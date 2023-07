Nuevo episodio en las polémicas que envuelven a la decisión del gobierno municipal, liderado por Luis Barcala, de hacer coincidir este verano obras de calado, como la reurbanización del frente litoral y del eje Marvá-Gadea. Esta vez, la derivada ha llegado al servicio del transporte urbano de la ciudad de Alicante, con un choque entre los conductores y el ejecutivo municipal por la amenaza de sanciones de la Policía Local a chóferes por, supuestamente, contribuir al caos en el tráfico al no entrar en las paradas habilitadas en el vial más afectado por las retenciones, como es el formado por las avenidas Alfonso el Sabio y Estación, además de Salamanca.

Según un comunicado del comité de empresa, el personal conductor recibió un mensaje en el que se advertía de que "la Policía Local va a denunciar a todo autobús que no entre en la parada estando libre en la zona de Alfonso el Sabio, Luceros, Estación y Salamanca". Los trabajadores califican en su escrito como "raro" que la Policía Local anuncie sanciones "solo en el eje de Alfonso El Sabio con avenida de la Estación, donde tienen el caos de tráfico originado por unas obras que no se han planificado para ordenar el tráfico y dar prioridad de paso al transporte público sobre el vehículo privado".

Para los trabajadores del servicio público, uno de los perjudicados por las obras ante la concentración de tráfico en el centro de la ciudad, "parece ser que es el autobús urbano el que molesta en la ciudad porque originan el colapso del tráfico, por culpa del personal conductor que no entra en las paradas". A su vez, aseguran que "no es de recibo que en esta ciudad no exista la prioridad para el transporte público que tienen otras ciudades, mejorando así la prestación del servicio".

Ante esta situación, el Comité de Empresa ha rechazado ante el concejal del área, ahora en manos de Carlos de Juan, "que se dude de la profesionalidad" de los conductores y "que no se reconozca" que están "trabajando en las peores circunstancias por el caos del tráfico". El comité, por otro lado, también ha subrayado que los autobuses podrán parar en las dársenas "siempre y cuando la Policía garantice que estén despejadas y se facilite la salida en toda la ciudad". Desde la empresa se mantienen al margen de este choque entre conductores y el Ayuntamiento, según fuentes de la concesionaria.

Más usuarios

El caos de tráfico en el centro de la ciudad generado por el cierre del frente litoral y del eje Marvá-Gadea ha provocado un aumento de usuarios en los servicio de transporte público. Como así confirman desde el TRAM, donde el número de viajeros creció un 30% en la primera semana de julio respecto al mismo periodo de 2022, coincidiendo con el arranque de las obras. Estos días también es habitual ver autobuses que van tan llenos que incluso no pueden recoger a más viajeros, aunque no hay datos concretos del aumento del beneficiarios. El intenso calor de estos días también influye en que los usuarios prefieran realizar los trayectos en autobús o TRAM y no a pie. Tanto desde el servicio del autobús urbano como del tranvía se apunta igualmente a las bonificaciones para el uso del transporte público como otro motivo para el incremento de usuarios.

Este lunes, de hecho, la prórroga de las medidas de fomento de la utilización del transporte municipal (con la reducción del 50% en el precio de los títulos multiviajes y abonos transporte) ha sido uno de los asuntos a tratar en la Mesa de transporte convocada, en la que también se ha hablado de los desvíos de los recorridos de una decena de líneas de autobuses por las obras, así como también el giro en el entorno del Portal de Elche tras la peatonalización del eje Bailén-Constitución.