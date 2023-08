El doctor Marciano Gómez fue secretario autonómico de Sanidad, es decir, número 2 del departamento, en 2004. Es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, y director del área de clínica médica de La Fe. Ahora es conseller por el PP.

¿Cómo lleva estas primeras semanas en la Conselleria?

Muy atareado, intentando hacer equipo y saber qué es lo que pasaba ahí dentro porque en los cambios políticos te encuentras con el problema añadido del sesgo ideológico. Amén de las diversas sensibilidades, hablo del Botànic, había ciertos problemas con infraestructuras, con contratación, que han llevado a retrasar el inicio de algunas obras en detrimento del servicio público que es el que estamos obligados a dar.

¿Cómo piensa solventar el problema de los médicos sin SAMU?

Con voluntad para contratar médicos porque no entiendo que haya un solo SAMU sin facultativo. El problema es el mismo de los equipos de los centros de Atención Primaria. Cuando alguien se pone de baja no lo podemos sustituir porque hay un problema endémico estructural de falta de personal sanitario que nos impide contratar. Aprovecho este foro para hacer un llamamiento al Ministerio de Sanidad y que asuma las responsabilidades que le tocan ya que la formación especializada es competencia de la administración central. Quiero recuperar la voz de la Comunidad Valenciana en Madrid para demandar que se aumente el número de plazas MIR con el fin de que territorios como el nuestro, hospitalarios y receptores de turistas, y que por ende tenemos que hacer planes de refuerzo de verano (que ya anticipo que empezaremos a trabajarlos en enero para contratar con tiempo al personal) podamos tener los sanitarios suficientes para prestar la atención que tenemos que dar a los ciudadanos de la Comunidad y a los que nos visitan.

¿Se ha estimado cuántos médicos serían necesarios?

Hay que hacer un plan de ordenación de personal y no solo en el contexto de la plantilla. La Sanidad es total y estamos obligados a dar asistencia integral con personal, con planificación de infraestructuras, con tecnología, con cartera de servicios. Vamos a hacer un plan de personal para poder reclamar en Madrid el número de facultativos que nos hacen falta a cinco años, que es lo que normalmente dura la especialización de un MIR.

¿Y enfermeros?

Igual, y psicólogos internos residentes. Estamos impulsando un plan de salud mental que esperamos que antes de los 100 días de gobierno esté sobre la mesa en el que queremos contar con psiquiatras y psicólogos clínicos. El Ministerio en este momento no los forma porque la planificación de psicólogos internos residentes es ínfima. Voy a alzar la voz para que ante un problema tan evidente, tan acuciante, tan de actualidad como es la salud mental, el Ministerio, que parece que se pone de lado para esto, tome las medidas necesarias para que podamos prestar asistencia a los ciudadanos de nuestras comunidades con el personal suficiente formado por ellos, que es su competencia.

¿La preocupa la salud mental de los adolescentes?

Absolutamente sí. Llevamos tres semanas en el gobierno; y he hablado con el conseller de Educación de hacer un plan de salud mental en las aulas con la inclusión de psicólogos. Hay tres problemas que están encima del tapete. Son la Atención Primaria, la salud mental y la ausencia de personal sanitario. Aparte del problema estructural con el modelo obsoleto del sistema sanitario, con la ley general de Sanidad de 1986, que habrá que readaptar a lo que tiene que ser la sanidad española del siglo XXI, para lo que también es importante el papel protagonista del Ministerio.

¿Cómo harán atractivas las plazas de difícil cobertura?

Desde el punto de vista económico, como es obvio; y con un plan de fidelización de tal forma que se va a ofrecer y garantizar un contrato de dos o tres años a todo aquel personal MIR que acabe la residencia en nuestros hospitales. Favoreceremos que los compañeros vayan a los departamentos de difícil cobertura con el hecho de que la puntuación tanto para los concursos, oposición, concurso de traslados o bien hasta para la bolsa sea distinta. Habría que reordenar el mapa sanitario para favorecer el acceso a estas zonas con normalidad legislativa.

¿Se paralizará el proceso para revertir la concesión del Departamento de Dénia cuyo contrato expira el 31 de enero de 2024?

Todas las opciones sobre el futuro de las reversiones de las áreas de salud están encima de la mesa y la decisión que se adopte será técnica, basada en la eficacia y en la eficiencia, y no ideológica. En el caso de que se optara por una prórroga, nunca sería de más de un año y la decisión de una nueva renovación se adoptaría bajo un control y evaluación estricto no solo de la asistencia sanitaria, también del tema financiero, la calidad laboral y el nivel de trabajo y la calidad percibida por parte de los ciudadanos. No nos vamos a precipitar, lo vamos a hacer todo con seguridad jurídica.

