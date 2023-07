Tres de tres. Pese a no conseguir los apoyos suficientes a principio de año para aprobar el Presupuesto de 2023, el gobierno liderado por Barcala ha vuelto a lograr el aval de la oposición para modificar las cuentas vigentes, que son las prorrogadas de 2022. Esta vez, ya en solitario al frente de un ejecutivo que sigue en minoría, el ejecutivo local ha sumado el respaldo de Vox y la abstención del PSOE y de Compromís en la Comisión de Hacienda, previa al pleno del próximo jueves, para aprobar un ajuste por unos 48,7 millones de euros para hacer frente a gastos corrientes, como la factura de la luz, el pago a las contratas y a los funcionarios, además de mantener la bonificación para el transporte público.

Así, aunque no pudo aprobar el Presupuesto de 2023 ante la negativa tanto de su principal aliado, Vox, como de los grupos de la izquierda (PSOE, Compromís y Unidas Podemos), Barcala está consiguiendo ajustar las cuentas a las necesidades que recogía en su borrador de cuentas para este año. La primera modificación de unos 9,7 millones de euros, que se impulsó para dotar de fondos a los proyectos cofinanciados por Europa, salió adelante únicamente con el voto en contra de Vox. La segunda, también promovida justo antes de las elecciones y que buscaba desbloquear subvenciones a dedo a unas cuarenta entidades por un valor total de 1,7 millones, se aprobó casi por unanimidad, con la única abstención de Unidas Podemos.

Ahora, ya después de la cita con las urnas, Barcala sigue aprobando sin problemas las modificaciones de las cuentas. Si nada cambia en el pleno, el gobierno municipal conseguirá luz verde al tercer ajuste presupuestario con 18 votos a favor (PP y Vox), diez abstenciones (PSOE y Compromís) y un único voto en contra, el de EU.

El cambio en el Presupuesto, que será el tercero de este año, eleva el techo de gasto municipal en 2023 hasta los 336 millones, un 21,7% más que el actual presupuesto prorrogado. Las dos primeras modificaciones ya aprobadas ascendieron a 9,7 y 1,7 millones, que sumadas a la tercera suponen un incremento total de 60,1 millones sobre el actual presupuesto en vigor. En la propuesta se incluye unos 13,3 millones para poder pagar la factura de la luz, 3,8 millones de euros para poder hacer frente al pago de las nóminas hasta final de año ante la subida del IPC, unos 6,5 millones donde se incluirían los fondos necesarios para mantener la bonificación para el transporte público, unos tres millones para contratas públicas y más de 22 millones para la compra de vehículos para la Policía Local (2,9 millones), 2,5 millones para actuaciones en instalaciones deportivas (Pitiu Rochel), 2,4 millones para centro educativos (traslado de la escuela municipal Siete Enanitos) y 5,5 millones de obligaciones pendientes de aplicación (OPA), donde se incluyen ayudas por el covid.

Reacciones

El nuevo concejal de Hacienda, Toni Gallego, ha explicado que "el objetivo de esta tercera modificación es activar diferentes actuaciones para la mejora y mantenimiento de infraestructuras públicas, así como dotar las partidas correspondientes al gasto producido por los consumos de electricidad de 13,3 millones de euros adicionales, actualizándolas a la previsión de gasto de 2023, toda vez que las partidas de productos energéticos estaban estimadas según los precios del cuarto trimestre de 2021".

Según el edil, "esta modificación viene a estabilizar las partidas de gasto corriente más importantes, recoge las bonificaciones al transporte público en autobús comprometidas por el Ayuntamiento y actualiza las contratas municipales más importantes, como son el mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes y la recogida y tratamiento de residuos urbanos".

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha apuntado que "la modificación de crédito es necesaria al no tener Presupuestos del 2023 y había que hacer frente a obligaciones pendientes". "Tras analizarla pormenorizadamente y no ver que hubiera nada contrario a lo que exigimos al equipo de gobierno, le hemos dado luz verde", ha añadido.

