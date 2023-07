El consultorio médico de San Gabriel cierra sus puertas temporalmente este miércoles a causa de las altas temperaturas que se alcanzan en su interior por la deficiente climatización. Se trasladan las consultas médicas y de Enfermería al centro de salud de Babel así como los trabajadores hasta que se solucione el problema con el aire acondicionado. Los pacientes, unas 8.000 personas, también tendrán que ir hasta Babel y no cuentan, como ya ha expuesto la asociación de vecinos, con línea directa de autobús.

El Ayuntamiento de Alicante asegura que ha iniciado el procedimiento urgente de contratación para la instalación de nuevos aparatos de aire acondicionado, que espera puedan estar instalados en un plazo de diez días. Estas instalaciones son municipales pero su sugestión corresponde a la Conselleria de Sanidad. En este consultorio los termómetros han marcado más de 36 grados en plena ola de calor, y los sindicatos han denunciado que pacientes y profesionales estaban al límite de sus fuerzas. Sin olvidar que algunas medicaciones están sometidas casi al doble de grados de lo aconsejable.

La realidad es que la instalación de los equipos de refrigeración en San Gabriel andan de papeleo desde marzo dentro del propio Ayuntamiento. La entonces edil del PP Julia Llopis, que llevaba Sanidad, solicitó a su compañera de gobierno por el PP, la concejala Lidia López, responsable en aquel momento del área de Hacienda, que se incluyera en la primera modificación de crédito posible una dotación de 6.000 euros para reparar los aparatos del centro sanitario.

En abril Llopis se marchó a Vox, formación a la que ahora representa como diputada en las Cortes Valencianas, y López sigue en el ejecutivo municipal aunque ya no lleva Hacienda pues ahora gestiona Comercio. La entonces edil popular exponía en un escrito que en virtud de tres convenios vigentes entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Sanidad para la prestación de asistencia sanitaria ambulatoria en locales municipales, el primero se hace cargo del mantenimiento del consultorio de San Gabriel, sufragando los gastos de funcionamiento y conservación del local, y el Consell se ocupa del equipamiento sanitario.

"El consultorio, según los últimos datos obtenidos en 2022, atiende aproximadamente a una población de 8.000 personas. Siendo preciso dotarlo de equipos de refrigeración, se estima que se va a realizar un gasto de unos 6.000 euros. Por tanto, se solicita que en la primera modificación de crédito que sea posible se dote de dicha cuantía la aplicación presupuestaria", rezaba en el expediente de petición de Llopis.

Antes de las elecciones municipales

Desde entonces se han hecho dos modificaciones de crédito, ambas antes de las elecciones municipales, y en ninguna de ellas se incorporó este asunto. Ahora se incluye en la tercera, cuya aprobación inicial irá al Pleno este jueves, justo cuando el centro sanitario ha tenido que cerrar por las altas temperaturas.

Sobre este asunto, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha destacado el hecho de que 8.000 ciudadanos tengan que desplazarse desde San Gabriel hasta Babel para poder recibir asistencia médica al no funcionar el aire acondicionado en su consultorio.

"El 14 de marzo de este año, la concejala que llevaba las competencias de Sanidad se dirigió a la de Hacienda pidiéndole que con carácter de urgencia habilitara una partida para hacer frente a la avería que tenían de refrigeración en el centro de salud. En su escrito solicitaba que a la mayor brevedad y en la primera modificación de crédito que fuera posible, incluyera el gasto de la refrigeración. Lo decía en marzo, sin saber qué temperaturas íbamos a alcanzar en Alicante en estos meses. Desde marzo hasta aquí nada. Solamente el perjuicio que se le causa a los vecinos al tener que trasladarse a otro centro de salud, a hacer un desplazamiento de personas mayores, de pequeños, con el calor que hace ahora mismo en Alicante. No me acostumbro a esta mala gestión pero sí que es costumbre en el equipo de gobierno gestionar mal", dice Barceló.

La concejala socialista considera que el asunto "se podía haber incluido en la segunda modificación de crédito porque en marzo ya se había solicitado, porque era algo urgente y de emergencia. No creo que ningún grupo político se hubiera opuesto a incluir en esa modificación algo que era tan necesario para no tener que desplazar a 8.000 personas de San Gabriel pero no, también se obvió".

Según una nota emitida este lunes por el equipo de gobierno, los equipos se alquilarán con vistas a poder incluir la dotación económica necesaria para su adquisición en los presupuestos de 2024. "Además, se trabaja en coordinación con la Conselleria de Sanidad en la búsqueda de nuevos locales para su acondicionamiento y traslado de las instalaciones sanitarias", tras las quejas de vecinos y pacientes por estar obsoletas.

Este centro sanitario, que entró en funcionamiento en 1998 en los bajos de un edificio residencial de la calle Pego, atiende al vecindario del barrio y da servicio a más de 8.000 cartillas, a las que se suman residentes en El Palmeral, Agua Amarga y Urbanova, hasta el 15 de julio, día en que se abrió el dispensario de playa.