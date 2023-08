Una de cada cuatro terrazas de hostelería se mantendrá libre de humos, según la Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería de la Comunidad Valenciana, pese a que el Consell, gobernado por el PP, ha levantado la restricción que impusieron en el verano de 2020 sus antecesores del Botànic para frenar los contagios de covid-19. La autonomía se equipara al resto del país ya que era el único territorio con esta limitación, que ya no existe después de que el Diario Oficial de la Generalitat haya validado su supresión.

La resolución del conseller de Sanidad por la que se deja sin efecto la anterior en materia de salud pública en el ámbito de la Comunidad, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria, se publicó este jueves.

La Coordinadora Empresarial hace esta estimación "porque cada vez hay mayores colectivos con número de personas que no fuman. Eso es una realidad. Y la hostelería es un sector que trabaja con público y responsable y comprometida". Así, prevén que el 25% de las terrazas van a declararse libre de humos.

Espacios separados

Desde la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa), Javier Galdeano no ve factible fórmulas con espacios separados para no fumadores desde el punto de vista del aprovechamiento de las terrazas.

"Es una cuestión que si ya estuviera implantada culturalmente desde antes se repetiría pero como fórmula nueva no tanto porque la disposición y las dimensiones que marcan las ordenanzas son las que son. Sería complicado porque la mayoría de las terrazas tienen un tamaño reducido y establecer esas limitaciones con tan escasa distancia sería difícil amortizarlo técnica, económicamente y de cara a los clientes".

Sin embargo, los médicos, tanto especialistas como de Atención Primaria, consideran que las terrazas deberían seguir siendo un espacio libre de humos y coinciden en que la medida supone "un retroceso importante".

Rutina

El neumólogo de Alicante Eusebi Chiner señala que es una considerable marcha atrás en la ley "y más allá de lo que pueda haber de opiniones políticas habíamos avanzado mucho y particularmente la Comunidad Valenciana, que fue la primera" en esta medida. "Ya formaba parte de la rutina habitual de hosteleros y clientes el hecho de no fumar. Desde el punto de vista del área de Tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica -SEPAR- y de la Sociedad Valenciana nos manifestamos en contra sin ninguna duda".

"Llevamos muchos años luchando en este tema y nos costó mucho. Nos parece una vuelta atrás", señala.

"La decisión del Consell de modificar la norma autonómica de salud pública por la que no se permitía fumar en las terrazas, dejando a los hosteleros la decisión de permitir o no fumar en ellas, es a nuestro entender un claro retroceso en materia de salud pública y un error en cuanto al objetivo final de desnormalizar el consumo de tabaco", afirma también Joan Antoni Ribera, doctor en Medicina y coordinador del grupo de abordaje al tabaquismo de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia.

Ribera considera que el Consell, como garante del bienestar de todos los ciudadanos, fumadores y no fumadores, tiene la responsabilidad de adoptar medidas para proteger la salud de todos los ciudadanos. "No caben ya argumentos como que esta norma iba a producir una merma en la ocupación y los ingresos de los hosteleros, ya hemos visto que no".

En este sentido, recuerda que la finalidad de esta medida no solo era prevenir la transmisión del covid-19 por medio de los aerosoles que se producen al fumar sino también ser un incentivo más para motivar a los fumadores a que se planteasen un intento para dejar de fumar y buscasen ayuda en sus profesionales sanitarios.

Norma que ya era aceptada

"Cuando la tendencia actual es la de ampliar los espacios libres de humo, la medida que ha tomado el Consell representa un claro retroceso de una norma ya aceptada por la mayoría de la población, encaminada a desnormalizar el consumo de tabaco", afirma el doctor Ribera.

En este sentido, opina que el gobierno autonómico debería replantearse esta modificación "pues ello no va a perjudicar a los hosteleros, va a incentivar a los fumadores a que se planteen intentar dejar de fumar, va a ser un ejemplo para que nuestros jóvenes se cuestionen si vale la pena empezar a fumar y va a proteger al resto de población del humo del tabaco, que también va a utilizar estas terrazas. Si esto es bueno para todos ¿Por qué vamos a cambiarlo?".

El doctor dice que el principal perjudicado del problema del tabaquismo es el fumador. "No es culpable, ni responsable, del primer problema de salud pública en los países de nuestro entorno, sino más bien, como digo es el principal perjudicado. Van a ser los fumadores los que tengan mayor probabilidad de padecer más de 20 tipos de cánceres directamente relacionados con el consumo de tabaco, así como enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio y pulmonares como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)".

Tabaquismo

"Hay una cuestión clave en cuanto al por qué de seguir con las terrazas como espacios libres de humo y hace referencia al problema clave del tabaquismo. Muchos se preguntan cómo el tabaco que lleva una droga adictiva, la nicotina, y que sabemos con seguridad que va a producir cáncer, es legal que se compre y se consuma por la calle. La respuesta a esta pregunta es la socialización del consumo de tabaco, o como apuntaba antes, la normalización de su consumo. Pregúntele a un fumador si quiere que su hijo fume, la inmensa mayoría de ellos le va decir que no".

El doctor señala que se es consciente del daño "pero necesitamos normas que nos protejan y que permitan la convivencia entre todos, de forma que, como ya ha pasado con las leyes de medidas sanitarias frente al tabaquismo de los últimos años, que al principio parecían restrictivas y a lo largo de los años han sido aceptadas y reconocidas por los propios fumadores como buenas para todos".

Adolescentes

"Tenemos un grave problema con nuestros adolescentes, el 38% de nuestros adolescentes ha fumado alguna vez en la vida y este consumo se inicia entorno a los 14 años. ¿Es esto normal?, ¿Queremos seguir con esta tendencia?", se pregunta.

En este sentido, considera que modificaciones como la que ha hecho el Consell no ayudan a variar esta progresión. "No es por falta de información, que la tienen. No es por falta de ayuda por parte del personal sanitario, que la tienen. Es por la socialización del consumo de una droga adictiva, cuyo consumo se ve como algo normal y aceptado por la población, por las autoridades y por lo tanto nuestros adolescentes pueden pensar que no debe ser algo perjudicial. Cuando ya sabemos que, sí lo es, y mucho".