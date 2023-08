La provincia de Alicante se escapa de la ola de calor que a partir de este domingo comienza a afectar a la mayor parte de España, pero las temperaturas van a seguir siendo de todos modos altas, con máximas que podrán alcanzar los 36 grados en algunos puntos a lo largo de esta próxima semana. El extremo sureste es, junto con la cornisa cantábrica, la única zona de la Península Ibérica para la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no ha decretado ningún aviso por calor; en toda la Comunidad solo lo hay, de color amarillo, en las áreas más interiores de la provincia de Valencia. Pero eso no quiere decir que la sensación térmica vaya a ser agradable.

Según la Aemet, este lunes las temperaturas rondarán los 31 o 32 grados en la costa, mientras que en el interior se situarán en torno a los 35 o 36. En cuanto a los cielos, estarán despejados o poco nubosos, y el viento soplará flojo. El martes, los termómetros subirán un pcoo en el litoral, de manera que las máximas podrían ser ya de 33 grados en Alicante y Dénia. También hará más calor en áreas prelitorales, pudiéndose alcanzar los 36 grados en Orihuela y 35 en Elche. En el interior, en cambio, la situación será más estable en este aspecto, manteniéndose la máxima en 35 grados en Alcoy. Asimismo, habrá algo más de nubosidad.

Podría darse alguna tormenta ocasional en el interior norte tanto el martes como el miércoles, jornada en que las temperaturas diurnas se mantendrán estables o incluso ligeramente a la baja, quedándose en torno a los 35 grados en el prelitoral. De todos modos, la probabilidad de lluvias durante la primera mitad de la semana es escasa. A partir del viernes, en cambio, se abre un escenario más incierto, ya que podría aumentar la inestabilidad, lo que traería consigo más tormentas y más precipitaciones. No obstante, aún no está claro que vaya a ser así.

Por otro lado, en cuanto a las temperaturas mínimas, al igual que las máximas, no serán extremas, pero eso no quiere decir en modo alguno que vayan a ser bajas. Los termómetros no bajarán de 21 o 22 grados en el interior, y en el litoral y prelitoral se quedarán en torno a 24, como es el caso de Alicante. Esto, unido al efecto "isla de calor" por la concentración urbana, hará que siga resultando difícil controlar el sueño. Hay que tener en cuenta, además, que la temperatura mínima suele producirse hacia el amanecer, por lo que es previsible que las noches en la costa sigan siendo ecuatoriales, con valores de 26-27 grados hasta muy avanzada la madrugada.

La situación, con todo, no tendrá nada que ver con la de los valles del Ebro, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir, así como el extremo este de Cataluña y de Castilla-La Mancha, donde hay aviso naranja por altas temperaturas para este lunes. En estas zonas se podrán rebasar los 40 grados a lo largo de esta jornada.