No habrá huelga de los autobuses interurbanos de Alicante este 1 de agosto. Los conductores desconovcan su paro, que habían convocado para este martes, ya que consideraban que no se había cumplido con una de sus reclamaciones, la de instalar aseos en las cabeceras de las rutas. El sindicato principal, CGT, señala ahora que los distintos ayuntamientos se han comprometido a instalarlos, por lo que no habrá huelga este martes.

Desde el sindicato señalan que el parón sigue en el aire para finales de agosto si no se cumple con esta demanda, pero que se dejan tres semanas de margen para "no crear perjuicio a los usuarios". Subrayan también que entienden que cada ayuntamiento tiene su propio ritmo y que no todos los permisos llegarían al mismo tiempo. Una huelga de los autobuses azules afectaría, además de a Alicante, a El Campello, Sant Joan d'Alacant, Mutxamel y San Vicente del Raspeig, principalmente, además de al aeropuerto. Dos meses después Los trabajadores del autobús interurbano de Alicante y la empresa concesionaria llegaron el pasado 25 de mayo a un acuerdo y para desconvocar el paro indefinido que comenzó a finales de mayo. Desde entonces, los servicios han sido los habituales en todas las líneas azules del autobús, tanto las diurnas como las nocturnas. Las protestas se extendieron durante más de un año y las líneas nocturnas 21N, 23N y 24N no tuvieron servicio durante cerca de un año. En este tiempo, además, los conductores llevaron a cabo parones esporádicos, que dejaron con servicios mínimos a las principales líneas de los autobuses azules, incluida la que conecta la ciudad y el aeropuerto. Sus principales reclamaciones eran reducir su actual jornada de nueve horas diarias y la instalación de aseos en las cabeceras de los trayectos. Esta última reclamación es la que todavía traía cola, ya que los aseos no estaban instalados, aunque tenían firmado el compromiso con la empresa y los ayuntamientos afectados.