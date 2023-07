Cinco meses. Ese tiempo transcurrió desde que el Ayuntamiento de Alicante tomó la decisión, basada en informes técnicos (según la versión oficial), de cortar íntegramente al tráfico los cuatro carriles de la fachada litoral de Alicante (Mártires de la Libertad) para concentrar las obras de reurbanización en los meses de verano hasta que la decisión se hizo oficial. Así lo admitió el alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante su comparecencia ante el Pleno municipal de este jueves a petición del PSOE.

En su intervención, el regidor popular reconoció que la decisión de que la obra se ejecutase en dos meses, cortando al tráfico toda la avenida, en lugar de en los ocho meses previstos inicialmente, con cortes parciales en el tráfico, se tomó en noviembre de 2022, tras una propuesta «coordinada de los departamentos». Sin embargo, el proyecto empezó a ejecutarse a principios de año (tras retrasarse unas semanas por falta de material, según la versión oficial), y se aseguró que se haría en tres fases, con cortes alternos en los carriles de circulación. Y así avanzó la actuación hasta que se paralizó, como se dijo que estaba previsto, en Semana Santa.

Y no fue hasta que no terminaron las fiestas cuando el gobierno de Barcala tuvo que reconocer que la obra ya no se retomaría a finales de abril, como se había avanzado oficialmente. Entonces se dijo por primera vez en público que los trabajos restantes, que eran la mayoría de los incluidos en el proyecto, no volverían hasta verano, cuando se cortaría todo el frente litoral para concentrar las obras en julio y agosto. Y así fue finalmente, pese a las protestas del sector turístico.

Barcala, en su intervención, admitió que las obras son «molestas», pero subrayó que también son «necesarias para mejorar la ciudad». Además, rechazó que concentrar la reurbanización de la fachada litoral en verano fuera una decisión electoralista, tal y como le han afeado desde la oposición estos meses, sino que fue estrictamente «técnica» y no «caprichosa». «Eso son teorías conspiratorias», apuntó. El posponer las obras a los meses de julio y agosto permitió que el tráfico circulase con normalidad en la previa de las elecciones municipales, que se celebraron el pasado 28 de mayo.

Sobre los tiempos de ejecución, el alcalde recordó que las obras de transformación urbana deben estar finalizadas antes de terminar este año 2023, al estar cofinanciadas por Europa, y también apuntó a «imponderables» que surgieron en las obras previas, derivadas del estado de los imbornales y de los colectores.

Respecto a los efectos de concentrar las obras en verano, Barcala admitió que el primer día del corte de tráfico en la fachada litoral y en el eje Gadea-Marvá fue un «caos absoluto, eso no lo puede negar nadie». Eso sí, defendió que la decisión es la correcta. Y lo hizo con una retahíla de cifras sobre la densidad de tráfico por sentidos, según las cuales la circulación es similar durante todo el año por el frente litoral, pero con una salvedad: «En verano el tráfico es más constante, sin picos a primera hora. Tanto Movilidad, Urbanismo como la dirección facultativa coincidieron en el corte total de la avenida».

Pero de las obras que protagonizan este verano no solo se habló durante la comparecencia de Barcala. Fue el tema del primer pleno ordinario del mandato: ningún grupo de la oposición desaprovechó la ocasión, con diferente suerte. Compromís no consiguió sacar adelante una comisión de coordinación entre concejalías y agentes sociales y económicas, ya que PP y Vox sumaron fuerzas. Esa unión en la derecha se repitió en la recta final de la sesión, lo que permitió a los ultras aprobar una declaración institucional que buscaba «mejorar» los canales de comunicación oficiales con vecinos y comerciantes para reducir los efectos de las obras. EU-Podemos, por esa alianza de PPy Vox, tampoco logró la luz verde necesaria a su propuesta para impulsar carriles prioritarios que faciliten el transporte público durante la ejecución de las obras en la ciudad.

Pese a esa unidad frente a la bancada de la izquierda, Vox no consiguió, por enésimo pleno consecutivo, que el gobierno de Barcala diera información precisa sobre la implantación en Alicante de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con la que guardan una relación más que estrecha las obras de reurbanización que se ejecutan este verano en la ciudad, tanto las del frente litoral como las del eje Marvá-Soto-Gadea.

