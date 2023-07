Lo más jóvenes se inician este verano en el mercado laboral por todo lo alto. Los récords en las cifras de empleo llegan también a la población de entre 16 y 24 años de la provincia, que este año deja a un lado la playa y el descanso para ponerse a trabajar. Así lo corroboran los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre que arroja una tasa de empleo juvenil del 31,5%, con una población ocupada de 43.500 personas en Alicante

El estío se convierte así para los más jóvenes en un buen momento para buscar un primer empleo o para conseguir un trabajo temporal que les permita ahorrar mientras estudian. Monitores de actividades acuáticas, trabajadores en centros comerciales o prácticas en empresas relacionadas con sus estudios son, junto a los contratos de refuerzo en ócio y hostelería, algunos de los ejemplos del dinamismo laboral que presentan los meses de temporada estival en Alicante.

Unos como María Segura pasan el verano de monitores en una escuela de verano. "Estudié Psicología y el Máster de Profesorado pero como el proceso de oposición es muy largo tengo este trabajo en verano para poder sacar algunos ahorros y seguir estudiando durante el curso. Aquí hacemos actividades de piscina, informática, juego de interior y de exterior y mucho deporte. La verdad es que elegí este trabajo porque me gusta tener contacto con niños y adolescentes, es muy gratificante y está muy relacionado con lo que estoy estudiando", explica Segura.

De monitor, pero de otro tipo de actividades, está trabajando este verano Óscar Padilla. El alicantino ha cogido rumbo al norte dónde este estío enseña surf en un campamento de Somo, Cantabria. Padilla estudia Comunicación Audiovisual en la Universidad Miguel Hernández (UMH) y está "muy contento" con su nueva profesión. "Estaré aquí todo el verano, mi jornada va variando pero es estar todo el día con los chicos, despertarles, dar la clase de surf y hacer actividades hasta por la noche", asegura Óscar.

Carla Giménez, por su parte, optó por coger un trabajo temporal cuando acabo el Máster en Reproducción Humana que cursaba este curso. "Decidí coger este trabajo porque, aunque fueran solo dos semanas, tenía un horario que me permitía disfrutar del verano. Además, me interesaba que no fuera para todos los meses porque con lo que he sacado quiero hacer algún viaje y descansar", añade Giménez.

Sacrificar sus vacaciones en pro de ganar experiencia o para obtener unos ingresos destinados a estudiar en invierno son los ejemplos más comunes, ya sea tras la barra o vigilando la seguridad en playas y piscinas. Precisamente, detrás de la barra de un bar está pasando el verano Laura Uñac, una alicantina que durante el curso estudia un Grado en Ciencias del Mar en la Universidad de Alicante (UA) y que durante el verano trabaja unas horas en el bar de su pueblo.

"Con la edad que tengo - 23 años- considero que hay cosas que ya no deben pagarme mis padres, por eso trabajo. Con lo que gano me compro mi ropa, voy a cenar con mis amigas o salgo de fiesta y hacerlo con mi propio dinero es algo que me gratifica bastante", explica Uñac.

En un ambiente muy veraniego también trabaja Marcos Solanes quien pasa las noches este estío en un cine de verano. "Durante el año soy estudiante de Biología en la UA y ahora en verano trabajo en el cine de verano, este año estoy de encargado y hago un par de horas más al día, básicamente para tener independencia económica de mis padres y poder vivir sin costarles dinero ni yo ni mis estudios".

Estabilidad

Los más jóvenes aprovechan el verano para ponerse a trabajar y, aunque muchas veces este tipo de contratos se han caracterizado por su falta de certidumbre y continuidad, gracias a la última reforma laboral cada vez son más los sectores en los que se emplea el contrato fijo-discontinuo, que ofrece mayor estabilidad que uno a temporal. Precisamente, el contrato temporal fue el más empleado por las empresas durante los meses de verano del año 2021, un 92% para los más jóvenes. Una cifra que se aleja de la que se puede encontrar este año en el que los contratos temporales solo representan un 46%, frente a los fijos que ya son un 54%, según los datos de UGT.

"No daba crédito a lo que suponía la contratación indefinida en 2021", asegura Yolanda Díaz, secretaria de UGT l'Alacantí-Les Marines. "Ahora, gracias a la reforma laboral, los jóvenes pueden insertarse de manera temporal en el empleo porque hay sectores como la restauración o los servicios que gracias a la figura del fijo discontinuo pueden contratar a los más jóvenes para una campaña pero sabiendo que la podremos alargar durante todo el año para periodos en los que sabemos que siempre va a hacer falta, como de marzo a octubre", explica Díaz.

