El intenso calor y la elevada humedad en la provincia de Alicante favorecen la proliferación de insectos como los mosquitos, las pulgas o los chinches, y de especies de arácnidos como las garrapatas (artrópodos), entre otros, adelantándose su aparición. Los expertos coinciden en que el calentamiento de la atmósfera trastoca el habitual comportamiento de estas especies y acelera su crecimiento, que es más rápido.

Las garrapatas empiezan a actuar un mes antes de lo que era habitual, obligando a administraciones y empresas de control de plagas a intensificar sus esfuerzos para combatir a estos parásitos que transmiten graves enfermedades al ser humano y a los animales.

Los veterinarios consideran preocupante la proliferación de pulgas, chinches, garrapatas o mosquitos, que pueden contagiar a las personas la enfermedad de Lyme, la fiebre del Nilo o la hemorrágica de Crimea-Congo. Las enfermedades que se transmiten de animal a humano superan las 300 y son una amenaza.

Además, las consultas a veterinarios clínicos por parásitos en las mascotas se ha duplicado y los profesionales aconsejan extremar la prevención todo el año al prolongarse el tiempo caluroso a cada vez más meses. Por su parte, los veterinarios de Sanidad confirman que hay más cucarachas que otros años.

Esta situación de alerta sanitaria hace necesarias más medidas de precaución y prevención.

"Es especialmente preocupante que debido al aumento generalizado de temperaturas, y no solo en los meses de verano sino porque estamos teniendo primaveras y otoños muy cálidos, más de lo normal, hay una mayor proliferación de insectos en épocas que otros años no podían desarrollarse. Además se está dando un clima propicio para la llegada de insectos no autóctonos y lo problemático es que algunos son posibles transmisores de enfermedades graves", explica Gonzalo Moreno del Val, presidente del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Alicante.

La labor del veterinario se enfoca a prevenir enfermedades en los animales y a aplicarles tratamiento, si existe, pero nunca dejan de tener en mente la prevención de patologías en el ser humano.

Animales de compañía

"Algunas enfermedades afectan a los animales pero en segundo término pueden saltar a las personas. Más de la mitad de los hogares cuentan con animales de compañía, con los que vivimos estrechamente, y cualquier posible problema de estos pues puede traer sus consecuencias. Al final la gente los abraza, los mete en su cama, etc. La multiplicación de estos insectos, como pulgas, garrapatas, mosquitos, puede facilitar la transmisión de patologías de los animales a las personas".

En este sentido, los profesionales recomiendan establecer unas medidas preventivas más intensas de las que existían y que se mantengan durante más tiempo, "no solo como se hacía antiguamente para prevenir parásitos externos en los meses de verano. Ahora mismo los insectos pueden pervivir y proliferar en el medio ambiente durante muchos más meses y las campañas deben prolongarse durante ese tiempo de riesgo".

Los veterinarios hablan de enfermedades graves que están creciendo, como la leishmania, que en el tipo visceral se caracteriza por episodios irregulares de fiebre, pérdida de peso, anemia y si no son tratados puede causar la muerte en más del 90% de los casos.

También aumentan los casos de otras patologías más desconocidas como la enfermedad de Lyme o borreliosis, la fiebre del Nilo o la hemorrágica de Crimea-Congo.

Problema de salud pública

"Son enfermedades zoonóticas, que afectan a los animales y que pueden afectar a las personas a través de la transmisión de un vector que es alguno de estos insectos: garrapatas, mosquitos o pulgas".

Estas últimas pueden contagiar un tipo de tifus (murino) provocado por una bacteria llamada Rickettsia typhi. Se propaga a las personas mediante el contacto con pulgas infectadas, que se contagian cuando pican a animales infectados, como ratas o gatos.

Los artrópodos vectores como las garrapatas son un problema de salud pública a nivel global y se estima que son responsables del 17 % de la carga que suponen las enfermedades infecciosas debido a ciertos episodios de sequías, con posteriores lluvias intensas, ha dicho el investigador y experto internacional en esta materia José Antonio Oteo.

Este tipo de invertebrados, entre los que también se incluyen los mosquitos, moscas, pulgas y piojos, transmiten bacterias, virus, protozoos o toxinas.

Conocida también como borreliosis, la enfermedad de Lyme suele aparecer entre 3 y 30 días después de la picadura de una garrapata infectada.

Los síntomas de esta enfermedad pueden incluir fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga y dolores musculares, entre otros.

Encefalitis

También pueden transmitir encefalitis viral, que provocar inflamación en el cerebro, pérdida de memoria y deterioro cognitivo. Entre los síntomas, fiebre alta, dolor de cabeza, vómitos, sensibilidad a la luz, confusión, rigidez en la espalda, convulsiones o amnesia.

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es de origen vírico y la transmiten también las garrapatas. Como la fiebre hemorrágica viral, con una tasa de letalidad que varía el 10% y el 40%. O la tularemia, cuyos síntomas son fiebre alta de aparición repentina, malestar general, lesiones en el lugar de la picadura y afectación de los ganglios.