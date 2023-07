El día a día del barrio de Tómbola es el de un barrio con dos edades, dos zonas comerciales y, en definitiva, dos velocidades. Mientras que la zona norte cuenta con multitud de establecimientos abiertos e incluso más personas por la calle, la parte sur transmite olvido, con numerosas persianas bajadas y una población más envejecida que, en muchos casos, prefiere no salir siquiera de casa.

Es el caso de Margarita Estévez, una vecina nonagenaria que se refugia del calor a la antigua usanza, con una silla en el portal de su edificio, a la sombra. Allí saluda a los vecinos con los que se cruza, pero asegura que ella no sale de casa ni para comprar el pan: «Yo no salgo. Mi hija que vive a unas calles me trae la comida, pero yo estoy ya mayor». Margarita es una de las veteranas del barrio, no solo por su edad, sino porque lleva allí cerca de seis décadas, ya que se mudó tras casarse y donde compró tres pisos, que en aquel momento le costaron «un millón de pesetas», recuerda.

Desde entonces, Tómbola cobró vida como tantos otros barrios de Alicante: panaderías, ultramarinos, farmacias y comercios de todo tipo fueron abriendo y, desde hace un par de décadas, también cerrando. Hasta llegar a la situación actual, en la que apenas sobreviven un puñado de establecimientos abiertos. En calles como Virgen del Puig la situación es especialmente llamativa, ya que apenas una tienda de comestibles, una clínica veterinaria y una peluquería se mantienen abiertas entre dos decenas de persianas bajadas.

La tienda de comestibles la regenta José Chen, un vecino de origen asiático que reconoce que la situación comercial es difícil en el barrio: «Aquí el negocio no va bien. Solo hay que ver que tanto ese local [señala a uno de ellos] como los de alrededor están todos cerrados. Y no es por vacaciones, porque aquí no hay dinero, es que esta zona no es como el centro».

Chen añade que en esta parte del barrio vive mucha gente mayor, por lo que la clientela de toda la vida se va reduciendo.

La situación es tal que es difícil incluso encontrar un bar. Al menos, uno que esté abierto. Una imagen que apenas tiene parangón en la geografía española. Ni siquiera en la parroquia abren la puerta tras tocar al timbre, pese a ser un día entre semana a mediodía.

La panadería de Toñi Martínez es uno de los pocos locales de toda la vida que resiste abierto. El negocio, explica, lo tomó de su tío cuando este se jubiló, y apunta que la situación es muy diferente ahora, ya que antes estaban rodeados de otros negocios: «Antes había una farmacia, una tienda de electrodomésticos, una zapatería, un ultramarinos… Claro, empezaron a edificar, llegó la crisis y todo el comercio está centralizado en la otra parte», señala, en referencia a la zona norte del barrio, donde la actividad comercial es mayor.

Cerca de la panadería hay un supermercado de barrio cerrado, pese a que Martínez considera que funcionaba muy bien: «El matrimonio que lo llevaba se jubiló y los que estamos aguantamos como podemos. Había tiendecitas pero el barrio se extendió, el comercio se fue hacia allá [la parte norte] y aquí estamos la peluquera y yo aguantando. Aquí hace tiempo que no hay negocios», lamenta.

La panadera añade además que, con los cambios en las líneas del autobús, el número 4 ha dejado de pasar por la puerta, por lo que también ha bajado el tránsito que antes pasaba frente a los comercios: «Antes el autobús también paraba aquí y era una zona de mucho paso, pero ahora solo vienen las clientas de toda la vida», subraya.

La zona norte de Tómbola

Cruzando el colegio de educación especial Santo Ángel y el parque de la plaza del Progreso, la imagen es radicalmente diferente: la de un barrio con vida y actividad comercial, con numerosas terrazas llenas a la hora del almuerzo y vecinos terminando la compra en la charcutería o la panadería.

Pascual Alfaro es el dueño de una de estas cafeterías, la cual abrió hace dos años por las buenas perspectivas de la zona: «Yo no soy de aquí, pero el movimiento que hay lo veo bastante bien, por eso abrí el local», explica.

Tanto en su cafetería como en las demás de la plaza, los precios son muy competitivos, con cafés que rondan el euro de precio. Todas las terrazas están llenas a mediodía de un jueves laborable: «La mejor zona es esta y la más cercana a la rotonda. De cantidad de gente yo lo veo muy bien y además aquí hay gente de todas las edades». Aunque la mayoría de la clientela la componen los vecinos del barrio, también acuden de zonas cercanas como Rabasa: «Viene también gente de Mutxamel, de Rabasa, pero hay mucha gente del barrio. Yo como tengo otro local también traigo a esa clientela porque es más fácil acceder aquí que al centro. Aquí los cafés están a 1,20 o 1,30 euros, yo los tengo a 1 euro y son precios que no se ven en el centro ni en casi ningún lado».

Polideportivo

En esta zona norte es donde se encuentra el campo de fútbol, junto al que el Ayuntamiento de Alicante tiene proyectado un polideportivo. Una obra que el gobierno local aprobó el pasado febrero y que definieron entonces como un «nuevo y moderno complejo deportivo en Tómbola», según palabras del gobierno municipal, con un pabellón multidisciplinar, que prevé albergar a 350 espectadores y contará con tres pistas cubiertas, sobre una parcela de 18.422 metros cuadrados. Se trata de una zona donde preexistente una instalación municipal, destinada a fútbol sobre césped artificial que se va a mantener, en una manzana definida por las calles Penáguila, Virgen del Puig, Virgen del Rosario y Virgen de la Luz.

La reforma integral de estas instalaciones, impulsada por la Concejalía de Infraestructuras, tiene una inversión de 5.573.773 euros y un plazo de construcción de 24 meses. El equipo de gobierno destacó tras su aprobación que «el proyecto contempla un gran pabellón de alta calidad con un diseño muy moderno y atractivo, que se adaptará perfectamente a las necesidades de los usuarios y modernizará de forma sustancial el equipamiento público del barrio y la imagen del actual polideportivo».

El proyecto prevé utilizar el espacio donde actualmente está la pista de fútbol sala y baloncesto y de pádel para construir el nuevo pabellón, que tendrá tres nuevas pistas cubiertas para usos de modalidades deportivas como baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol y bádminton, sala fitness, vestuarios y gradas.

Además, este proyecto plantea una intervención en la urbanización de la zona, con una nueva pavimentación y añadiendo zonas de aparcamiento para bicicletas y diversos espacios ajardinados con el cambio de luminarias. Una vez acabado, la instalación se utilizará también para la educación física de los colegios e institutos.