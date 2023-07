Un inicio de verano poco común en la provincia "derrite" las previsiones de venta del sector heladero artesano de Alicante. Una Semana Santa calurosa y unas temperaturas poco habituales en el mes de abril no han sido suficiente para compensar el comienzo de un estío que poco tiene que ver con lo esperado para esa época del año por la industria heladera.

A pesar de ello el sector mira lo que queda por delante de esta temporada con optimismo y calcula que las ventas subirán un 5% respecto a 2022. “Las perspectivas son buenas porque hemos continuado con el crecimiento que tuvimos el año pasado a pesar de las lluvias y la bajada de temperaturas en mayo que mermó un poco el inicio de la temporada. Ahora ya ha cambiado el tiempo y se puede ver que el trabajo se ha incrementado en relación a otras temporadas” señala Marco Miquel presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos (AHNCEA).

Sin embargo las previsiones iniciales de crecimiento de los heladeros artesanos se encontraban en un 10% debido al aumento en el número de establecimientos en la provincia que vende helado artesano como elemento diferenciador de la competencia. “Un mes haciendo mal tiempo te baja bastante las ventas que tienes calculadas pero de todas formas somos optimistas y aunque no tengamos un crecimiento tan grande como el que esperábamos no está para nada mal si lo compramos con cuando salimos de la pandemia”, asegura Miquel.

El incremento de las materias primas necesarias para hacer helado, como el azúcar, o el precio de la electricidad también influye en una industria de pequeños productores. “Las perspectivas este año son para hacer una campaña muy similar a la del año pasado pero tenemos la esperanza de que este año los precios de electricidad y de las materias primas no sean tan excesivos como en 2022 y que eso nos favorezca porque la verdad es que el año pasado no nos esperábamos lo que llegó en recibos de la luz”, señala el presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos.

El presidente de los heladeros de la provincia de Alicante asegura que pese a la subida de muchos productos no todo puede repercutirse en cliente. "Lo asumimos nosotros desde el principio porque no se puede repercutir una subida del 50% al cliente, tienes que asimilar tu una parte", explica Marco Miquel. A pesar de ellos los precios han subido entre un 5 y un 8% y en algunos casos hasta un 10%, aunque no es lo habitual. "Todo esto tampoco cubre la subida de precios de las materias primas por la guerra, al final ocasiona una merma de beneficios y mientras se pueda mantener este sistema la mayoría de heladeros la seguirán asumiendo como propia".

Innovación en el sabor

Cada año llegan al mercado nuevos sabores y gamas de helado. Algunos de ellos lo hacen para disrumpir en el panorama nacional con sabores como el helado de paella, de fabada o de boquerones en vinagre. Sin embargo, aquellos que se producen en los obradores artesanos de la provincia miran más a satisfacer las demandas en materias de alergias o intolerancias que cada vez son más comunes entre la población.

Sabores tradicionales que se adaptan a los nuevos tiempos y que nos dejan helados para intolerantes a la lactosa, veganos o ricos en proteínas para los más deportistas. "Lo que tenemos los artesanos es la facilidad para adaptar cualquier helado sin pasar por sistemas muy complejos de producción y podemos innovar de forma fácil", asegura Marco Miquel.

"La lactosa es el mayor problema que hemos tenido estos últimos años, pero ha habido un boom de intolerancia a este proteína y estamos trabajando en ello. Además, para veganos estamos trabajando con helados hechos a partir de fibras vegetales con otro tipo de producto para que pueda ser adaptado para una mayoría de nuestros clientes", señala el presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos.

Una de las grandes novedades en la que se encuentra trabajando el sector y que esperan que pueda ver la luz pronto es en helados aptos para mascotas. "Tenemos contacto con varios veterinarios y estamos trabajando con ellos, en principio es una aventura pero el objetivo es que sean aptos tanto para mascotas como para humanos y que lo puedan compartir entre ellos", indica Miquel.

Pese a las novedades el presidente de los heladeros artesanos destaca que lo que más pide la gente son los sabores tradicionales que representan un 75% de las ventas del sector. Chocolate, vainilla, nata o turrón de Xixona se encuentran cada año entre los más demandados por los clientes de las heladerías.

Investigación heladera

Xixona acogerá próximamente el Centro de Investigación del Helado Artesano. Un espacio que albergará también la sede de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos y que ya fue cedido por el Ayuntamiento de la localidad a la entidad el pasado mes de marzo para que pudiera iniciar los trámites necesarios para su puesta en marcha. El espacio permitirá atender las necesidades actuales del sector heladero gracias a la instalación de un laboratorio de investigación de helado artesano, un aula de formación de prácticas de heladería, una sala de reuniones, un almacén y la central de compras que ofrecerá al asociado materias primas de gran calidad a un precio competitivo.

El presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos, Marco Miquel, espera que el centro se pueda poner en marcha a finales del año 2024 y se muestra entusiasmado con el inicio del proceso de construcción de un espacio que dará una gran ventaja competitiva a la industria heladera. "La mayoría de los obradores son pequeños y muchos no tiene opción de profundizar en estudiar en profundidad las novedades del sector. Lo que esperamos con este centro es que cuando algún artesano quiera innovar para ofrecer un producto apto para intolerantes a la lactosa o para veganos pueda investigar sobre los ingredientes en este espacio", explica Miquel.

Con ello esperan que el conocimiento pueda compartirse entre artesanos y que este sea un espacio de crecimiento e innovación. "Queremos que los cambios lleguen a todos los asociados y que no tengan que realizar sus investigaciones de manera individual con el gasto que supone. Muchas veces dos obradores están siguiendo la misma línea de estudio y no lo saben, esto les va a ayudar mucho a reduir gastos y a mejorar el producto" asegura Marco Miquel.