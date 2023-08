Hasta 40 kilos. Ese es el peso que puede llegar a tener un ejemplar de Rhizostoma Luteum, la especie de medusa que ha sido avistada en la playa de San Juan y que ha generado mucho revuelo debido a su gran tamaño y grosor.

En torno a las 10.30, bañistas de la zona han notificado a los socorristas acerca de un ejemplar "grande y extraño" de medusa varado en la orilla, alertando a las personas que se encontraban en las inmediaciones del arenal y causando un gran revuelo entre los allí presentes.

Jose Miguel, uno de los socorristas avisados, comenta que el animal se encontraba varado en la arena de la orilla de la playa, a la altura del restaurante Casa Domingo. Una vez ha avisado al Instituto de Ecología Litoral de El Campello, que le han confirmado que se trataba de un ejemplar de Rhizostoma Luteum y que podía ser retirado, ha procedido a llamar a la UTE de Alicante para su evacuación.

Una de las singularidades de este ejemplar recae en que no es típido de las aguas del Mediterráneo cercanas a la Comunidad Valenciana, pues es perteneciente al Atlántico oriental. No obstante, desde el Instituto de Ecología Litoral comentan que su llegada a una playa alicantina no es la primera vez que sucede y puede deberse a las corrientes de agua, habiendo desplazado este ejemplar hasta la orilla de un arenal de San Juan Playa.

"Es una especie que no es habitual aquí, lo que pasa es que en los últimos tiempos se ha empezado a ver con más frecuencia. Hay citas bastante antiguas, como de hace más de 60 años, en las que se expone que ya se veía este tipo de ejemplar de medusa, pero no es frecuente", comenta el experto del área marina del Instituto de Ecología Litoral y doctor en Ciencias Biológicas, Juan Guillén.

Picadura

A pesar de su magnitud, llegando a poder medir metro y medio según el socorrista de la zona, no ha provocado ninguna picadura, siendo especialmente visible debajo del agua debido a su gran tamaño. Además, los expertos explican que tampoco es un ejemplar especialmente tóxico. "Su picadura no es especial respecto a la que puede provocar otro tipo de especies. El único problema es que, debido a su embergadura, el roce con la piel de una persona puede provocar una mayor zona de contacto", añade el jefe de investigación del Área Marina del Institut de Ecología Litoral, Juan Guillén.

Así, si se produce una picadura de este ejemplar de Rhizostoma Luteum, los expertos recomiendan que se sigan los siguientes pasos:

El primer paso es salir del agua para evitar más picaduras Enjuagar la zona afectada con agua salada, pues el agua dulce puede empeorar la irritación Retirar los tentáculos que puedan haber quedado adheridos a la piel usando pinzas o un objeto similar, evitando tocarlos directamente Aplicar una compresa fría para reducir la inflamación y el dolor. Los analgésicos de venta libre pueden ayudar a aliviar el malestar

A su vez, recalcan que es importante tener en cuenta que cada persona puede reaccionar de manera diferente a una picadura de medusa. De esta forma, si se experimenta dificultad para respirar, dolor intenso, mareos o cualquier otra reacción severa, lo mejor es buscar atención médica inmediata.