La doctora, que se jubila, hizo la especialidad en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y fue contratada como adjunta en Alicante, donde ha trabajado durante 37 años. Al principio eran tres personas en plantilla, ahora son ocho y podrían ser el doble porque trabajo hay. La demanda de operaciones en el servicio se ha multiplicado. Cuentan con dos residentes desde 2021 y saldrán formados dos especialistas por año a partir de 2025.

¿Cómo era antes el servicio?

Antes Cirugía Plástica casi era sinónimo de unidad de quemados. Solo había camas en la unidad de quemados y el gran porcentaje de nuestra actividad se dirigía hacia ellos. Pero la sociedad ha cambiado, ya no se cocina tanto con fuego, las condiciones laborales han mejorado y el número de quemados ha disminuido.

¿Y los heridos por pólvora?

Aquí con las fiestas llenas de pólvora, las Hogueras y tanto petardo siempre tenemos quemados. Somos la única unidad que hay en toda la provincia y nos derivan de todos los hospitales, aunque los quemados por pólvora representan no más de un 10% de las urgencias.

¿Cuántas atienden al año?

Las urgencias anuales son unas 1.800 y un tercio de ellas son quemados. Se han reducido pero todavía hay volumen. Tenemos a 180 kilómetros el centro de referencia nacional de grandes quemados de La Fe. Si tienen afectada más de un 30% de superficie corporal, los estabilizamos y trasladamos. Aparte de quemados (por pólvora, escaldadura y motivos varios), otras urgencias que se atienden son accidentes de tráfico, domésticos, laborales, fracturas con microcirugía, mordeduras de perro...Somos centro de referencia y los únicos que tenemos guardias con actividad continuada 24 horas.

¿Esto qué supone?

Servicio de Cirugía Plástica hay en los hospitales de Dénia y el Vinalopó, de gestión privada, y también en sanidad pública en el Hospital de Elche pero si hay una herida vienen aquí. Somos un equipo pequeño que atendemos en urgencias y quemados a dos millones de habitantes, porque somos de referencia provincial. También en cirugía plástica infantil porque hacemos las malformaciones de los niños fisurados (nacidos con labio leporino). Así como malformaciones del tipo orejas de soplillo, y todos los accidentes, como los quemados infantiles, por eso tenemos un quirófano infantil.

¿Qué avances le gustaría ver ahora que deja el servicio?

Si tuviera que expresar un deseo de cómo me gustaría que progresase la especialidad diría que en la restauración de la piel de los quemados. Seguimos teniendo pacientes con grandes secuelas porque, en mi opinión, no se ha avanzado suficientemente en un sustituto cutáneo. Da un poco de pena porque vienen padres con sus niños que se han quemado y lo darían todo porque sus hijos no tuvieran secuelas o cicatrices y te ves impotente. Le has salvado la vida, han salido adelante, pero la piel no es fácil de sustituir. No se ha encontrado nada con la calidad y características de nuestra piel, no le damos la importancia que tiene. Estos pacientes son los que me han llegado más hondo. Sufren, lo han pasado mal y aún no está alcanzado el éxito total en el sustituto cutáneo. Los hay pero en textura no es tan fiel.

¿En qué se ha avanzado?

En técnicas quirúrgicas de cirugía plástica. Varios miembros del servicio hemos ido a Togo, a Liberia, a Sierra Leona y a Senegal en campañas quirúrgicas con ongs. Aunque ellos no tengan allí microscopios o quirófanos muy avanzados, con unas técnicas básicas de cirugía plástica puedes ayudar mucho.

¿Qué tipo de cirugía plástica demanda ahora la sociedad?

Lo que más ha cambiado en estos 37 años es la cartera de servicios. Lo que ahora la sociedad nos demanda es muy diferente a lo que era en el año 1986 y las exigencias también. Ya tenemos resuelto el tema básico de atender las quemaduras y las fracturas. Ahora la cirugía postbariátrica (en pacientes obesos) a los que le cuelga la piel del abdomen; la reconstrucción de mama en pacientes que han tenido cáncer ; la reducción de pecho; la disforia de género; y la cirugía de malformaciones faciales están en la cartera de servicios de la sanidad pública. La cirugía mamaria representa un 30% de las intervenciones que hacemos y ha cambiado mucho porque se hace reconstrucción inmediata. También tenemos unos protocolos porque esto no puede convertirse en una consulta de cirugía estética.

¿Y la disforia de género?

Nuestra especialidad no es frívola y todo el mundo que viene a Cirugía Plástica es que de alguna manera nos necesita. El que tiene un tumor o la mujer con mamas gigantescas y dolor de espalda, y el que se siente hombre y ha nacido mujer también (o al revés). En 2017 se incluyó la cirugía mamaria por disforia de género en la Comunidad en la cartera de servicios y lo tenemos.

¿Cuántas intervenciones de todas las patologías se hacen al año?

Entre 1.000 y 1.200. Como jefa di el salto y estamos al máximo. Por la demanda se podrían necesitar el doble de quirófanos. Esto pasa cuando atiendes las necesidades. Una parte importante de la cirugía plástica es colaborar con otras especialidades. Creo que eso se va a quedar en el servicio como una seña de identidad. Los neurocirujanos no pueden quitar un tumor si luego nosotros no somos capaces de cerrar y tapar el cráneo; o los de cirugía torácica no pueden quitar un tumor si luego no reconstruimos la pared torácica. Es un servicio esencial que colabora con muchos otros y con los hospitales que no tienen cirugía plástica como Sant Joan, La Vila, Elda y Orihuela.

¿Y el personal de Enfermería?

El servicio requiere un personal muy especializado. Tenemos las mejores enfermeras en consultas externas y en quemados. Son muy fieles y les gusta mucho.