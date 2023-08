Cada vez hay más perros en las ciudades. En Alicante hay uno por cada seis habitantes aproximadamente. Y cada vez hay más comercios que acogen a estas mascotas en sus establecimientos. En el centro histórico de la ciudad, son varios los locales que se muestran como "pet friendly" en sus propios escaparates. Desde cafeterías hasta restaurantes, pasando por tiendas de todo tipo, los comerciantes se animan a que estos animales de compañía entren con sus dueños.

En la calle del Teatro, hay juntas una cafetería y una tienda de fotografía que muestran un cartel de "pet point" junto a un bebedero, especialmente socorrido en estas fechas por las altas temperaturas. Adriana Astoreca es la dueña de la cafetería y asegura que el bebedero "lo vamos a dejar para siempre" y no solo durante el verano: "Los perros aquí pueden entrar y les damos chuches. Te puedo decir los nombres: Apolo, por ejemplo, viene todos los días a tomar helado y se toma todo el agua para no dejarle a otros perros".

En la puerta de su establecimiento hay una oveja de juguete con la que los perros se divierten: "Algunos paran especialmente a ver la oveja que tenemos en la puerta", asegura Astoreca. La hostelera asegura que los clientes están más a gusto al poder llevar a los perros: "En los comentarios de las reseñas nos lo agradecen. Mi marido y yo somos muy fan de los perros. Él es monitor de pádel y trae las pelotas que ya no usan para que los perros jueguen con ellas y se las lleven".

La mayoría de sus clientes con perros suelen ir a primera hora, cuando todavía no hace tanto calor y pueden aprovechar al mismo tiempo para desayunar: "Suelen venir temprano, cuando los sacan, entre las 9 y las 10 de la mañana". Sin embargo, junto a su establecimiento hay una tienda de fotografía recién abierta, donde aseguran que, inspirados por la cafetería, decidieron seguir la iniciativa porque los dueños con animales están así más a gusto y fomentan también las compras.

Comer junto a tus animales

En algunos restaurantes también comienza a estilarse la bienvenida a los animales. Es el caso de la crepería de Cyril Lamouret, un francés establecido en Alicante, en la esquina de la calle Colón con Susana Llaneras: "Nunca vi una ciudad con tantos perros como Alicante. Parece que haya más perros que personas. Y al mismo tiempo muchos restaurantes no aceptan a los perros, lo cual me sorprende", señala.

Lamouret asegura que decidió que su restaurante fuera amigable para los animales porque considera que le aporta más beneficios que desventajas: "Soy amante de los perros y como no tuve nunca porque llevé una vida bohemia me encanta que estén aquí. Me pasa igual con los niños, que tampoco tengo, y para mí es un placer recibir niños en el restaurante. El 95% de los perros se portan muy bien, la mayoría son limpios y es una ventaja mucho más que un inconveniente".

Pese a lo que podría pensarse, el hostelero asegura que nunca ha visto quejarse a ningún cliente, aunque ha llegado a tener de manera anecdótica alguna situación en la que ha sido difícil que hubiera tantos canes en la sala: "Nunca vi a un cliente quejarse, no molestan a nadie. No sé decirte si un día se juntaran cinco labradores, pero normalmente si viene un cliente con un perro les pongo en la mesa que hay junto a la ventana corredera, para que el perro pueda estar casi al aire libre. No tengo nunca cincuenta perros a la vez, tengo uno o dos. Solo un día me pasó que había unos diez en la sala, y para los camareros fue un problema porque no podíamos pasar por la sala, pero solo ha pasado una vez".

Aproximadamente, en Alicante hay unos 55.000 perros, es decir, uno por cada seis personas. Una cifra que ha aumentado en los últimos años, lo que ha llevado a muchos establecimientos a plantearse la posibilidad de ser accesible para "los mejores amigos" de los humanos y no solo para los dueños.