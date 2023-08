La antigua fábrica de cerámica en Rabasa es una ruina. Y un gran vertedero de escombros ilegales. Tanto es así que la responsabilidad sobrepasa al Ayuntamiento, tras contener residuos contaminantes, y es el Consell quien tiene la obligación de exigir al propietario su limpieza. Una obligación que cumple, pero que no saca del asombro ni a los vecinos ni a cualquiera que se acerque al recinto del antiguo inmueble.

El edificio principal está semiderruido, le faltan hasta los pilares que, según señalan diversas fuentes, fueron robados hace años. El exterior es todavía peor si cabe, completamente lleno de escombros de obra, tejas y ladrillos. También se aprecian los restos del vandalismo. Uno que ya no existe porque, como aseguran los vecinos, ya "no se puede ni entrar de los escombros".

Carlos Sapena es miembro de la asociación de vecinos: "Como esto supera al Ayuntamiento, pasamos un escrito al Consell sobre los residuos contaminantes. Ellos notificaron a la empresa propietaria, que creo que es de México, y han aceptado la petición de limpiar el solar. Tienen un plazo de dos meses para realizarlo y ya ha pasado un mes y medio". Aunque está dentro de plazo, por su estado actual y la ausencia de trabajos allí parece imposible que se vaya a terminar dentro del mismo.

La antigua cerámica es solo el reflejo del camino Fondo Piqueres: "Cada vez va a peor, es exagerado. Es competencia del Ayuntamiento. La gente va a libre albedrío tirando de todo por ahí. Van en camiones de alquiler", lamenta Sapena. Unas incidencias que tiene en cuenta la misma UTE, que lo tiene identificado como un punto habitual de vertido de escombros ilegales: "Con dos o tres sanciones se correría la voz. No se puede entender que no vayan al punto limpio, que no cobra nada", subraya el vecino.

No es el único problema que tienen las afueras de Rabasa. Desde hace casi un año, la ordenanza de mendicidad también ha desplazado a numerosas personas a los descampado cercanos. Los vecinos insisten en que no tienen nada en contra de estas personas, pero que es necesaria una solución.

A estos problemas se suman una oleada de robos sufrida en las últimas semanas: "Ha habido robos, pequeños hurtos. Han entrado en los patios. El problema es sentirte inseguro en tu propia casa. Queremos solicitar la policía de barrio. Así evitaríamos muchos problemas, también el aparcamiento en doble fila y disuade al que quiera entrar en un patio o en una casa. Ya se pidió en su momento pero ahora ha cambiado el concejal. Ya nos han llamado para reunirnos en septiembre con Participación Ciudadana", explica Loli Gallego, presidenta de la asociación de vecinos.

Obras sin avance

No solo la delincuencia y la falta de cuidado aplica a Rabasa. También las obras que no avanzan, como la del cuartel de la Guardia Civil. Las dos mercantiles que as asociaron para conseguir la adjudicación de la urbanización de la parcela que acogerá en un futuro la comandancia de la Guardia Civil ante la paralización de las obras, Sigma Infraestructuras y Triturados Ylorci, no pudieron llegar a ejecutar el proyecto por problemas económicos. Un proyecto que está parado desde hace más de un año.

Hace más de un año, la paralización de las obras de urbanización de la parcela que acogerá la nueva comandancia de la Guardia Civil, en terrenos de Rabasa, parecía que iba a ser temporal. Al menos, así lo aseguraban desde la entonces Concejalía de Urbanismo, dirigida por Adrián Santos Pérez, tras reunirse con representantes de la UTE adjudicataria, formada por las empresas Sigma Infraestructuras y Triturados Ylorci. Sin embargo, como recuerdan los propios vecinos, los operarios desaparecieron de un día para otro y de aquello hace ya más de quince meses.

El proyecto, dotado con un presupuesto total de 832.771 euros, tenía un plazo de ejecución de seis meses, que ya ha sido casi triplicado. La urbanización prevista contemplaba también en el proyecto la creación de una nueva calle peatonal de diez metros de anchura en la avenida Jaime I que cierre la parcela por el oeste. A su vez, se preveía dotar de continuidad al carril bici de la zona, instalándose alumbrado público con luces LED y habilitándose una red de riego automatizada para la jardinería de la zona.

Previamente al inicio de las obras hubo un acuerdo entre el Consistorio alicantino y el Ministerio del Interior, que recoge una permuta en la que Alicante cede 26.297 metros cuadrados de suelo público y, a cambio, recibe el edificio y el solar de la actual sede de la Comandancia -denominada Hospital del Rey- situada en el número 52 de la calle San Vicente.

Y no es la única obra sin avance. Aunque no está en Rabasa, a pocos metros, en La Torreta (PAU 2) el parque sigue sin visos de avanzar, pese a que tenía que haber estado terminado en febrero de este año, hace ya seis meses.