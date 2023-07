Las obras de Urgencias del Hospital de Sant Joan, presupuestadas en 3,9 millones de euros, se encuentran paralizadas por falta de dinero. La reforma y ampliación de este centro se iniciaron en abril de 2021 pero quedaron detenidas temporalmente la semana pasada "por estar suspendido el expediente de aprobación de la continuación provisional y por lo tanto no disponer de crédito para continuar con su ejecución de los trabajos".

Así figura en un informe interno realizado por el servicio de Urgencias, en el que se advierte de que esta suspensión se produce en la peor fase a nivel organizativo, "periodo estival, lo que supone una gran presión asistencial, y en las peores condiciones, por lo que no podemos asegurar la seguridad del paciente ni la de los propios trabajadores".

Menos espacio

Esto se debe a que el inicio de esta fase 4, que se produjo el 23 de febrero pasado, "llevó consigo una disminución importante del espacio disponible tanto para el personal como para la atención de pacientes y que se asumió por parte de todo el servicio de Urgencias por la provisionalidad de la situación y con el objetivo de avanzar en la reforma y adecuación de Urgencias".

Un día antes se realizó una visita oficial a las obras y se dio a conocer que contaría con una zona aislada con 35 camas y box para Psiquiatría con el fin de dar respuesta a futuras pandemias.

En el informe también exponen que el proyecto que se inició en abril de 2021 para la reforma y ampliación del servicio de Urgencias, reivindicada durante muchos años, estaba previsto con una duración de 18 meses pero la ejecución ya se extiende a 27 meses (julio de 2023) "y ha sido paralizada sin entregar la fase 4, que se encuentra finalizada".

Desde la Conselleria de Sanidad han asegurado a este diario que las obras han sido suspendidas de forma temporal porque se está tramitando un modificado de las mismas, algo que suele ocurrir en todas las construcciones, y aunque no han podido concretar cuándo podrán reanudarse, han dicho que los modificados, algo que se hace por ley, "suelen ser rápidos". Asimismo, han negado que se deba a falta de dinero pese a que figure en el informe interno del propio hospital que la causa es "no disponer de crédito para continuar con la ejecución".

Según señala el informe, la obra consta de seis fases y las tres primeras han sido finalizadas y entregadas, pero la cuarta, que comenzó el 23 de febrero de 2023 y debería haber sido entregada el 31 de mayo, "se encuentra finalizada y no entregada".

En el documento solicitan la "entrega inmediata" de la fase 4 de la obra para poner en funcionamiento las áreas asistenciales de Nivel 2, Observación, Urgencias de Psiquiatría y el área administrativa (sala de informes, sala de reuniones, despacho jefatura y despacho supervisión), "lo que reducirá parte de nuestros problemas actuales"; y la continuidad de forma inmediata de las fases restantes (5 y 6) con el objetivo de la finalización definitiva del proyecto de ampliación y reforma del servicio de Urgencias del Hospital de Sant Joan.

El que esta fase terminada no esté entregada supone "falta de espacio entre pacientes, lo que condiciona ausencia de privacidad, intimidad e imposibilidad de permanecer acompañado en el área de Urgencias nivel 2 (boxes para atención pacientes graves/encamados); grandes dificultades para monitorizar pacientes graves y/o colocación del carro de paradas por falta de espacio; y exceso de ruidos que limita la concentración y aumenta la posibilidad de errores e inadecuada climatización. A la vez, esta situación disminuye el confort del paciente", dice el texto.

Así como problemas crónicos de drenaje de pacientes pendientes de cama de hospitalización, que se ven incrementados por el escaso número de camas para la asistencia. "Se dispone en la actualidad de 21 camas (con las condiciones inadecuadas descritas) y deberíamos de poder estar trabajando ya con 39 camas previstas en la fase 4".

Esta fase incluye una sala de realización de informes. Al no haber sido entregada, el personal sanitario los tiene que hacer en una antigua consulta de 3x2 metros, con 4 puestos informáticos donde trabajan de 4 a 6 facultativos (de ellos, 3 residentes por las tardes/noches y fines de semana). "En esta situación es imposible asumir la tutorización de ningún residente más. Además ese espacio carece de ventilación/climatización. No cumple ninguna medida de seguridad".

Tampoco disponen, señala el documento, de espacio para reuniones del servicio de Urgencias donde poder realizar el pase de guardia, sesiones clínicas del servicio, etc. Esto supone una "difícil comunicación entre el personal y los cargos intermedios (jefa urgencias y supervisora) por compartir un espacio de 3x2 metros igualmente".

"A pesar del máximo poder de adaptación del personal de urgencias y de la capacidad de organizar el caos, la situación es insostenible e inasumible, y no podemos garantizar una asistencia de calidad y con criterios de seguridad clínica" Servicio de Urgencias del Hospital de Sant Joan

Sin supervisión

En cuanto a las Urgencias de Psiquiatría, al no estar entregada la fase, "están ubicadas provisionalmente en el box de contención mecánica sin posibilidad de supervisión y la consulta de entrevista clínica es insuficiente". "Desde el inicio de la fase 2 no se dispone de almacén general de Urgencias, por lo que el material se encuentra repartido por todo el servicio, en lugares no destinados para desempeñar esa función".

Al margen, reclaman la "continuidad de forma inmediata de las fases restantes -5 y 6- con el objetivo de la finalización definitiva del proyecto de ampliación y reforma del servicio de Urgencias por las implicaciones que tiene el que no se terminen".

Así, según figura en el informe, en la fase 5, cuya obra se fijó con una duración de tres meses, está previsto el área de Urgencias nivel 1 para la asistencia de unos 12.000 pacientes pediátricos al año y donde en la actualidad se ven en el mismo espacio unos 40.000 pacientes/año aproximadamente. Ahora están trabajando de forma provisional en este espacio que es el destinado a Urgencias de Pediatría.

"Falta espacio cuando acuden especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología, o Cirugía General para valorar pacientes, y no hay aseos para los usuarios" Servicio de Urgencias del Hospital de Sant Joan

Ahora mismo, en Urgencias de Traumatología, se ocupa una de las consultas para realización de triaje, cuya adecuación está prevista para esa fase. "Falta espacio cuando acuden especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología, o Cirugía General para valorar pacientes, y no hay aseos para los pacientes".

En cuanto a la fase 6, que tenía que durar dos meses, se adecuará la fase de aislamiento y contempla un vestuario en el sótano.

"A pesar del máximo poder de adaptación del personal de urgencias y de la capacidad de organizar el caos, la situación es insostenible e inasumible, y no podemos garantizar una asistencia de calidad y con criterios de seguridad clínica", concluye en el informe.