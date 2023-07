Sin aprobar aún la tercera modificación del Presupuesto de 2022, el gobierno municipal admite que habrá un cuarto ajuste para ampliar los bonos prometidos al sector turístico para compensar los efectos de las obras, aunque descarta que haya una quinta modificación para impulsar nuevos proyectos, tal y como es habitual. Esta vez, según el ejecutivo local, no habrá una modificación para incluir en las cuentas inversiones pendientes en la ciudad, que ya se pospondrían para el Presupuesto de 2024, en el que ya trabaja el Ayuntamiento de Alicante con un reto: aprobarlo antes de terminar este año.

Y es que desde que Sonia Castedo dejó de ser alcaldesa, ningún otro ejecutivo local en Alicante ha conseguido arrancar el año con el Presupuesto nuevo vigente, lo que ha provocado a su vez retrasos en las ejecuciones. "Habrá una cuarta para los bonos comercio, pero para inversiones la idea es dejarlo todo para el Presupuesto de 2024, que ya se está elaborando. Hay instrucción a las concejalías de empezar a preparar ya el borrador, porque la idea, sí o sí, es cumplir este año los plazos", ha señalado el portavoz del ejecutivo local, Manuel Villar, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este martes.

En los últimos años, la tramitación de los presupuestos se completó, contando la aprobación definitiva, el 28 de abril en 2016 y el 12 de mayo en 2017 (ambos años con el tripartito), el 29 de marzo en 2018 (con el PSOE en solitario), el 16 de abril en 2019 (con el PP en solitario), el 23 de mayo en 2020 (año del estallido del covid), el 25 de marzo en 2021 y el 30 de marzo este 2022. Este 2023 no se aprobó un nuevo Presupuesto, obligado a su prórroga, ya que el gobierno de PP y Cs no encontró los votos necesarios en la oposición ante el "no" tanto de Vox, su principal aliado, así como de los grupos de la izquierda.

A la espera de la cuarta modificación de las cuentas de este 2022, el gobierno popular ha impulsado un nuevo ajuste en el Presupuesto de casi 49 millones de euros, principalmente para hacer frente a gastos corrientes, como la factura de la luz, el pago a las contratas y a los funcionarios, además de mantener la bonificación para el transporte público. La propuesta se abordará este jueves en Comisión de Hacienda, previa al pleno.

El cambio en el Presupuesto, que sería el tercero de este año tras el primero para no comprometer obras cofinanciadas por Europa y el segundo para pagar subvenciones a dedo, incluirá unos 13,3 millones para poder pagar la factura de la luz, 3,8 millones de euros para poder hacer frente al pago de las nóminas hasta final de año ante la subida del IPC, unos 6,5 millones donde se incluirían los fondos necesarios para mantener la bonificación para el transporte público, unos tres millones para contratas públicas y más de 22 millones para la compra de vehículos para la Policía Local (2,9 millones), 2,5 millones para actuaciones en instalaciones deportivas (Pitiu Rochel), 2,4 millones para centro educativos (traslado de la escuela municipal Siete Enanitos) y 5,5 millones de obligaciones pendientes de aplicación (OPA), donde se incluyen ayudas por el covid.

Para ajustar el Presupuesto, el gobierno de Barcala tendrá que recurrir a los fondos acumulados en el Ayuntamiento por falta de ejecución, que alcanzaron los 122 millones a principios de este año, tras los más de 50 millones de euros de superávit. A ese dinero ya acudió para la anterior modificación de crédito, que permitió pagar subvenciones nominativas a más de cuarenta entidades, entre ellas las Hogueras de San Juan. Esa segunda modificación se sumó a su vez a los 9,7 millones de la primera modificación de créditos, cuya tramitación se inició también antes de las elecciones municipales, para atender obras de reurbanización vinculadas a la futura Zona de Bajas Emisiones. Esos dos ajustes, que se abordaron en un pleno extraordinario a una semana del 28M, salieron adelante por casi unanimidad. El primero, el relativo a las obras, solo encontró el "no" de los entonces dos ediles de Vox y el segundo, de ayudas a entidades, la abstención de Unidas Podemos.