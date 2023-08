El PP mantiene la peatonalización donde gobierna sin Vox. Así se desprende de los proyectos que mantienen vigentes los grandes ayuntamientos de la provincia donde gobiernan los populares en solitario, con mayoría holgada, como Alicante, o bien absoluta, como es el caso de Benidorm o Torrevieja, que continúan apostando e invirtiendo en proyectos de bajas emisiones para reducir el tráfico.

No ocurre así en Elche, donde el PP tiene una coalición de gobierno con Vox, y donde lo creen innecesario pese a que la ciudad ilicitana tiene un parque móvil que bate récord año a año y ya supera los 159.000 vehículos.

Estas medidas son obligatorias desde el 1 de enero de 2023 para ciudades de más de 50.000 habitantes pero la Concejalía de Movilidad Urbana ha argumentado que "Elche no tiene que ver con Madrid, ni con Barcelona ni con València. No tiene sus niveles de contaminación". El caso es que renunciar a las zonas de bajas emisiones no solo es una opción ideológica: los ayuntamientos se juegan la pérdida de millones de euros en fondos europeos.

En la ciudad de Alicante, donde el alcalde popular Luis Barcala gobierna en solitario con 14 concejales, se siguen desarrollando estos proyectos. "Nosotros continuamos nuestra hoja de ruta exactamente igual que desde el principio para establecer la Zona de Bajas Emisiones tal cual está diseñada cumpliendo los requerimientos de la UE", señala el concejal de Proyectos Europeos, Antonio Peral. "No hay ninguna novedad impedimento o condicionante que nos obligue a modificar nuestro proyecto inicial", insiste.

"Nosotros continuamos nuestra hoja de ruta exactamente igual que desde el principio para establecer la Zona de Bajas Emisiones tal cual está diseñada cumpliendo los requerimientos de la UE" Antonio Peral - Concejal de Proyectos Europeos de Alicante

22 barrios

La Zona de Bajas Emisiones que impulsa el Ayuntamiento afectará a 22 barrios de la ciudad. El proyecto pretende conocer la realidad del tráfico en tiempo real para poder tomar decisiones en función de las situaciones. De los 37 millones de inversión, 15 están subvencionados por la UE.

En Alicante la transformación de la ciudad se configura en dos anillos: uno exterior, que se define por la Gran Vía, como arteria principal de distribución de tráfico en la ciudad y todo el frente litoral, con una superficie aproximada de 750 hectáreas. Esta última zona está ahora mismo en obras. El otro anillo comprenderá el Centro Tradicional, que se configura por las avenidas Alfonso el Sabio, Gadea y Soto, con una superficie aproximada de 54 hectáreas.

En Benidorm, la avenida Armada Española, en primera línea de la playa de Poniente, se acaba de remodelar para implantar la primera Zona de Bajas Emisiones como tal en la que el tráfico ha quedado solo restringido a residentes, carga y descarga y emergencias. Este ayuntamiento está gobernado en solitario por Toni Pérez, con mayoría absoluta de 16 concejales, y desde hace mucho tiempo tienen en marcha estos proyectos.

En Benidorm, desde 2008

El concejal de Espacio Público, Francisco José Muñoz, explicó que está previsto que la siguiente sea la avenida del Mediterráneo, desde Europa hasta la plaza de la Hispanidad. Con todo, el edil indicó que "desde 2008 se empezaron a sectorizar ya algunas zonas de la ciudad como el casco antiguo para que quedaran completamente cerradas al tráfico. Unas medidas que se adelantaron y que van más allá del concepto de Zonas de Bajas Emisiones".

"Desde 2008 se empezaron a sectorizar ya algunas zonas de la ciudad como el casco antiguo para que quedaran completamente cerradas al tráfico. Unas medidas que se adelantaron y que van más allá del concepto de Zonas de Bajas Emisiones" Francisco José Muñoz - Concejal de Espacio Público de Benidorm

El Ayuntamiento de Torrevieja, donde también el PP gobierna con mayoría absoluta, tiene previsto adoptar medidas de implantación de zonas de bajas emisiones en el corazón del casco urbano, con fondos europeos ligados a infraestructuras que quieren hacer.

Será en el ámbito comprendido entre las Eras de la Sal, el paseo Vista Alegre, paseo de La Libertad y paseo marítimo de Juan Aparicio. Algo que coincide con los proyectos en marcha de reurbanización y mejora de dotaciones públicas en esta misma zona, que contemplan la peatonalización completa de la actual avenida de la Libertad y la construcción de una nueva zona de ocio en el Puerto.

Centro saturado en Torrevieja

Además, en el caso de Torrevieja el impulso a estas medidas coincide con la tramitación de un nuevo servicio de transporte urbano que se quiere adjudicar a lo largo de este año y que también concentra su mejora en el mismo ámbito del centro, el más saturado de tráfico de la ciudad: este verano se ha tenido que restringir el tráfico en horario de tarde noche para no colapsar los viales.

Fuentes del equipo de gobierno del Partido Popular aclararon que la renuncia a las Zonas de Bajas Emisiones supone descartar una línea de fondos europeos muy importante ligadas a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, los municipios no están obligados a desplegar esas medidas pero pueden perder mucha financiación por el camino.

Por ejemplo, Torrevieja tiene concedidos 3,3 millones de euros de la segunda convocatoria del Ministerio de Transportes, vía fondos europeos, para la implantación de zonas de bajas emisiones que incluye la promoción de itinerarios seguros a los colegios, entre otros proyectos.

En Orihuela el PP y Vox también han firmado un pacto de gobierno y este ayuntamiento no se pronuncia sobre proyectos de bajas emisiones.

Otro gran municipio, en este caso gobernado por el PSOE (en un pacto con Compromís), como es Alcoy, recibirá más de dos millones de euros para la implantación de la zona de bajas emisiones.