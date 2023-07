El sector de Salud de UGT Serveis Públics del País Valencià ha solicitado a los departamentos de salud que con carácter de urgencia instale techados o marquesinas en los centros de trabajo sanitarios para resguardar los vehículos de transporte terrestre (ambulancias) de las altas temperaturas tras comprobar que en la mayoría de los casos no existe esta protección, lo que supone un riesgo tanto para el personal trabajador como para los pacientes.