Por su parte, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha señalado que "las modificaciones introducidas en el presupuesto para ampliar los créditos que, en su mayoría, corresponden al gasto corriente, tienen su justificación". "Sin embargo, en lo relativo al gasto no corriente no se contemplan las necesidades que la ciudad tiene en estos momentos. La realidad es que existen fondos suficientes para atenderlas, pero la incompetencia del equipo de gobierno mantiene bloqueadas inversiones que se necesitan. En términos globales, es una modificación escasa e improvisada que deja fuera muchas de las necesidades urgentes para Alicante, por ello nos hemos abstenido", ha añadido la socialista, despues de que su grupo se abstuviera en Comisión de Hacienda.

El mismo voto ha emitido Compromís. Su portavoz, Rafa Mas, ha justificado la posición de su grupo: "Por responsabilidad no hemos bloqueado la tercera modificación de presupuesto. La ciudad no tiene la culpa de que el señor Barcala no haya sido capaz de impulsar unos presupuestos en este año y lo hemos hecho por responsabilidad", ha subrayado Mas, quien ha añadido: "Lo hemos hecho para actualizar las nóminas de los funcionarios, para cumplir con nuestras obligaciones de pago, con las contratas, con los servicios, eso sí, haciendo una especial vigilancia al servicio de limpieza y gestión de residuos, que es muy deficitaria. También tenemos que pagar la factura de la luz, que por cierto sigue siendo muy cara, porque el equipo de gobierno no ha hecho sus deberes y no ha apostado por las renovables, pero aún así no hemos bloqueado, como digo, por responsabilidad porque la ciudad tiene que seguir funcionando a pesar de este equipo de gobierno y su pésima gestión".

Por último, tras posicionarse en el "no", el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha explicado el signo de su voto: "Hemos votado en contra de esta modificación de crédito por no incluir, ni siquiera de manera parcial, el tema de la retribuciones por la carrera profesional de los funcionarios. Son más de cuatro años de promesas incumplidas por parte del gobierno municipal en este sentido. Parece -según agrega- que se detesta a la función pública y a los trabajadores y trabajadoras y a las mejoras que en justicia le corresponden, como ya sucede los ayuntamientos de Valencia y Castellón. Mientras que la subida de salarios para los miembros de la corporación fue lo primero que se abordó, esta modificación de crédito debería haber contemplado de una vez a los empleados públicos que llevan años reivindicando esta petición".

Al detalle

Por capítulos de gasto, las partidas de Bienestar Comunitario se elevan casi 10 millones de euros hasta alcanzar un total de 62 millones, un 18,9% de incremento sobre el presupuesto prorrogado. En este apartado se incluye el refuerzo de los servicios de recogida, gestión y tratamiento de residuos, limpieza viaria, cementerio y alumbrado público.

El apartado de Servicios Sociales y Promoción Social se incrementa en 1,7 millones hasta un total de 31,4 millones, lo que supone un aumento del 5,96% sobre el actual presupuesto destinado a atención social primaria, ayudas de emergencia social, mayores, mediación familiar, cooperación, voluntariado, prevención de drogodependencia, inclusión, igualdad e intervención comunitaria.

El de Seguridad y Movilidad Ciudadana crece con esta modificación en nueve millones hasta un presupuesto total para este año de 66,1 millones, con una subida del 15,8%, destinado a ordenación del tráfico y del estacionamiento, seguridad y orden público, mejora de la movilidad, Protección Civil y Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

En Vivienda y Urbanismo, las tres modificaciones de crédito aprobadas han permitido que las actuaciones se eleven hasta 18,1 millones para reforzar el presupuesto para la promoción y gestión de vivienda de protección pública, conservación y rehabilitación de la edificación y pavimentación de aceras y calzadas, entre otras actuaciones.

Asimismo, esta tercera modificación incrementa hasta 15,6 millones las partidas destinadas a la conservación y mejora del Medio Ambiente; a 15,2 millones las de Educación; a 17,2 millones las de Cultura; 9 millones en Deportes; 13,2 millones para el tejido empresarial (Comercio, Turismo y pymes), con un incremento del 69%; y hasta 24,7 millones las subvenciones al transporte público en autobús con una subida del 20%.

Y en cuanto a la mejora de infraestructuras, el expediente incorpora 300.000 euros para la remodelación del pabellón deportivo Pitiu Rochel, 416.500 para las obras de ampliación del Cementerio Municipal, 490.000 para la reparación de los principales viales de la ciudad, 1.019.000 para el mantenimiento de parques y jardines y 1.024.000 destinados al suministro de energía eléctrica en los colegios.