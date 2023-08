Parece que el verano ha traído el cierre del serial para saber qué paso con las melias de la avenida Constitución en Alicante. El vicealcalde Manuel Villar ha reconocido que estos árboles no arraigaron y fueron, finalmente sustituidos. Tras la Junta de Gobierno y, ante preguntas de este diario, el concejal ha querido cerrar capítulo del traslado de estos ejemplares cuando se acometieron las obras de remodelación de este céntrica vía.

“Toda actuación que se hace sobre un árbol o sobre cualquier arbusto, hay un informe. No se hace nada sin que quede constancia. Cualquier poda conlleva un informe técnico y una orden de trabajo”, ha explicado Manuel Villar.

Además, el regidor ha realizado una defensa de la gestión técnica que se ha hecho sobre las melias. “Errores no hay ninguno. Se ha hecho una actuación por parte de los técnicos y hay veces que los árboles arraigan y cuando no arraigan se sustituyen. Eso es lo que ha sucedido”, ha concluido.

A continuación ha puntualizado que las soluciones que se proponen siempre se hacen sobre la base de que son la mejor solución. No obstante, no ha querido reconocer fallos en este caso y ha subrayado que “en principio, los errores en temas de árboles no existen”.

La respuesta de Villar llega después de un pleno en las que se pidió explicaciones por la desaparición de las melias del parque Sergio Melgrares de Playa de San Juan. El Ayuntamiento de Alicante las retiró la última semana de julio sin previo aviso, cinco meses después de su cambio de ubicación y con una defensa del alcalde Luis Barcala a favor de la conservación de este arbolado.

El final certificado de las melias coincide con la polémica por el traslado también de unos 200 árboles vivos como consecuencia de las obras de reurbanización del frente litoral y de los ejes Marvá-Gadea y Jijona-Maestro Alonso.