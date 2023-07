Ni rastro del decreto de ahorro de energía. Casi un año después de que el Gobierno impulsase un Plan de Ahorro Energético con medidas de sostenibilidad y de eficiencia energética en edificios administrativos, recintos públicos y comercios, su arraigo parece no haberse generalizado en los comercios locales y nacionales. La situación actual refleja que la mayoría de los negocios no han podido hacer frente a medidas como la instalación de cierres automáticos que permitiesen mantener las condiciones climáticas del interior del local y evitar así el despilfarro de energía.

La Confederación Española de Comercio (CEC) estima que solo un 10% de los negocios han podido adaptar sus establecimientos para cumplir con el decreto de ahorro energético dictado el mes de agosto del año pasado por el Gobierno, por el que se establecía la obligatoriedad de contar con un sistema que mantuviera las puertas cerradas para conservar la temperatura interior, entre otras medidas. Esto deja un 90% de locales fuera de la obligatoriedad de esa norma.

El Real Decreto-Ley 14/2022 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ratificaba que esta medida influía de forma prioritaria a los espacios que tuviesen un acceso directo desde la calle y estuviesen climatizados. Esta acción, por ende, afectaba a unos comercios concretos y tenía que ver con una cuestión de carácter ecológico más que monetario. Además, en el propio decreto se especifica su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.

Rafael Torres, presidente de la patronal del comercio, expone varias razones por las que solo uno de cada diez negocios locales ha podido acatar las condiciones de esta ley a día de hoy. Entre ellas, entiende que no se establecieron unos plazos razonables para acometer estas modificaciones. El plazo, que arrancó el 1 de agosto y finalizó el 30 de septiembre, no fue suficiente para unos 120.000 comercios que necesitaban esta adecuación en toda España. Además, el propio presidente de la CEC añade que "hay negocios que fueron creados para no tener puertas y esta ley exige un completo replanteamiento del local que va más allá de instalar una puerta”.

Este plan de choque, no obstante, se llevó a cabo de forma escalonada por parte del Gobierno con el objetivo de cumplir con las exigencias marcadas por la Comisión Europea, peticionaria de estas medidas para reducir el uso excesivo de energía. En este sentido, la medida referente al cierre de puertas para un mayor aprovechamiento energético en el interior de los locales se pospuso para el mes de septiembre con un preaviso.

A pesar de la no adaptación de los negocios a esta ley, la Confederación Española de Comercio alega que el decreto está "paralizado" puesto que hubo imposibilidad de asumir esos requisitos por parte de comercios pequeños de proximidad. Asimismo, hablan de "comprensión" por parte de las administraciones, que no han realizado inspecciones técnicas "puesto que eran conscientes de la situación en la que estaban muchos de los negocios afectados".

En cambio, las medidas a las que sí pudieron hacer frente los comercios tras impulsarse ese Plan de Ahorro Energético con mirada ecológica fueron las relativas a no poder bajar de 27 grados el aire acondicionado en verano ni subir de 19 grados la calefacción en invierno, y la de apagar cualquier tipo de luz de los escaparates pasadas las 22:00 de la noche (este caso únicamente en locales no operativos a esa hora de la noche).