La alianza de PP y Vox, al margen de la ZBE que ha sido el principal asunto de discordia entre las dos formaciones de derechas en los últimos años, fue una constante en el pleno. Y se vio desde el principio, con la tercera modificación del Presupuesto vigente, que es el prorrogado de 2022. El PP de Barcala consiguió el apoyo explícito de Vox para sacar adelante un ajuste de 48,7 millones para principalmente garantizar el gasto corriente, una propuesta que contó además con la abstención «responsable», según subrayaron, del PSOEy de Compromís.

PP y Vox, por otro lado, también bloquearon la creación de una comisión, a propuesta del PSOE, para la evaluación de la situación de la limpieza viaria y la recogida de residuos en la ciudad. Desde el gobierno criticaron a la izquierda por apuntar exclusivamente a la contrata, «no dan ni el beneficio de la duda a la nueva empresa», y no a los «incívicos».

Las mismas formaciones también votaron juntas para bloquear, en este caso con la abstención también del PSOE, una propuesta de Compromís para impulsar una comisión vinculada al cambio climático y la adaptación de la ciudad a la emergencia climática. En ese punto se presenció el primer puyazo plenario del mandato entre formaciones progresistas, con las críticas de la coalición valencianista al partido del puño y la rosa por promover la ampliación del puerto de València y la electrificación de las vías de la costa.

Pero la alianza de PP y Vox en este pleno de arranque tras el 28M también se exhibió en las declaraciones institucionales. Ahí, esa alianza tumbó una propuesta conjunta de la izquierda en contra de la lgtbifobia, además de las iniciativas socialistas para promover un Plan Municipal para el clima y la energía sostenible y también para pedir al Consell -ahora en manos de la derecha- que la Agencia Valenciana contra el Cambio Climático se implante en Alicante. Y es que Carlos Mazón, actual presidente de la Generalitat, ya estuvo presente ayer en el Salón de Plenos al que asistía el pasado mandato en calidad de edil. Los suyos aseguraron que con el cambio al frente del Gobierno valenciano esperan una nueva política educativa, además de asegurar que ahora, con el alicantino al frente del Palau, se le dará a «Alicante lo que el Botànic no le dio».

«¿Dónde están las melias?»

Ni el martes tras la Junta de Gobierno... ni ayer en el pleno. El portavoz del gobierno y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), no quiso dar detalles el martes, tras la Junta de Gobierno, sobre la ubicación de las melias recientemente arrancadas del parque de Sergio Melgares, adonde fueron trasladadas a principios de años tras una decisión del gobierno por las obras de peatonalización de la avenida Constitución. Alegó que contestaría en el pleno, ya que había una pregunta registrada por Compromís. Y la hubo. Fue el portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas, el que cuestionó sobre unos ejemplares que ya no están en Playa de SanJuan. «Son un gobierno arboricida. Queremos saber el coste del traslado de las melias de Constitución a Sergio Melgares y a dónde las han llevado», aseguró Mas, calcando prácticamente la pregunta oficialmente registrada para el pleno («¿Qué ha ocurrido con las melias replantadas en el parque Sergio Melgares para que no se encuentren ya en su destino meses después del traslado?»), que es a la que había que dar respuesta.

Pero no. Villar, en su intervención, defendió la gestión «medioambiental» del gobierno municipal, criticó que desde la oposición se «simplifique» todo ese trabajo en la polémica por las melias, aseguró que todas las decisiones se basan en «criterios técnicos» y presumió de haber colocado árboles en «casi todos» los alcorques que estaban vacíos y de que se vayan a plantar unos 600 ejemplares en las obras de reurbanización ahora en marcha en la ciudad. Eso sí, no dio respuesta a la pregunta de marras: «¿Dónde están las melias?». Esa cuestión convertida en lema la entonaron un grupo de personas que acudieron al pleno tras protestar en la plaza del Ayuntamiento. En ese instante, creció la tensión ante los cánticos ciudadanos, lo que llevó al alcalde a ordenar un receso en el pleno. En este caso, Barcala optó por acercarse a las personas para atenderlas en primera persona, calmando los ánimos y derivando la charla en peticiones de ámbito social ante la falta de ayudas para personas vulnerables.