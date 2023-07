Cuando el calor evapora las ideas, vestirse para el día a día puede convertirse en un reto altamente complicado. Para combatir las altas temperaturas no solo vale con beber agua, mantener una alimentación equilibrada y estar a la sombra en lugares frescos sino que muchas veces saber qué ponerse influye en la forma en la que se puede afrontar el intenso calor.

Prendas ligeras de algodón y lino, sin mangas y lo más cortas posibles se encuentran entre las más buscadas por los alicantinos y alicantinas durante estos días en los que las temperaturas extremas hacen subir el mercurio. Otros como bañadores y bikinis no han dejado de venderse en las tiendas de la provincia a pesar estar bien entrado el verano, cuando normalmente descienden las ventas, y el abanico se ha convertido en el complemento estrella con el que completar los conjuntos estivales.

"No hay ropa que aguante el calor que está haciendo este verano", asegura Blanca Romero propietaria de Nirvana Complementos. "Las pocas prendas que nos llegan de tirantes se la llevan las clientas en seguida y este año las manguitas nadie las quiere, ni siquiera manga corta, por no hablar de la manga francesa que es imposible llevar. Lo que más se está vendiendo son los tirantes sencillos o cruzados y ropa hecha de materiales muy finos especiales para verano. Todo lo que lleva mangas la verdad es que se ha quedado sin vender este año".

Romero añade que los vestidos cortos son los que más interés están despertando entre las clientas estos días, tanto entre las más jóvenes como entre las más mayores que buscan pasar una jornada refrescante en la medida de lo posible. "Se han vendido más vestidos cortos este año que en periodos anteriores, la gente no quiere saber nada de los vestidos largos y las sandalias, que tengo pocas tallas, también se las están llevando para pasar mejor el sofoco, cada pieza cuenta cuando se trata de pasar mejor la jornada".

En el resto de tiendas de moda y complementos de la provincia la situación es prácticamente la misma. "El algodón es uno de los tejidos que más buscan los clientes, quieren cosas muy fresquitas porque de verdad que este verano está haciendo muchísimo calor, más que nunca", explica Casti Soler, propietaria del establecimiento Las Cosas de Casti. "Los tirantes están siendo una locura, nadie quiere saber nada de manga corta y los bañadores y bikinis, que a estas alturas del verano no suele venderse tanto como al principio de temporada, siguen siendo una de las prendas que más se llevan a casa".

Los complementos como las viseras o los gorros se quedan entre los más demandados este estío por los clientes que se acercan a los comercios de la provincia en busca de algún utensilio que les ayude a paliar el fuerte calor. "Las viseras para que no les dé el sol en la cara y los gorros para evitar el calor y la radiación solar se venden todos, como los abanicos, que prácticamente no quedan", indica Haiteng Liu, propietaria del establecimiento Artículos Chinos.

Los más pequeños tampoco logran escapar estos días de la subida de las temperaturas y para ellos la ropa es un elemento fundamental con el que combatir las fuertes temperaturas. Ante esta situación, Jezabel Segarra, responsable de la tienda Mikos en Alicante asegura que lo más buscado son las prendas sencillas, ligeras y cortitas."No se libran ni los más pequeños del fuerte calor, todos padres están buscando tirantes, todo bien fresquito, si les enseñas algo con manguita no lo quieren y con los bañadores pasa lo mismo, se siguen vendiendo y eso que ahora mismo no es época".

Para Segarra la bajada de temperaturas que hubo en la provincia durante los meses de abril y mayo ralentizó las ventas de la ropa de verano y ahora todos los padres están buscando prendas más ligeras para los niños y niñas. "En primavera bajaron un poco las temperaturas justo cuando se supone que se empiezan a vender más prendas de verano. Con ese parón, y como luego ha venido el calor fuerte, la verdad es que se está vendiendo bastante ropa de verano un poco más tarde lo normal y con menos tela por el intenso calor".