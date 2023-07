Las elecciones a la Federació de les Fogueres de Sant Joan, el órgano que dirige las Hogueras, son el próximo 8 de agosto. Sin embargo, ambos candidatos ya se encuentran inmersos en la precampaña, con presentaciones de su programa a los festeros. Los aspirantes a "gobernar" las Hogueras son los mismos que en las últimas elecciones: Toñi Martín-Zarco y David Olivares. Martín-Zarco es la actual presidenta, un cargo que mantendrá hasta el día de las elecciones y que aspira a renovar entonces, ya que los estatutos no le obligan a dimitir.

Pese a estar en esta precampaña, Martín-Zarco sigue representando a las Hogueras como presidenta en los actos cuyo cargo es demandado. Mismamente, en la mañana de este miércoles ha asistido a la entrega de premios de reciclaje, en calidad de presidenta. Allí ha sido preguntada por los periodistas sobre las elecciones, aunque ha declinado realizar comentarios al respecto.

Los estatutos no obligan a que los presidentes de la Federació tengan que dimitir si quieren volver a presentarse, como sucede en otros organismos similares. Sin embargo, su rival electoral, David Olivares, considera que sería "ético" para no seguir representando a las Hogueras durante el proceso electoral, pese a que remarca también que no está obligada.

Inicio de campaña

Esta semana concluirá con el inicio oficial de ambas campañas. Primero será el turno de la actual presidenta, Toñi Martín-Zarco, que realizará la fiesta de presentación de su equipo con una cena en el restaurante Torre de Reixes. Su equipo, renovado en prácticamente dos tercios respecto al que actualmente dirige este órgano, asegura que entiende la Fiesta "como un concepto global que no se refiere solo a los 365 días del año", en alusión al nombre de su candidatura, Fogueres 365. Su objetivo, señalan, es contar con toda la ciudad de Alicante y con el conjunto de las tradiciones.

Por su parte, Olivares presentará a su equipo este viernes, también en un restaurante, en este caso el de Juan XXIII. La novedad que presenta el aspirante a dirigir la Federació es la realización de una hoguera ex profeso para la presentación, que verá todas las etapas del arte efímero: plantà, cremà y banyà. La obra la está realizando un artista alicantino, según ha asegurado, aunque no ha especificado de quién se trata. El monumento representará el logo de su campaña. Es decir, una estructura en forma de «T» y de la que surgen cuatro brazos que sustentan cada una de las cuatro patas de las Hogueras a juicio de Olivares: la música, la pólvora, las bellezas y los propios monumentos.