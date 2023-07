La Policía Nacional celebrará el próximo 17 de septiembre en Alicante la segunda edición de la carrera solidaria "Ruta 091", cuyos beneficios se destinarán íntegramente a APSA, una asociación que trabaja ayudando a personas con diferentes capacidades durante todo su ciclo vital. El evento deportivo, organizado por la Policía Nacional y la Concejalía de Deportes, ha sido presentado este martes por el comisario jefe provincial de Alicante, Manuel Lafuente, y por el gerente de la asociación APSA, Carlos Giner Jordá, entre otras personalidades, como patrocinadores y colaboradores de la carrera.

La “Ruta 091” es una serie de carreras solidarias organizadas por la Policía Nacional en diferentes ciudades del territorio nacional, y cuyos beneficios se destinan siempre a causas solidarias que ayudan a los más desfavorecidos.

El evento constará de dos carreras para la categoría de adulto, una carrera de 5.000 metros (5K) y otra de 10.000 metros (10K) que transcurrirán por el casco urbano de la ciudad y con un tiempo máximo para realizarla de 90 minutos.

En la distancia 5K habrá dos modalidades: una carrera popular y otra marcha popular "Andarines". Asimismo, en la distancia 10K habrá una carrera popular y una carrera especial para miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Policía Autonómica, Policía Local, Guardia Civil), Bomberos y Fuerzas Armadas.

Los organizadores han establecido para los menores de 14 años cuatro pruebas con diferentes distancias según la edad del participante: Sub6 (100m), Sub8 (200m), Sub12 (500m) y Sub14 (800m), con una duración de cada prueba de cinco minutos. Estas cuatro pruebas se desarrollarán dentro de la pista de atletismo del estadio de atletismo de Alicante Joaquín Villar.

Las inscripciones pueden realizarse en la página web www.ruta091.com y el plazo ya está abierto. Se mantendrá disponible hasta las 23:59 horas del día 7 de septiembre de 2023 o hasta el momento en que se alcance el cupo máximo de inscritos (1.200 adultos y 400 menores). El precio de inscripción es de 12 euros para la categoría de adultos (a partir de 14 años) y 10 euros para la categoría infantil (de 4 a 13 años). Todo el dinero recaudado se destinará a APSA.

Según la Policía, una novedad de esta edición es la confección de carteles inclusivos con pictogramas para mejorar la comprensión de los mismos por parte de grupos vulnerables. Además, también se va a difundir un reglamento inclusivo de lectura fácil mediante esta novedosa técnica. Asimismo, se habilitará una inscripción opcional denominada "dorsal cero", para aquellas personas que quieran colaborar voluntariamente y de forma solidaria con la cantidad económica que consideren oportuna.

Entrega de dorsales

Los dorsales y chips se entregarán junto con la bolsa del corredor (que incluirá una camiseta técnica de la carrera RUTA 091) en el siguiente punto de entrega:

Planta Baja del Centro Comercial "Plaza Mar 2", sito en la avenida de Denia (estará habilitado el viernes día 15 de septiembre, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas y el sábado día 16 de septiembre, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas)

La línea de salida se ubicará en la calle Foguerer José Romeu de Alicante y la línea de meta estará en el Estadio de Atletismo de Alicante Joaquín Villar. En este punto también se va a establecer para los más pequeños un servicio de guardería donde se desarrollaran talleres y animaciones infantiles.

La zona infantil estará abierta desde las 09:00 hasta las 12:00 horas. Para poder acceder a la zona infantil, los niños deberán estar correctamente acreditados en la web www.atletismoalicante.es. La zona infantil estará custodiada por miembros de la Policía Nacional en todo momento y será gestionada por monitores del Club de Atletismo de Alicante.

En el evento organizado por la Policía Nacional y la Concejalía de Deportes de Alicante colaboran también el Banco Santander, MUPOL, el Club de Atletismo de Alicante y el Centro Comercial Plaza Mar 2 de Alicante.

Asmismo, los diferentes patrocinadores de la carrera son: Academia GEOPOL, Securitas Seguridad España, Netllar, Asisa, El Corte Inglés, Alcampo, Forty Gestion, Cruz Roja, Hotel Meliá, Neumáticos Soledad, Sal Costa, Logan Sport, SportClub, Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, Red Padel, Acua, NH Training, Clínica de Fisioterapia Mario Campos, Oh, my Cut!, Frutería Silvio, Batukada Marakatá, Cuentos de Alba, Chocolates Valor, Raúl Asencio, Las Tartas de Juli, Restaurante Le Sol, In Situ academia de baile, Panadería Mazzapan, Pipas Velarte, Ofibook, The Boss Marketing, Body+, María Abian tienda de ropa, Estampaciones EPI, Restaurante San Telmo, La Sastrería, Plaza Canalla y los Sindicatos Policiales JUPOL, SUP, CEP, UFP y SPP.