Los vecinos del centro no bajan los brazos con las zonas verdes del paseo de Federico Soto, abandonadas desde hace semanas por el Ayuntamiento. El equipo de gobierno del Partido Popular reconoció que, debido a las obras que se están llevando a cabo en la avenida, no es posible regar actualmente los parterres del paseo, por lo que se ha optado por sustituirlos una vez acaben los trabajos.

El Consistorio aseguró hace escasos días a INFORMACIÓN que las conexiones de agua en la zona son transversales y que por ese motivo no pueden estar operativas durante las obras. La solución adoptada hasta ahora, según fuentes municipales, ha sido "regar con cubas el arbolado y las especies duraderas". En cuanto a los parterres, las mismas fuentes señalaron a este diario que "se van cambiando periódicamente" por lo que se ha optado por cambiarlos "una vez acabe la obra".

Una decisión que resulta "inadmisible" para los vecinos, quienes han optado por organizarse como jardineros improvisados y aprovechar el agua sobrante de los aparatos de aire acondicioando para tratar de salvar la poca vegetación que queda en las zonas ajardinadas del eje Soto-Gadea.

Además, también han llevado a cabo una acción reivindicativa para llamar la atención de los viandantes sobre la situación de los parterres. Los vecinos han colocado una serie de carteles por los jardines de toda la avenida con lemas como "Riégame con agua del aire acondicionado", simulando los letreros colocados por la empresa responsable del cuidado de jardines, que instaló hace meses otros letreros que rezaban "Cuídame, aquí está brotando un jardín".

Por el momento, pese a los esfuerzos de los residentes de la zona, el eje Soto-Gadea presenta un aspecto más propio de una película del oeste: "Por no haber, no hay ni plantas rodantes", bromea una vecina. En los jardines de la zona, donde se acumulan escombros y material de obra, no predomina el verde, sino el marrón, e incluso restos de lo que hace escasas semanas fueron árboles, de los que ahora apenas queda un tocón.

Una imagen que se extiende por los más de 900 metros de las avenidas, en uno de los principales entornos peatonales del centro de la ciudad, que a diario ve pasar a miles de vecinos y turistas.

"Otro caso como el de las Melias"

Esta iniciativa ciudadana también ha sido respaldada por el colectivo Salvem Las Melias, la principal agrupación que se opuso en su día a la retirada de estos árboles de la avenida Constitución.

En ese momento, el gobierno local de Barcala justificó la decisión basándose en un informe de Medio Ambiente, pese a que este documento advertía de que era "muy improbable" que los árboles sobrevivieran a su traslado. Finalmente, meses más tarde, las melias desaparecieron sin previo aviso también de su nueva ubicación, en el parque Sergio Melgares, y el número dos de Barcala, Manuel Villar, reconoció que "no habían arraigado". Eso sí, "errores no ha habido ninguno", alegó el vicealcalde.

Ahora, el colectivo ciudadano continúa defendiendo el cuidado y la preservación de las zonas verdes, confiando en que el desenlace sea distinto al de los árboles que en su día dieron sombra en la avenida Constitución, y que ahora han quedado para leña.