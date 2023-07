La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes por la vía de urgencia la distribución del personal de confianza, con un perjudicado: el PSOE. Por ahora, se han distribuido 25 sueldos, por lo que quedarían aún cuatro disponibles.

Los populares, con catorce concejales, se quedan con 19 sueldos para asesores: cinco para el grupo municipal y uno por cada uno de los ediles con delegación, que son catorce, incluido el alcalde. El PSOE, con ocho concejales en este mandato, tendrá 2,5 sueldos a repartir. El resto de grupos de la oposición tiene la mitad de salarios para el personal de confianza que concejales. Así, Vox dispondrá de dos salarios frente a sus cuatro ediles, Compromís uno con dos y EU, medio para uno.

Este reparto del personal de confianza va en la línea del que realizó Barcala el pasado mandato, aunque con una mejoría para el PSOE que aún así le sitúa en condiciones menos ventajosas que el resto. Tanto Vox, Compromís como EU dispondrán de medio sueldo de asesor por cada concejal, mientras que el PSOE tendrá 0,3% de sueldo de asesor por cada edil, y eso que ahora tiene media retribución más que el pasado mandato y eso que perdió un concejal en las urnas.

Esta distribución encontró la justificación del equipo de gobierno y el rechazo del PSOE. El portavoz del gobierno municipal, Manuel Villar, subrayó que el PSOE tendrá este mandato 2,5 sueldos con ocho concejales y en la anterior -también con Barcala al frente del Ayuntamiento- disponía de dos con nueve ediles. "Y la izquierda cuando tuvo la oportunidad de tomar decisiones en el año 2015, nos dieron dos sueldos y teníamos ocho concejales. Así que ahora tienen más de los que nos otorgaron", subrayó Villar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en alusión al tripartito. Sobre los cuatro sueldos aún sin distribuir entre los grupos municipales, el portavoz dejó la puerta abierta: "Se quedan a expensas de que sean necesarios. Por eso no se nombran todos ahora, por si en un futuro...".

En respuesta al reparto, la portavoz socialista, Ana Barceló, criticó al alcalde, lamentando que no haya cumplido con su palabra, al asegurar recientemente que iba a ser "generoso" con la oposición. "No estamos de acuerdo con el reparto que ha hecho el alcalde. Creemos que intenta beneficiar a su socio natural, que es la ultraderecha, aunque aquí no los necesiten para la investidura. De hecho, ya les favoreció con las dedicaciones exclusivas, porque les dio dos aunque la portavoz haya renunciado para quedarse una parcial", ha señalado Barceló, quien ha añadido: "Utilizar como ha hecho Villar lo hecho en 2015 es no evolucionar. Estamos en otro momento y otra etapa".

El PP, por delante

El pasado viernes se supo que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, había tomado claramente la delantera con el reparto de asesores en el Ayuntamiento de Alicante, con la contratación de 21 personas, que se distribuyeron 18 de los 19 sueldos que finalmente se queda por ahora el PP. De esas personas tres formaban parte del antiguo personal de confianza del grupo municipal de Ciudadanos, el que ejerciera como su socio de gobierno durante el pasado mandato, y fueron caras habituales en los mítines electorales del PP en la campaña del 28M.

Por ahora, en esta primera remesa ya publicada de asesores para el PP, hubo continuidad absoluta, sin ningún fichaje por el momento, al margen de los "pescados" en Ciudadanos. De hecho, Vicente López sigue a los mandos de Alcaldía, como jefe de Gabinete. También continúa la jefa de Gabinete de Protocolo, Natalia Pérez, y el jefe de Prensa, José Emilio Munera. Los tres mantienen el máximo del salario posible, un 100%.

En ese estatus máximo figuran además Lorena Capó, mano derecha de Vicente López en el Gabinete de Alcaldía, y Paula Guzmán, responsable de redes sociales y a partir de ahora jefa del área que bautizada como "Marketing Institucional". También al 100% está Miguel Ángel Sánchez, uno de los fichajes de Ciudadanos realizados por Barcala, el que fuera jefe de Gabinete de Vicealcaldía (un cargo que por ahora, con Manuel Villar al frente, desaparece) de Mari Carmen Sánchez. El nuevo nombre del cargo de Sánchez es asesor de Turismo.

Al 90% del sueldo se queda Pablo Sánchez Chillón, asesor de la Agencia Local de Desarrollo que dirige Mari Carmen de España, que llegó al Ayuntamiento en julio de 2020, en plena pandemia. Al 85% del salario de asesor figura Álvaro Gil (asesor jurídico de Alcaldía), Alejo Calatayud (asesor de Prensa).

El escalón del 80% del sueldo es el más mayoritario en el reparto realizado por Barcala. Ahí están Verónica Escaplés (asesora de Secretaría de Alcaldía), Sol Giménez (de Prensa, que entró por la cuota de Ciudadanos pero acabó el mandato adscrita a Alcaldía aunque sus principales competencias iban ligadas a la formación naranja), Pablo Rodríguez (adscrito al departamento de Marketing Institucional y que fue responsable de redes de Ciudadanos el pasado mandato) y Marina Niceto (de Protocolo, que fue Bellea del Foc de 2022 y número 19 de la lista electoral del PP este 28M), junto los asesores de concejalías como Manuel Cortés y Julián Ruiz (que siguen en Infraestructuras), Miguel Ángel Cadenas (en Limpieza), Almudena Sánchez (Acción Social) y Ginés Blázquez (Hacienda). Los dos últimos entraron en el Ayuntamiento a la vez, en septiembre de 2021.

Con el 75% del sueldo está otro de los fichajes de Ciudadanos, María del Carmen Marco, que trabajará para el grupo popular, al igual que Sandra Bermúdez (con el 70%), mismo sueldo aprobado para Luis Miguel Sánchez (de Prensa).

Más nombres

El número de personal eventual se refiere a "puestos de trabajo a jornada completa, que pueden ocuparse por más de un eventual, con dedicación a tiempo parcial y percibiendo la retribución proporcional correspondiente, respecto a la presupuestada unitariamente", según recoge el acuerdo, que añade: "Las retribuciones a percibir por este personal serán las que se determine en las correspondientes Plantillas de Personal que se aprueben junto al Presupuesto Municipal".

Ahora, los grupos de la oposición tendrán que informar al gobierno municipal del nombre de los asesores entre los que distribuyen los sueldos concedidos. La mayor polémica puede llegar con el PSOE. De hecho, a finales de junio, la Ejecutiva que controla Ángel Franco aprobó la propuesta de asesores para el Ayuntamiento de Alicante, aunque Barceló ya deslizó que el grupo municipal tendrá un criterio propio. La dirección del partido pretende que sitúe como asesores con sueldo municipal al presidente de Juventudes socialistas en Alicante, Miguel Ángel Nicolás, al abogado José Miguel González Moreno (vinculado al sector sanchista), junto al periodista Javier Prats y a Ana Candela, que ya fueron asesores durante el pasado mandato en el Ayuntamiento.

Vox tiene previsto concretar los nombres en breve. En Compromís todo apunta a que el sueldo íntegro será para Pere García, como ya sucedió la mayor parte del pasado mandato. En EU-Podemos está todo en el aire, a expensas de la decisión que tome el comité de seguimiento. El portavoz de la coalición, Manolo Copé, apuesta por no dividir el sueldo, sino que cada formación tenga un asesor al 50% durante dos años.