Medio año después, el autobús urbano de Alicante se ha sumado al TRAM y también es gratis para los jóvenes alicantinos. Desde el comienzo de este mes, los usuarios menores de 31 años pueden subirse a las líneas del servicio municipal sin pasar por caja hasta final de año. Para poder hacer uso del autobús gratuitos, los jóvenes deberán disponer del Abono Temporal Jove gratuito, emitido por el TRAM. El mismo que ya se utilizaba para la campaña ya en vigor del transporte ferroviario. La iniciativa, sin embargo, no parece haber animado a los jóvenes a obtener la tarjeta.

Según datos de FGV, desde que se puso en marcha la gratuidad del TRAM el pasado octubre se han tramitado 57.651 bonos en Alicante. Una cifra notable aunque fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) señalan que el gran "boom" se dio al inicio de la campaña. Desde entonces se han ido tramitando más solicitudes, pero el inicio de la campaña del autobús alicantino no ha aumentado el ritmo de peticiones, indican las mismas fuentes.

Algunos por el verano y las vacaciones, otros porque ya tenían la tarjeta y varios porque desconocían la promoción; así relatan los jóvenes alicantinos el inicio de la campaña: "No lo he pedido porque desconocía que existiera", asegura Nicolás Cayuela, un joven que espera al paso de un autobús en el centro de Alicante. Julia Martínez señala que ya tenía la tarjeta, pero que utilizará el autobús con más frecuencia a partir de septiembre, cuando comiencen de nuevo las clases de la Universidad: "Me saqué la tarjeta cuando el TRAM empezó a ser gratis. Ahora que también está el autobús es mejor, porque así también la puedo utilizar ahí".

Por su parte, otros usuarios apuntan que les interesa la promoción, pero que han tenido problemas para obtener la tarjeta a través de la página web: "No hemos podido obtenerla cuando nos hemos metido a la web, pero sí nos interesa la promoción", explica Mari Carmen Rabadán, que acompaña a su hija menor de edad en un autobús. Adriana Betancor también se encontraba esperando a una de las líneas en el centro de Alicante: "No he podido obtener la tarjeta porque pedí cita previa y cuando he ido me han dicho que no tenía cita pedida. Pero sí me interesa la promoción".

Algunos usuarios explican que han pedido la tarjeta por el inicio de la campaña gratuita del autobús, aunque aún no la han recibido, como Fran Buades: "La pedí porque cojo el autobús para ir a trabajar, pero aún no me ha llegado".

La campaña solo lleva en marcha unos días y desde la empresa que presta el servicio de autobuses consideran que es pronto para realizar valoraciones.

Cómo obtener el bono gratuito

En caso de no disponer del abono, los jóvenes alicantinos pueden tramitarlo en las oficinas del TRAM, solicitando cita previa a través de la web. Se trata de un título unipersonal denominado "Abono Temporal Jove gratuito", válido para viajar sin límite de viajes, para menores de 31 años, hasta el 31 de diciembre de 2023.

El abono gratuito se carga en una tarjeta anónima de cartón pero es personal e intransferible dado que debe ir asociada a un documento de identidad, DNI, NIE o pasaporte. Es gratuito, tanto el abono como el soporte de cartón. Para su obtención hace falta poseer un documento de identidad en vigor. Lo que si puede es ir a recogerlo una persona distinta a la solicitante siempre que lleve el documento original y el resguardo de la cita (impreso o digital).

Además, el Ayuntamiento también prorrogó la bonificación del 50% para el resto de usuarios, que sí que entró en vigor a principios de este 2023. Este anuncio, que ahora entrará en vigor, se hizo público el pasado 25 de abril, a apenas un mes de las elecciones municipales. Para su ejecución, el Ayuntamiento de Alicante tuvo que ajustar su presupuesto el pasado jueves, para destinar los fondos necesarios.

Con la bonificación del 50% en todos los títulos de transporte, el bono 30 días de los autobuses urbanos cuesta 20 euros, en lugar de los 40 de su precio habitual. El bono Móbilis Multiviaje para todo el público se puede recargar con 10 trayectos por 4,35 euros, la mitad de los 8,70 originales; el bono Ruta 4/30 Joven cuesta 7,50 euros, en lugar de 15, y el bono Móbilis Jove para jóvenes entre 16 y 31 años se puede cargar con 30 viajes por 10,60 euros y un límite de tres recargas al mes, en lugar de los 21,20 que costaba antes de los descuentos. El mismo porcentaje de descuentos se aplica a los bonos Móbilis Oro para mayores de 65 años y el Móbilis Escolar para escolares entre 5 y 15 años.