Benidorm bate todos los récords. La ciudad ha sobrepasado el número de viajeros que se registraron en 2019, el último año antes de la pandemia en el que se registraron cifras históricas, atando un crecimiento del 8,4% con el que supera el millón de visitantes en lo que va de año.

En la ciudad las pernoctaciones se quedan a un escalón de los datos de 2019, con un descenso del 4,6%, pero que aún así recogen 4,8 millones de pernoctaciones que sitúan a Benidorm en la quinta posición en el ranking de destinos españoles, por delante de ciudades como Málaga o Bilbao, y en el tercer puesto a nivel peninsular, siendo únicamente superada por los grandes destinos urbanos que suponen Barcelona y Madrid. Sobre el ranking de pernoctaciones anuales, Benidorm es el primer destino valenciano que aparece en el listado del top20, con un 4,6% menos que en el último año de actividad turística normalizada.

Los hoteles de la capital turística de la Costa Blanca albergaron de enero a junio 80.200 huéspedes más que en 2019, una cifra que representa nada más y nada menos que el 23,5% de todos los viajeros que llegan a la Comunidad Valenciana. De ellos, el 49,5% son de origen español y el 50,5% son de origen internacional, encabezando este último por el mercado británico 43,1% sobre el total y un 75,7% sobre la cuota de internacionales.

El destino cuenta con una planta hotelera con más de 40.500 plazas hoteleras disponibles de media en los últimos 6 meses que se aglutinan en 115 establecimientos con una plantilla media activa laboralmente de unos 5.558 empleados, una cifra menor en un 9,2% respecto a 2019. La capital de la Marina Baixa es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana en precio medio por noche de hotel, unos 76,5 euros, superada solo por València (105,1€) y Alicante (88,8€). El precio medio semestral por noche en la Comunidad Valenciana es de 102,5 euros.

La estancia media en la localidad se sitúa en 3,6 días y la ocupación en un 75,1%, experimentando un descenso de 2,8 puntos porcentuales respecto a 2019, que como en el resto de zonas analizadas se achaca a los primeros 3 meses del 2023. El mes de abril marcó una clara diferencia de tendencia en cuanto a la ocupación hotelera, ya que a partir de la Semana Santa comenzaron a recogerse datos por encima del 80%. Sin embargo, el primer trimestre hace que los datos semestrales se queden a 5,5 puntos de los recogidos en 2019, registrando finalmente un 77,3% de ocupación media.

El presidente de Hosbec, Federico Fuster, señala que esta circunstancia se debe a que "Benidorm es absolutamente única" como destino. "No hay en todo el Mediterráneo, de Algeciras a Marsella una bahía orientada al sur como la que hay en Benidorm, lo que tenemos aquí nosotros lo vemos normal pero no lo es, no lo hay en ningún lado. A esto se le suma una planta hotelera puntera, parques temáticos, ocio y una restauración cada vez de mayor calidad. El único punto flaco del destino sería el comercio, pero el resto no hay nadie que nos pueda hacer competencia", añade Fuster.

La zona turística de la Costa Blanca, incluyendo Benidorm, ha superado los 2 millones de viajeros durante el primer semestre de 2023, elevándose los datos en un 3%, que se traducen en casi 58.000 huéspedes más que 2019. Un dato que cabe destacar, ya que un 45,7% del total de viajeros que se dirigen a la Comunidad Valenciana tienen como destino la zona turística de la Costa Blanca.

A pesar de ello, Fuster explica que aunque los precios estén por encima de lo que estaban en 2019 hay que sumarle el aumento de los costes que han supuesto una subida del 30% para el sector. "Los precios han subido un 20%, pero los costes lo han hecho un 30%, es decir, somos un 10% menos rentables que en 2019". Para el presidente de Hosbec el sector debe reflexionar "porque los costes van más allá y no se pueden trasladar siempre al cliente. Tenemos retos importantes por delante como la sostenibilidad que no podemos llevar adelante si no tenemos rentabilidad".

Las pernoctaciones en la zona suman más de 7,38 millones reduciéndose en un 4,4% con lo que deja en el camino en relación a 2019 alrededor de 336.000 pernoctaciones. La pérdida se achaca al turismo doméstico que desciende sobre las 354.900, caída que es mermada por el ascenso del mercado internacional que recoge casi 19.000 pernoctaciones más que en el mismo periodo de 2019. Un total de 372 hoteles de la Costa Blanca no han cesado su actividad la primera mitad del año 2023, perteneciendo un 30,9% a Benidorm y un 25,8% a Alicante ciudad. Sumando la Costa Blanca en su conjunto 67.349 plazas disponibles, y una plantilla de 8.891 empleados.

