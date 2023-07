La asociación Artefactos ha creado una tienda on line de productos con el nombre de "Adaptables", que pone a disposición de los usuarios sus diseños desarrollados para personas con diversidad funcional. Esta asociación nació en 2019 como iniciativa social, en colaboración con familias y usuarios con discapacidad, impulsado por investigadores del grupo de investigación Diseño en Ingeniería y Desarrollo Tecnológico (DIDET), del Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos y la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.

Se trata de un catálogo de productos elaborado por la asociación en el que, además de ofrecer las propuestas desarrolladas por la asociación, también se pueden adquirir otros diseños realizados a escala global, testeados por el equipo y verificados por usuarios y usuarias y sus terapeutas.

“Uno de los problemas de muchos de los catálogos online de ayudas técnicas es que los productos que alojan son propuestas, no están acabados o no han sido usados por nadie, por lo que no cumplen con la expectativa de usuario y generan frustración entre quienes los necesitan”, explica Javier Esclapés, profesor y coordinador de proyectos de Artefactos de la UA. “Con el testeo colaborativo entre técnicos en ingeniería, terapeutas ocupacionales y los propios usuarios, se genera un trabajo integral que permite dar soluciones eficaces a un público muy concreto que necesita estos productos para normalizar su día a día de la manera más acertada posible”, añade el profesor.

Inicialmente la web se lanza con una decena de artículos de alimentación, cuidado y movilidad personal, educación y ocio, como un adaptador de cubiertos, lápices u otros objetos y ayudas para acordonar los zapatos o lavarse los dientes, además de otros tan originales como unos mandos adaptados para diferentes consolas de juegos o la flauta adaptada para tocar con una sola mano. Todos ellos en uso actualmente por usuarios a través de la propuesta de necesidad de éstos o por parte de profesionales de la salud. Este catálogo seguirá aumentando con los productos desarrollados por "Artefactos" LAB y por todos aquellos desarrollados a escala global que, tras ser testeados por sus especialistas y usuarios, cumplan con su función y ofrezcan la garantía y la calidad requerida.

Por otra parte, "Flow", la flauta dulce adaptada para tocar con una mano ha iniciado, en el último año, su fase de internacionalización y está recibiendo buen número de pedidos desde Europa, pero también desde el otro lado del Atlántico, principalmente de Ecuador, EE.UU. y Canadá. Para Mercedes Llorens, presidenta de Artefactos, “aunque se trata de una demanda muy limitada, estamos orgullosos de haber fabricado más de medio centenar de flautas en el último año, que han viajado por España y medio mundo para evitar la exclusión, impulsar el empoderamiento personal y favorecer el aprendizaje inclusivo de la música de otros tantos niños y niñas en edad escolar”.

“Los precios de los productos también son sociales ya que están pensados para dar respuesta a las personas que de verdad lo necesitan, al coste más bajo posible sin mermar en el aprovechamiento de tecnologías avanzadas, mediante la presentación de la tarjeta de discapacidad, aunque también se establecen tarifas de colaborador y precios de venta al público general. Todos los ingresos servirán para ayudar a financiar la actividad investigadora y el trabajo material de desarrollo de Artefactos”, añade Llorens.

"Artefactos" LAB es un espacio de investigación en diseño colaborativo, fabricación digital y tecnologías al servicio de las personas, generado para el diseño y desarrollo colectivo de asistencias técnicas personales utilizando tecnologías emergentes e involucrando a usuarios, familias, ingenieros, terapeutas, técnicos, estudiantes y personal investigador, que acumulan multitud de conocimientos profesionales y experiencias personales; todo ello se comparte y se pone en común para aprender y generar nuevas soluciones técnicas que favorezcan una sociedad más inclusiva.