Una riña a principios de los años veinte en casa de los alcoyanos Coloma Company acabó con Pascual, uno de los hijos, encima de una bicicleta. No se subió a la Font Roja, se debió de encontrar con fuerzas e hizo poco menos que una etapa del Tour. Llegó a Alicante exhausto, paró en un banco y se echó a recobrar el aliento. No llevaba ni veinte minutos en la ciudad que le iba a coger para siempre cuando se cruzó con Amalia Sogorb Samper. Más bien se lo encontró ella y lo atendió. Ese refrigerio que le dio valdría una vida en común. Ya estaba sembrada la semilla de los Coloma en Alicante.

Pascual era hijo de un funcionario de Alcoy y se instalaría en Alicante con su ya esposa Amalia en la calle Quintana. Quién sabe si dejó pasar la oportunidad de ser un ciclista de élite, el caso es que se ganó la vida como representante de la firma de aceitunas El Serpis. Se alicantinizó hasta el extremo, disfrutó de les Fogueres como el que más y fundó en 1928 la barraca Bon Tabaquet, germen de la que hoy se conoce como Hernán Cortés. Además, abrió la droguería Coloma en la calle San Francisco, que se convertiría en referencia en la ciudad y sector en el que se ganarían la vida también varios de sus hermanos.

Su hermano Gonzalo Coloma Company también tuvo su droguería, en Ángel Lozano y luego Alfonso el Sabio, esquina con César Elguezábal. Otro hermano, Vicente, fue representante de varias firmas con las que trabajaban sus hermanos, de muchas de ellas tuvo la exclusividad en España. Los Coloma triunfaron con sus droguerías y luego se erigirían como líderes en la venta al por mayor. Por ello hubieron de ampliar el negocio y adquirir una nave en la avenida de Elche, donde podían llegar con facilidad los camiones para cargar, ya que la estrechez de la calle San Francisco lo impedía.

Antonio, otro miembro de los Coloma Company, tuvo Transportes Conca, negocio que era de la familia de su mujer, Paula Conca. Además, Antonio se dedicó al mundo de la promoción inmobiliaria y con una sociedad compró multitud de terrenos de la playa de San Juan que luego urbanizarían. Sus descendientes (entre ellos, José Antonio y Pascual Coloma Conca) trabajaron en la empresa de transportes y hoy muchos de ellos siguen en la ciudad.

Del matrimonio entre Pascual y Amalia nacieron en la segunda mitad de los veinte Pascual y Nicolás Coloma Sogorb. Ambos echaron una mano en la tienda, pero se marcharon a estudiar fuera: Pascual, Económicas en Madrid y Nicolás, Químicas en Murcia. Allí comenzaron a trabajar, pero a mediados los sesenta recibieron la llamada de su padre, enfermo de cáncer, para que se hicieran cargo del negocio. Ambos regresaron a Alicante. A principios de los setenta a Pascual Coloma Sogorb le tentaron desde el Ayuntamiento. Fue concejal, teniente de alcalde y se convirtió en el último alcalde de la Transición en Alicante, el último no electo. Su mandato fue breve, apenas dos meses en la primavera de 1979, hasta que se celebraron las elecciones en las que ganó Lassaletta. Pese a esa brevedad como primer edil alicantino, había sido un hombre fuerte en los gobiernos de Malluguiza, García Romeu, Martínez Aguirre o Luciáñez. Su hija Almudena recuerda que su padre dejó un superávit en el Ayuntamiento de más de dos millones de pesetas y que fue el encargado de comprar para Alicante los terrenos de la ladera del Castillo de Santa Bárbara, que entonces correspondían al Ejército.

Tras la llegada de la democracia Coloma siguió en la droguería, cargo que no abandonó nunca durante su estancia en el Ayuntamiento y así siguió hasta su jubilación. Se casó con Dolores Sánchez Lencina y tuvo a María Dolores y a Almudena Coloma Sánchez. Almudena, que fue Bellea del Foc infantil en 1976, destaca la austeridad de su padre como alcalde, «que no iba en coche oficial para no gastar gasolina». También recuerda con cariño la visita de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía a Alicante. «Compramos palos de escoba para que hicieran de mástil de las banderas de España y estuvimos toda la familia quitando el plástico para que se viera sólo la madera», explica. Nicolás, hermano del alcalde, seguiría en la tienda hasta su fallecimiento en los años noventa y tuvo con Carmen Oliver Moreno a Nicolás y Mari Carmen Coloma Oliver.

Hoy, 100 años después de la accidentada llegada de Pascual Coloma Company a Alicante, sus descendientes copan la ciudad con diferentes comercios. Gonzalo es dentista, Almudena trabaja en informática, Javi ha tenido negocios de hostelería, Alejandra hizo ADE, Mónica es anestesista…