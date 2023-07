Alicante atrae a más de 600 profesionales digitales de diferentes partes del mundo para conocer las últimas tendencias en posicionamiento web. La octava edición de Seoplus, el congreso organizado por la agencia alicantina de SEO Webpositer Agency y TeamPlatino, ha emplazado durante más de 10 horas diferentes ponencias para analizar cómo el posicionamiento digital y la proliferación de la Inteligencia Artificial pueden afectar positivamente al volumen de los mercados de las empresas. Además, se han proporcionado a los asistentes diferentes técnicas innovadoras para sumar rentabilidad y dar visitas a sus negocios online.

14 especialistas han pasado por el escenario del local VB Spaces que, en ponencias directas de 20 minutos, han compartido sus metodologías y acciones de posicionamiento SEO adaptadas a las últimas exigencias de buscadores como Google. Álex Novoa, analista de SEO; Pablo Rosales, consultor y analista web en la agencia IKAUE; Merche Martínez, SEO manager en Metricool o Julio Martínez, consultor SEO en Webpositer Agency, son algunos de los profesionales que han ofrecido a los asistentes tácticas para incrementar su volumen de mercado en web, así como la retribución generada a su local físico.

En todas las ponencias ofrecidas destaca un tema como protagonista indiscutible de esta edición: la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en el diseño, desarrollo e implementación de estrategias de posicionamiento web. La expectación que suscita la proliferación de las IAs ha generado un efecto llamada traducido en cerca de 5.000 participantes que se han conectado vía streaming en todos los países de habla hispana.

El cofundador del evento Luis M. Villanueva ha declarado que "lejos de modas y tendencias, la Inteligencia Artificial ha llegado para enriquecer la labor de un profesional del posicionamiento en buscadores, aportándole soluciones que potencian la efectividad de los resultados con más eficiencia y productividad”. Su compañero Álvaro Sáez "Chuiso", además, ha compartido con los asistentes herramientas, tácticas y "prompts" que, apoyándose en el lenguaje basado en la IA, facilitan la labor de optimización y mejora de resultados de cualquier negocio en internet.

"Históricamente Alicante es una de las cunas del SEO a nivel nacional" comenta Villanueva, añadiendo que la ciudad "tiene un gran número de empresas que apuestan mucho por el posicionamiento web". No obstante, recalca que este congreso ha tomado un cariz internacional: "El impacto que está teniendo este evento, además, nos permite alejarnos de Alicante e incluso de la Comunidad Valenciana, hemos hecho un sondeo al principio, y nos hemos llevado una grata sorpresa al ver que ha venido gente de Europa, de Brasil, de México, de Argentina y de Venezuela.

Beneficios

Los empresarios han acudido al congreso de Seoplus, en primer lugar, para descubrir cómo poder ampliar su volumen de negocio en internet para generar mayores benificios en sus empresas.

El organizador del evento recalca que esto no es solo un tema de empresas especializadas y que puede repercutir en el trabajo diario de cualquier pequeño empresario: "Yo siempre pongo el caso de un fisioterapeuta. Es bueno que tenga una página web y que, cuando una persona se encuentre un poco mal o necesite la labor de un fisio, busque en internet. Esto va a aumentar el ticket medio de su facturación, y no solo eso, va a proporcionar una ubicación donde la gente va a acudir para retroalimentar sus beneficios. Que te busquen por internet y te encuentren, que tú estés primero, es más importante de lo que la gente piensa".

En este sentido, Alicante cuenta con una de las agencias de SEO más importantes a nivel nacional, Webpositer. Su consultor SEO, Julio Martínez, argumenta que "indagar en el posicionamiento web puede ser un aspecto importante para que una empresa alicantina pueda generar unos beneficios mucho mayores a los experimentados sin posicionamiento SEO: "Las empresas tienen que enfocarse a mostrar en internet el servicio que ofrecen dentro de su área".

De esta forma, entiende que la repercusión generada en los comercios con el movimiento online le abre las puertas de "nuevos mercados y nuevos clientes potenciales", cuestión que se ve retribuida posteriormente en sus cuentas. Precisamente este enfoque fue el escogido por los 14 representates que enseñaron y formaron en base a su experiencia a más de 600 personas presenciales y 5.000 vía streaming. El posicionamiento web obtuvo una nueva dimensión en un congreso que se ha convertido en el mayor evento de SEO de habla hispana.

Avispero

La irrupción de la Inteligencia Artificial ha generado cambios drásticos en el mundo en línea, algo que el cofundador de Seoplus Chuiso cataloga como "una herramiento que ha removido el avispero". Por ello, el tema central escogido este año ha sido las posibilidades que ofrece su implementación en el mercado online.

Chuiso argumenta que "ha facilitado mucho todas las tareas que de creación de contenido de manera automática", algo en lo que se dedica él de forma especializada. En este sentido, alega que le ha beneficiado "con creces, me ha hecho ganar mucho más dinero porque a Google, a día de hoy, todavía le cuesta diferenciar el contenido que ha creado una persona del que ha creado una Inteligencia Artificial". No obstante, manifiesta que en el sector "tiene que haber en algún momento algún tipo de corrección que estabilice todo esto porque si no, al final, se acabará convirtiendo en un abuso".

Respecto a las posibles regulaciones de la IA, como la primera Ley que la Unión Europea ha implementado, comenta que las regulaciones serán más severas "en cuanto un gobierno vea o intuya que eso puede suponer algún tipo de amenaza". Pone en relevancia el caso de Italia, que ha limitado el acceso a ChatGPT y a OpenAI.

Olga Ortega, especialista SEO en Inteligencia Artificial, ha mostrado su fascinación porque en la Universidad de Alicante comience este año un grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial, algo que considera "la profesión del futuro". "Estas son noticias positivas puesto que la formación tradicional suele ir un poco por detrás de los avances tecnológicos. Que ya se hayan puesto las pilas y estén ofreciendo esta formación es genial", exclama Olga Ortega.

Desde su uso para la generación de ideas, la creación y edición de contenido, pasando por su apoyo en el desarrollo de estudios de palabras clave o la concepción de parámetros técnicos de gran valor para el impacto de todo proyecto web, el evento ha dejado patente el papel de la IA en esta disciplina. A su vez, también ha demostrado la efectividad de las estrategias de posicionamiento en buscadores para aumentar las visitas y las ventas de todo negocio online.

Más de 10 horas de congreso que ponen en valor la participación del público a lo largo de toda la jornada, recogiendo las preguntas formuladas a los ponentes a través de X, antes conocida como Twitter, que han contestado en directo. La cita, de carácter solidario en favor de la lucha contra el cáncer, ha supuesto el punto de encuentro de la comunidad SEO de España y ha conseguido colocar a Alicante, según Luis M. Villanueva, organizador del evento, como "la tecera capital del país en esta disciplina", solo por detrás de Barcelona y Madrid.