Las obras en el entorno de la Explanada están causando numerosas molestias a los viandantes, tanto locales como turistas. Muchos de ellos lamentan el ruido incesante de las actuaciones tanto en la avenida Conde de Vallellano como en el eje con la Rambla, pero también que no haya espacio para sentarse a tomar un descanso.

No solo están vallados todos los bancos de uno de los lados, impidiendo tomar esos asientos, sino que también han desaparecido las icónicas sillas de madera del paseo. Desde el Ayuntamiento de Alicante aún no han explicado el motivo, pero los trabajadores señalan que se han retirado por las obras.

Entre quienes pasean por uno de los lugares más reconocibles de la ciudad hay división de opiniones. Los alicantinos echan de menos las sillas , mientras que los turistas, desconocedores de que estaban esas sillas, lo que lamentan es que el paseo se pierda por las obras. "Entre que un lado de los bancos no está y que faltan las sillas, yo lo que les diría es que las vuelvan a poner", señala Pilar Ferrero, que pasea junto a su hijo. "Las obras son una molestia y si encima no hay sitio para sentarse, no creo que nadie quiera venir aquí, sobre todo la gente mayor", considera David Martínez.

Los turistas lamentan perderse esta parte de Alicante: "En las fotos se ve fantástica y es una pena que no podamos verla por las obras", asegura Claire Bennett, de origen británico. Aunque algunos de ellos desconocían que las sillas eran parte del mobiliario urbano del paseo, consideran que tampoco se sentarían por el ruido de las obras: "No sabía lo de las sillas, pero no creo que nos sentáramos aquí por el ruido. Estoy algo decepcionada pero seguro que hay otros sitios de Alicante mejores", indica Katie Walsh, que pasea con ella.

Ocho meses de obras

Las obras en el eje con la Rambla comenzaron en febrero por parte de la empresa Tizor Hormigones y Asfaltos, con un presupuesto de 3,1 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Estos trabajos de reurbanización consisten en la eliminación el "fondo de saco" actual para dar continuidad al paseo, creando "un espacio amable e icónico, de gran atractivo, polivalente y con diferentes configuraciones de uso y mobiliario para poder responder de una manera flexible a las exigencias de la programación urbana", según explicó el Ayuntamiento.

El proyecto contempla, entre sus actuaciones, "una plaza peatonal que se abre a la Explanada, complementándola sin rivalizar en protagonismo de la escena urbana", configurándose "como un espacio accesible, diáfano e interactivo, que se caracterice y entregue a la ciudad diferentes imágenes según el día del año y la hora del día gracias a la presencia de un conjunto de iluminación y fuentes interactivas programadas".