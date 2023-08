Irse de vacaciones como un lujo. El litoral de la Comunidad es foco importante del turismo nacional e internacional, y los hoteles de la provincia han superado el 90% de ocupación durante gran parte de julio y agosto. En cambio, y a pesar de estos datos, la realidad de las familias que se encuentran aquí es diferente. Una de cada tres personas residentes en la región no puede costearse al menos una semana de vacaciones al año.

La Comunidad, con un 37% de personas que no pueden permitirse unas vacaciones de una semana, se encuentra por encima de la media nacional (33,5%) de este indicador que mide las dificultades económicas de los hogares, según la encuesta de condiciones de vida anual elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

Por encima se sitúan autonomías como Andalucía (45%), Extremadura (42,3%), Región de Murcia (41,9%), Canarias (40,2%) y Galicia (39,1%). También es más elevado el dato de la ciudad autónoma de Ceuta, con un 41,1% del total de sus habitantes.

En cambio, la cifra más pequeña de este índice es la de La Rioja, con un 18,3%. Le siguen País Vasco (18,7%), Comunidad de Madrid (21,3%), Aragón (23,6%), Comunidad Foral de Navarra (24,7%), Castilla y León (28,1%), Asturias (30,8%) y Cataluña (30,9%).

Los datos de la Comunidad Valenciana, atendiendo a su evolución, tuvieron una considerable caída en 2014, pasando de una cifra de 53,1%, es decir, más de la mitad de la población, a un 35,2% en apenas cinco años. En este sentido, y tras muchos años con el gráfico a la baja, los datos registrados en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que analiza las cifras del pasado año, muestran una leve subida que, según los expertos, podría haber sido mayor de no haber actuado los agentes sociales y las subidas del salario mínimo.

Inflación

La hiperinflación es el punto clave para entender este aumento de los valores que, en contraste con esta subida, han percibido un leve descenso del porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en un punto y medio, llegando a un 26% del total a nivel nacional en 2022.

Julián López, economista del departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante, entiende que estos datos contradictorios se dan debido a que "las mejoras de prestaciones sociales como las rentas mínimas o las pensiones, así como la subida del salario mínimo, han reducido este nivel de pobreza", pero que la subida de precios hace difícil que muchas familias puedan salir de vacaciones.

"La inflación puede haber influido, pero el comportamiento parecido que ha tenido en toda España indica que no ha sido el único determinante", comenta Julián López. En este sentido, pone en valor otros factores como "el posible mayor endeudamiento de las familias, es decir, menos ahorro, y el mayor ascenso de precios del segmento de servicios turísticos más baratos".

En este sentido, el catedrático de Organización de Empresas de la UMH, José María Gómez Gras, explica que este tema "es verdaderamente interesante" puesto que la inflación "no refleja de forma directa la subida de precios en destinos turísticos" y sus gastos adyacentes. El Índice de Precios de bienes al Consumidor, comúnmente conocido como IPC y que sirve para ponderar la subida de los bienes de un año a otro, no indica este tipo de aumentos que los expertos en Economía Aplicada referencian. "Si ya de por sí los precios tienden a dispararse en verano, ahora lo hacen más", concluye Gómez Gras.

Vulnerabilidad

José Javier López, director de la filial española de EAPN (European Anti Poverty Network), advierte que estos datos muestran "con claridad" que todavía "tenemos un porcentaje de pobreza muy grande en la Comunidad Valenciana". En este sentido, el alto cargo de la coalición independiente de ONG y otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembro de la Unión Europea entiende que "los incrementos de los precios siempre acaban perjudicando en mayor medida a los hogares que están en una situación de mayor vulnerabilidad".

En este sentido, José Javier López añade que hay gente que "se vio envuelta en esta crisis sin haber salido de la anterior", cuestión que ha empeorado aún más sus condiciones de vida. "Todas las personas deben tener unas condiciones de vida dignas, con un salario y unos derechos claros", comenta López, quien entiende que el derecho a disfrutar de unas vacaciones "es un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y también en la Constitución". En el texto jurídico-político de la Constitución Española, artículo 40.2, se reconocen las vacaciones periódicas retribuidas, "pero para ello también tienen que cumplirse otros requisitos porque, si tu salario no llega para poder afrontar unas vacaciones, no te puedes ir".

No obstante, desde la organización estiman que el escudo social del Gobierno ha sido muy importante para reducir el número de personas en riesgo de exclusión social: "Según nuestras estimaciones, el escudo social ha bloqueado la posibilidad de entrar en niveles de pobreza a un millón y medio de personas aproximadamente".

Riesgo de pobreza

En contraste con el ligero aumento del porcentaje de personas que no pueden permitirse una semana de vacaciones durante el año, el número de ciudadanos en riesgo de pobreza se ha reducido en un punto y medio porcentual respecto a los datos del pasado año. Más concretamente, la Comunidad Valenciana es, junto a Andalucía, la CC AA que más ha reducido su tasa de riesgo de exclusión social respecto a los datos de 2021. No obstante, y pese a caer la pobreza en 2,9 puntos porcentuales en la comunidad, el índice sigue siendo mayor que la media nacional, situada en un 20,4%. La Comunidad Valenciana tiene a un 22,3% de su población en riesgo de pobreza, atendiendo a los datos de 2022. A pesar de estas cifras, no obstante, desde el año 2015, en España hay 558.000 personas menos en este umbral relativo de pobreza.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza el análisis de la población en riesgo de pobreza o exclusión social anual (tasa AROPE) en base a tres situaciones estudiadas: riesgo de pobreza, carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo. Así, los últimos datos registrados marcan un descenso de 1,8 puntos porcentuales respecto a las cifras del 2021. Esta reducción se produce tras quedar patente la reducción tanto en el número de personas en situación de carencia material y social severa (7,7% en 2022 frente a un 8,3% del año anterior) como en el dato de baja intensidad de empleo (del 8,7% frente al 11.6% del pasado año). Por tanto, pese a que haya crecido el porcentaje de familias que no pueden costearse un viaje de una semana al año debido a la inflación, la situación de las personas en riesgo de exclusión social por la pobreza ha mejorado.