Aquellos que siempre han querido hacer un viaje solos y nunca han terminado de dar el paso o esos grupos de amigos que nunca consiguen cuadrar sus vacaciones para salir de viaje ya no tiene por qué renunciar a la experiencia de recorrer el mundo. Eso sí, tendrán que animarse a subir al avión con un grupo de completos desconocidos. Una aventura que cada vez convence a más jóvenes y que ha llevado a varios alicantinos a lugares como México o Noruega, donde están viviendo la experiencia de descubrir la cultura local con gente a la que hace dos semanas ni siquiera conocían.

WeRoad ofrece viajes organizados para grupos en los que cada integrante del mismo se apunta de forma individual. Sólo es necesario escoger el destino, que varían entre viajes más cortos por Europa o rutas de más de 10 días en las que incluso se llega a «cruzar el charco». Una vez decidido el lugar, la compañía se ocupa del alojamiento, las excursiones, el itinerario del viaje y, lo más importante, configurar el grupo.

Los viajeros, de lugares completamente diferentes, se conocen vía Whatsapp tan solo unos días antes de comenzar su aventura, lo justo para romper el hielo y descubrir un poco más de sus compañeros de viaje. A partir de ahí, una experiencia en la que aseguran que se forman amistades que sobreviven mucho más allá de las fechas del viaje. Este fue el caso de un grupo que compartió vacaciones en Cuba y, meses más tarde, se reencontró en España, visitando el pueblo del que uno de ellos era alcalde.

Fran García, alicantino coordinador de WeRoad, destaca que «suele participar gente que no se conoce de nada o como mucho alguna pareja», por lo que «el clima que se crea es de convivencia, donde hay ocasión de conocerse al convivir 24 horas y la gente se suele abrir bastante». Además, el hecho de que los viajes se dividan en dos franjas de edad (de 25 a 35 años y de 35 a 49) facilita que los participantes tengan un mayor número de cuestiones en común con sus compañeros de aventura.

Para García, «es una experiencia muy positiva en la que se acaban haciendo amistas y los grupos siguen quedando en las ciudades donde vive cada uno».

Por todo ello, considera que «es una experiencia súper buena para conocer a otras personas, viajar a lugares a los que a lo mejor te da reparo ir solo o te encuentras en un momento en el que te cuesta cuadrar un viaje con amigos» por lo que la oportunidad de coger el avión con grupos como los de WeRoad «soluciona varios problemas de una sola vez».

La alicantina Sandra Sánchez cogió un vuelo esta misma semana para conocer Noruega con otras once personas a las que no había visto nunca antes. Aunque sólo lleva unos días en su destino, asegura estar disfrutando enormemente de la experiencia y no arrepentirse en absoluto de haberse animado a viajar sola.

"Vas a la aventura total"

«Es la primera vez que vengo sola y sólo tengo 21 años, pero la verdad es que súper bien porque todos nos estamos adaptando y vamos con el mismo objetivo de disfrutar y conocernos entre nosotros», sostiene. Sánchez afirma que «la mayoría de nosotros no lo habíamos hecho antes y nos está gustando muchísimo, además hemos tenido suerte con nuestro guía, que lo está haciendo genial».

"Sólo tengo 21 años y es la primera vez que viajo así, pero la verdad es que está yendo todo muy bien» Sandra Sánchez - Viajera

La joven alicantina se muestra más que contenta con el tipo de ruta escogida: «Es otro estilo de viaje, es precioso, y yo ya tengo pensado el año que viene repetir para hacer el de Islandia» además, celebra que de esta aventura «te llevas a gente que es una pasada conocer porque te cuenta su vida y me parece una forma muy bonita de visitar saliéndote de la rutina de familia y amigos. Vas a la aventura total, es una experiencia inolvidable».

Por el momento, más de 60.000 jóvenes de toda España se han animado a poner rumbo hacia diferentes países con un grupo de desconocidos, pero las experiencia de viaje de este tipo siguen sumando adeptos que apuestan por sumar un punto más de aventura a sus experiencias y descubrir nuevos países y culturas al mismo tiempo que también conocen a sus compañeros de viaje.