"Se puede hacer este tipo de contratos a la juventud dándoles estabilidad y no precarizando su situación con acuerdos para todo el año que ofrecen cobertura y garantías", añade Díaz. Para la secretaria de UGT l'Alacantí-Les Marines la figura del fijo discontinuo permite a los más jóvenes seguir formándose y al mismo tiempo conservar un empleo que les permita tener una vida digna y la independencia necesaria para que puedan desarrollarse a nivel personal.

En este caso se encuentra Miguel Hernández, estudiante de Medicina que trabaja como camarero este verano en festivales. "Tengo un contrato fijo discontinuo y la empresa en la que estoy contratado me llama para cubrir los festivales que tiene, este verano, por ejemplo, tengo cuatro. Lo hago para ganar algún dinero para poder irme de viaje con mis amigos y mi novia y también me permite ahorrar para el próximo año, que me voy de Erasmus y querré viajar", señala Hernández.

María Cuevas, responsable de juventud en CC OO l'Alacantí-Les Marines, asegura que el avance que trae consigo esta reforma se puede notar desde el primer momento, sobre todo, en los más jóvenes. "Con esta figura también te aseguras la antigüedad en la empresa y la correspondiente indemnización, es un mecanismo que ayuda a evitar el fraude de ley, si el empresario sabe que en verano y en navidad siempre aumenta la plantilla hacerla fija discontinua soluciona la mayoría de sus problemas", explica Cuevas.

"Vemos que el paro ha bajado y, si es cierto que la contratación indefinida ha aumentado, los jóvenes seguimos teniendo mucha incertidumbre y nuestro empleo está muy marcado por la temporalidad, que nos limita para vivir", explica la responsable de CC OO l'Alacantí-Les Marines. "Muchas veces se nos impone una parcialidad de contratos a 20 horas, que es lo más perpetúa la precariedad. Somos una de las generaciones que más crisis han vivido y nuestras vidas laborales muchas veces no se ajustan a la realidad".

Más empleo

La Encuesta de Población Activa (EPA) arrojaba el pasado jueves unos datos para el segundo semestre que seguían siendo de récord para la provincia de Alicante. En ellos se reflejaba que la tasa de paro juvenil de personas entre 16 y 24 años ha supuesto una bajada de 5,5 puntos y que se sitúa para este semestre en el 31,5%. La tasa de paro también arroja su visión desde la perspectiva de género de la que las mujeres jóvenes vuelven a ser las más perjudicadas, el paro para ellas se sitúa en el 31,9% mientras que para ellos la tasa baja hasta el 31,2%.

La población juvenil ocupada con respecto al trimestre anterior supone un aumento de 3.900 jóvenes ocupados y sitúa a la población ocupada total en 43.500 jóvenes menores de 24 años en la provincia. Yolanda Díaz, secretaria de UGT l'Alacantí-Les Marines, señala que estas cifras también dejan un buen dato de contratación. "Se está creando empleo, empleo estable y de calidad para la población joven con respecto del trimestre anterior", señala Díaz.

Asimismo, la población juvenil parada entre 16 y 24 años desciende en 3.500 personas respecto al trimestre anterior en términos interanuales. El descenso se sitúa en 3.300 personas menos para el segundo trimestre del año 2023 y la población parada joven se situa en 20.000 personas. "No hay que desdeñar que se ha producido un incentivo en las contracciones y que tenemos en julio y agosto para tener los primeros contactos con el mercado laboral y cubrir nuestros ahorros o para ayudar a las familias es importante dar esta oportunidad a los jóvenes" asegura la secretaria de UGT l'Alacantí-Les Marines.

Este verano el número de contratos temporales es de 13.160 , frente a los 13.809 indefinidos, según datos de CC OO. "No hay una dicotomía muy grande entre parcial y temporal, están en torno al 30% ambas, pero lo ideal sería que todos entráramos como indefinidos y a tiempo completo" apunta Díaz, aunque reconoce que la ley también debe dar "servicio a diferentes industrias de la provincia como el turrón o el helado que también repercute en la retención de talento y que necesitan contratos fijos discontinuos".