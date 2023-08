El Consell ha decidido equiparar a la normativa estatal la autonómica en materia de salud pública que establecía restricciones que aún seguían vigentes como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, lo que de facto supone que se levanta la prohibición de fumar en las terrazas de hostelería, que aún se mantenía en la Comunidad.

Así se ha acordado en el transcurso de una reunión, celebrada este miércoles en el Palau de la Generalitat, entre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes.

Con esta reversión de las restricciones, que aún seguían vigentes pese a la declaración por parte del Gobierno de España del fin de la situación de crisis, el Consell atiende también la reivindicación del sector hostelero, que volverá a tener plena capacidad para decidir en sus propios establecimientos la posibilidad de fumar en las terrazas.

Fin de la crisis sanitaria

Con esta modificación de la normativa de salud pública se dejan sin efecto las medidas de prevención que fueron puestas en marcha por la Conselleria de Sanidad, con carácter temporal y hasta la finalización de la crisis sanitaria, pero que seguían vigentes pese a que el Consejo de Ministros de 4 de julio de 2023 acordó la finalización de la crisis y de las medidas extraordinarias adoptadas, según informa la Generalitat.

Algunas de las medidas restrictivas como consecuencia de la pandemia ya habían sido derogadas, como el uso de mascarillas en espacios públicos o la limitación de aforos. Sin embargo y pese a haberse dado por concluida la crisis sanitaria, la hostelería seguía afectada por la resolución de 24 de marzo de 2022 de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, la última que dictaba medidas en esta materia.

Esta situación había provocado un conflicto jurídico que ahora finaliza con la equiparación de la normativa autonómica a la estatal que entrará en vigor tras su publicación en el DOCV, indican las mismas fuentes.

Así pues, el Consell ratifica la derogación, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, "de las medidas restrictivas y temporales que, por otro lado, ya habían sido suprimidas en el resto de España, de modo que homologa su normativa a la del resto de las comunidades autónomas".

La hostelería reclamó en bloque en febrero a la Generalitat, por entonces aún en manos del Botànic, que se permitiera fumar de nuevo en las terrazas de la restauración al aire libre al entender que la prohibición, amparada en el marco de la prevención de los contagios de covid, decaía desde el mismo momento en que el Consejo de Ministros decidía eliminar después de 3 años la obligatoriedad en el uso de las mascarillas en el transporte público al ser medidas limitadas a la pandemia de coronavirus.

El sector de la restauración abogaba por la permisividad en las terrazas al no estar prohibido el acto de fumar en la calle. De hecho, los empresarios de los negocios consideraban que ya se podría fumar. Ante la ambigüedad de la situación, reclamaron a la Conselleria de Sanidad reunirse lo antes posible porque en caso de multa repercutiría en los propios hosteleros.

Sin embargo, la Generalitat decidió entonces mantener la restricción que ahora también se levanta. El Consell implantó en el verano de 2020 la prohibición de fumar en las terrazas de los restaurantes con el argumento de que se reducirían los contagios de coronavirus.

Reacciones

La Coordinadora de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana ( CEOH) muestra su satisfacción por la decisión del Consell de atender la demanda del sector hostelero sobre la necesidad de eliminar la prohibición de fumar en las terrazas, "teniendo en cuenta que la Comunidad era el único territorio nacional en el que se mantenía esta medida introducida durante el covid-19".

"Desde la CEOH, siempre hemos manifestado que su mantenimiento era una auténtica anomalía y una decisión injusta que penalizaba la actividad de las terrazas en nuestra comunidad autónoma frente a las del resto del territorio nacional. Y esto suponía un agravio comparativo".

Según la Coordinadora, el hecho de que la Comunidad Valenciana hubiera quedado como una isla en la prohibición de fumar en las terrazas venía generando una gran conflictividad.

"Somos un destino turístico y el desconocimiento de la norma por parte de turistas y visitantes, y la falta de apoyo en materia de divulgación de la normativa, ha generado problemas a los hosteleros, sobre los que recaían las multas, a la hora de reclamar a los clientes el cumplimiento de esta norma. En este sentido, cabe remarcar que la hostelería atiende a una enorme cantidad de público procedente de otras comunidades o países de Europa en las que esta norma había quedado suspendida al final de la pandemia".

Asimismo, la Coordinadora quiere poner de manifiesto que cualquier medida relacionada con el consumo de tabaco "debe plantearse en todo el territorio nacional y en el marco de la regulación del tabaquismo, y no como una decisión extraordinaria cuya implantación sólo se mantenía activa en la Comunidad Valenciana".

Por otro lado, la entidad valora que prevalezca la decisión de cada local sobre si se puede fumar o no en su terraza. "Esto seguro que permitirá que los clientes puedan disponer de terrazas para no fumadores y que, en todo caso, la responsabilidad última sobre el incumplimiento de la norma recaiga sobre el cliente que incumpla las condiciones establecidas en cada terraza y no sobre el hostelero".

Por registro

La Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa) recuerda que hace meses pidieron por registro a la Conselleria de Sanidad que retirase esa prohibición una vez se había establecido que la pandemia por covid había finalizado.

"Aquel día el anterior presidente de la Generalitat (Ximo Puig) dijo que él no iba a retirar esa prohibición porque era un tema de salud pública", recuerda el presidente de Alroa, Javier Galdeano, quien señala que su colectivo fue uno de los precursores de la petición de vuelta a la normalidad.

Por ello destaca la satisfacción del sector. "Primero porque es algo que nos hace pensar en una situación de normalidad; y segundo, por la rapidez con que el nuevo Consell ha procedido a dictar esta resolución eliminando esa prohibición que, al margen de cuestiones de salud general, que deberían debatirse en otro foro, tendría que haberse llevado a cabo hace muchos meses tomando ejemplo de otras comunidades en las que se retiró la prohibición desde que se estableció oficialmente que la pandemia había sido superada".

Gabriela Córdoba, presidenta de la Asociación de Restaurantes (ARA), también aplaude la medida que hace unos días las asociaciones hicieron llegar a la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes. "Éramos la única Comunidad con este veto y era un poco injusto. Esto no quiere decir que obligatoriamente se tenga que fumar en todas las terrazas, cada negocio decidirá si quiere que en su negocio se fume o no pero se pueden poner límites, se pueden poner zonas de fumadores y no fumadores; en definitiva lo importante es la libertad, que cada uno decida si se puede fumar en su terraza o no".