Alicante no llega

El destino de Alicante presenta una caída del 6,8% en viajeros, pero resiste y prácticamente mantiene el volumen de producción (-0,9%) a pesar experimentar un significativo ascenso del 40% en la planta hotelera disponible, en relación a los datos del mismo periodo de 2019.

La ciudad de Alicante recoge casi los 399.000 viajeros durante los seis primeros meses de 2023, con una equilibrada proporción entre nacionales (48,2%) e internacionales (51,8%), quedándose a un 6,8% de los datos de 2019, que supone una perdida de prácticamente 28.900 viajeros.

La estancia media se mantiene en 2,3 días, y las pernoctaciones rozan los datos de 2019 quedándose a tan sólo un 0,9% y anotando un total de 917.600. En este caso en cambio, el 62,1% pertenecen al mercado internacional, lo que muestra que sus estancias son más prolongadas que las del turista de origen español.

La planta hotelera se amplía en un 39,9% pasando de una media de 69 establecimientos disponibles durante el primer semestre de 2019 a un total de 96. Estos alojamientos recogen más de 8.800 plazas y proporcionan empleo a lo largo del año a 1.092 personas, un dato que se eleva en un 25,7% respecto a 2019.El arranque del año hace que la ocupación semestral se quede a 3 puntos de lo registrado en el último año antes de la pandemia, alcanzando un 69,1% de media.

En cuanto a la situación que vive la ciudad, Federico Fuster, explica que Alicante ha aumentado mucho su planta hotelera en los últimos años y cada vez son más los hoteles que abren también en invierno. "A Alicante se le añade el hecho de que el número de apartamentos turísticos se ha dispararo a un nivel que está matando a los hoteles del centro, a ello se le suman las obras que ahora están en boca de todo el mundo, algo que no había ocurrido nunca", señala Fuster.

Sin embargo el presidente de Hosbec cree que la ciudad está en un buen momento a nivel turístico. "Alicante está en un buen momento para empezar a ser una ciudad muy turística, tiene que hacer bien ese trabajo pero cuenta con ventajas como que cada vez llegan más cruceros a la ciudad y que el número de trenes low cost que llegan hasta la estación cada vez es más elevado", asegura Fuster.

Tendencias por destinos

Entre los destinos con tendencias positivas destaca la ciudad de València que no sólo aumenta su producción turística en un 8,2% anotando los 2,2 millones, sino también en número de viajeros que eligen sus hoteles como hospedaje, rebasando el millón y creciendo en un 9,7% respecto a los registros del último año de actividad normalizada.

De forma más tímida Castellón de la Plana también anota datos positivos registrando casi los 108.700 viajeros, destacando en este punto el ascenso del mercado internacional en un 15,2% que equilibra el ligero descenso experimentado por el mercado nacional que representa el 71,2% del total.

La Comunidad Valenciana sobrepasa en número de viajeros los registros de un año de récord como 2019 anotando más de 4,4 millones y se queda a las puertas de igualar el volumen de pernoctaciones con más de 12,9 millones tras un descenso de 2,3% puntos porcentuales.

Estos datos consolidan la recuperación del sector, con un planta hotelera prácticamente abierta desde el mes de abril, con una media de más de 1.000 hoteles abiertos y prácticamente 126.000 plazas disponibles en la primera mitad del año.

Los indicadores económicos manifiestan un cambio de ritmo a partir de abril donde comienzan a reflejarse tendencias alcistas revelándose en todos los destinos y zonas analizadas incrementos favorables entre los que destacan los puntos turísticos de València y Alicante. No obstante, los datos medios del primer semestre de la Comunidad Valenciana todavía se encuentran alejados de los datos nacionales con tarifas medias e ingresos por habitación inferiores al 20%.

Las tarifas medias han ido evolucionando al alza mes a mes a lo largo de 2023, llegando el pico más alto en el mes de junio a las puertas de la temporada estival. En la media semestral se observa, que las zonas y destinos analizados superan en todos los casos los datos de 2019. Con incrementos destacados en destinos como Alicante ciudad que pasa de una media de 69,1€ a 88,8€. El punto turístico con la media de ADR más elevada es València a 105,1€, seguido de Alicante y en tercer lugar Benidorm con un 76,5€ encontrándose solo València por encima del ADR medio semestral de la Comunidad Valenciana (102,5€).

Entre los puntos analizados el que menor tarifa media diaria registra es Castellón de la Plana a 56€, seguido de Elche con un 60,7€. Destacando de este último su subida de 11€ respecto a 2019.

En lo que hace a los ingresos por habitación disponible, se observa también un incremento generalizado respecto a los datos de 2019. A nivel nacional se refleja una subida del 23,2% y en la Comunidad Valenciana de un 20,3% en el agregado semestral. Los puntos turísticos que destacan con tendencias positivas más elevadas son València (29,9%), Alicante (23,7%) y Elche (23%).