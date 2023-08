David Olivares es el nuevo presidente de la Federació de Fogueres. Los festeros con derecho a voto, los presidentes de las hogueras y barracas junto con los delegados de Federació de cada comisión, optaron por su candidatura para dirigir el organismo fogueril por los próximos cuatro años.

Fue al sumar Olivares el voto 114, el que aseguraba la mayoría absoluta, cuando se desató la alegría entre los miembros de la candidatura "Futur". Tanto fue así que ni siquiera se llegó a escuchar el final del escrutinio. El alcalde, Luis Barcala, tuvo que pedir silencio para poder transmitir el recuento: 123 votos para David Olivares, 99 para Toñi Martín-Zarco y 1 en blanco. Tres de los festeros no ejercieron su derecho a voto.

El nuevo presidente de la Federació de Fogueres no pudo contener su alegría tras conocerse el resultado: "Estoy contento, eufórico, alegre. Creo que ha ganado la coherencia, ha ganado la transparencia y ahora me queda una labor: convencer a todas esas hogueras que no nos han votado y no nos han transmitido su confianza, trabajar por todas las barracas y por todas las hogueras en su conjunto". Olivares subrayó que empezará a trabajar lo antes posible: "Voy a ser un presidente gestor, como decía en campaña, y voy a empezar a partir de mañana".

Sobre el resultado, algo más ajustado de lo que esperaban en su candidatura, el nuevo presidente expresó lo siguiente: "Bueno, al final, las decisiones de las comisiones a última hora pueden variar. Yo diría que podría haber salido por un poquitín más, pero, ¿para qué más? Simplemente tiene que haber una mayoría, la mayoría está, soy el nuevo presidente de la Federació de Fogueres hasta el 2027". Como él mismo señaló, Olivares será el segundo presidente de la gestora o de la Federació procedente de la comisión Foguerer-Carolinas: "El presidente número 24 y el segundo de mi comisión, tras Raúl Baeza. Es un orgullo para mí y para mi barrio, siempre he vivido en la calle Foguerer".

En uno de sus primeros gestos tras saberse ganador, Olivares se acercó a felicitar también a la presidenta saliente, que contuvo las lágrimas tras saber que no seguiría al frente de la Fiesta.

El inicio de la votación, previsto para las ocho de la tarde, se retrasó hasta las 20.23 horas, cuando fueron llamados a depositar sus votos en las urnas el presidente y la delegada de Alacant Golf. En orden alfabético fueron acercándose tras ellos los representantes de las demás comisiones. Después, fue el turno de que las barracas hicieran lo propio. No fue hasta pasadas las 22.00 horas cuando comenzó el recuento.

El calor también fue protagonista durante la jornada de votación, desarrollada en los bajos del consistorio. Tanto los candidatos como el resto de asistentes tuvieron que tirar de abanico, ya que ni siquiera la apertura de los tres portones ayudó a mitigar el calor. Fueron varios los presentes que criticaron la elección del Ayuntamiento como espacio para desarrollar la votación por este motivo.

La plaza quedó abarrotada con cientos de festeros, que dejaron en escasas las sillas que llenaron la planta baja del edificio consistorial. Tanto fue así que la Policía Local tuvo que vallar ambos lados de la calzada para permitir el paso de vehículos.

Sus propuestas

Su propuesta «estrella», como la calificó durante las presentaciones de su programa a los festeros, es que los permisos queden resueltos a principios de año y no como sucede ahora, con aprobaciones que llegan sobre la bocina. Además, el candidato promete que a las comisiones no se tendrán que rascar el bolsillo para pagar los proyectos de racó.

También propone revertir el calendario que modificó la actual Federació y volver al sistema anterior. Una opción que, asegura, apoyan el 90% de los festeros encuestados por su candidatura. Si sale elegido, sostiene, presentará esta propuesta a la Asamblea para que los festeros den el visto bueno a esta vuelta al anterior formato.