¿En qué consiste la auditoría del sistema anunciada?

Se va a hacer una auditoría para todos los departamentos de salud. Tiene tanto derecho a ser auditada la Sanidad que se le da al ciudadano de Pilar de la Horadada que al señor que viva en Dénia aunque sea una concesión administrativa. Producto de esta auditoría sacaremos nuestras propias conclusiones. No le oculto que tenemos que tomar decisiones con cierta premura porque los plazos nos acucian. Llevamos dos o tres meses de retraso, en lo que sería el inicio de ciertas medidas de gestión si se tomase la solución de la no reversión para poder sacar todos los concursos si fueran necesarios. Adelantaremos la auditoría en las zonas de concesión administrativa para poder tomar una decisión durante el otoño. Y nada que sea público se va a privatizar.

¿Qué modelo defiende, la Sanidad pública o la sanidad pública de gestión privada?

Defiendo la Sanidad pública con un acceso universal, gratuito, solidario y de buena gestión; una Sanidad pública a la que el ciudadano pueda ir de forma libre, que se le atienda gratuitamente como es su derecho, y que tenga una muy buena gestión eficaz y eficiente. Una de mis obligaciones es hacer la Sanidad pública con gestión directa si puedo excelente. La Sanidad no es pública o privada, es con buena o con mala gestión. El ciudadano tiene que tener garantizada la gratuidad, la accesibilidad y la equidad en el sistema sanitario.

¿Cómo ve los nuevos estudios de Medicina en Alicante y la demanda de Enfermería en Elche?

Todo lo que permita dotar de más personal al sistema sanitario público será bienvenido. En el sistema actual no solo vale con tener personal graduado. Después tienen que hacer el MIR y según la normativa europea de 1995 nadie puede trabajar en el sistema sanitario público español sin la especialización, que es competencia del Ministerio. De poco nos valdría formar más médicos, enfermeros o psicólogos si el Ministerio no saca más plazas.

Su antecesor optó por contratar recién licenciados sin el MIR.

El Ministerio se ha llegado a devaluar hasta tal punto que pasan ministros de Sanidad que lo usan como plataforma para ser candidatos a las autonómicas de Cataluña o, como la ministra Darias, a la Alcaldía de Las Palmas. Entiendo que las consejerías, que tenemos la responsabilidad de la asistencia sanitaria, si no disponemos de MIR tendremos que tirar de personal bien formado en la etapa de graduación. Es preferible a no dar asistencia pero lo ideal es que saquen más plazas MIR.

¿Qué planes hay para acabar con las listas de espera?

Siendo importante la lista de espera quirúrgica, para mí lo es más la diagnóstica porque el ciudadano no sabe lo que tiene, está inquieto, desasosegado y quiero que sepa enseguida lo que tiene. No podemos curar si no diagnosticamos. Voy a hacer mucho hincapié en la demora diagnóstica y voy a reunirme en septiembre con las especialidades más frecuentadas como digestivos, urólogos o radiólogos para abordar con ellos de forma definitiva las demoras diagnósticas. Si somos capaces de reducirlas, curaremos más, tranquilizaremos a la ciudadanía y mejoraremos los indicadores.

El Botànic derivó mucho a la privada y esta se ha saturado.

Si no hago una muy buena gestión de mis hospitales y lanzo todo a la privada, saturo a los míos y a los otros. Es imprescindible cambiar el modelo organizativo con buena gestión eficaz y eficiente en los hospitales públicos, y después, si no das abasto, contar con la privada. Queremos, lo estamos estudiando, y no quiero precipitarme, implantar un modelo de incentivación positiva del tal forma que aquel que lo haga mejor cobre más, sea médico, enfermero, cualquier profesional sanitario. Todo es un equipo.

¿Ve normal 20 días de demora para una cita con el médico?

No. La Primaria ha sido la más castigada por una ley obsoleta, por la laxitud del Gobierno Central, por la crisis de 2010 y por la pandemia. Nuestro objetivo es atender a los ciudadanos con patología urgente o importante en menos de 72/96 horas. ¿A mí qué me gustaría? Atenderlos en el día. Es un objetivo valiente y casi inalcanzable pero quiero intentarlo, prestigiando la Atención Primaria, poniendo una Dirección General de Atención Primaria como prometió el presidente Mazón, y eliminando el concepto de Especializada de nuestro vocabulario. Aquí hay Primaria y hospitales, porque todos los médicos de equipo de Primaria son especialistas. Jerarquizando Primaria vamos a generar jefaturas de sección y de servicio en función del volumen de los centros de salud por oposición, igual que salen las de los hospitales. Costará tiempo pero vamos a hacer que el acceso a las pruebas diagnósticas y a los informes sean rápidos.