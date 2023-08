Tras un mes de agosto dulce en el que se han alcanzado índices de ocupación prepandemia, los hoteles de la provincia de Alicante arrancan septiembre con unas previsiones optimistas en las que todo apunta a que se va a continuar la buena racha. A comienzos de septiembre, la planta hotelera de Benidorm ya se encuentra al 85%, según las previsiones de la patronal hotelera Hosbec, con lo que todo apunta a que se lograran índices similares a los de 2019, el año anterior a la pandemia y en el que el turismo en la provincia batió todos los récords en la provincia de Alicante.

Aunque por el momento desde el sector se muestran cautos sobre si se ha logrado o no batir este récord. "Las cifras de ocupación pueden ser muy similares, pero también hay que tener en cuenta que los beneficios pueden ser menores. Aunque los hoteles han subido los precios, también han subido los costes tanto de la materia prima, como de la energía y del personal. Habremos subido los precios un 10% pero los costes han subido un 30%. En los próximos días estudiaremos las cifras a fondo", aseguró a este diario el presidente de Hosbec, Fede Fuster.

Desde Hosbec se destacó que el mes de agosto había sido excelente con momentos puntuales en los que se había alcanzado el lleno técnico y todo apuntaba a que esta tendencia se iba a mantener en septiembre. "El aumento de la inflación puede que haya causado que el turista nacional optara por quedarse en la costa para pasar sus vacaciones", señaló a este diario la secretaria general de Hosbec Mayte García.

Patronato Provincial de Turismo

Desde el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca se destacó que, a falta de tener todos los datos correspondientes a agosto, "prácticamente tenemos los mismos números de ocupación que en 2019, quizá habrá medio punto de diferencia", señaló el director del Patronato José Mancebo. "El comportamiento del internacional ha sido excelente y también del visitante de nuestro país, pese a la convocatoria de elecciones en pleno perdido vacacional", señaló.

Para Mancebo, "nos enfrentamos a retos importantísimos en los próximos meses y que hemos de evaluar, más sosegadamente, con el sector y cuando finalice la temporada". A su juicio, a pesar de incógnitas como la situación internacional y la subida de la inflación, sumado a la recuperación de la conectividad, habían avalado la fortaleza del destino turístico de la Costa Blanca. Entre los datos positivos subrayaba que la provincia ha sido de unos de los destinos más elegidos en alojamientos extrahoteleros y que el aeropuerto iba a contar con un movimiento muy cercano a 1,6 millones de pasajeros, cifra casi idéntica a la de 2019.

Quejas en la hostelería de Alicante

La hostelería de Alicante no estaba tan eufórica a la hora de hacer balance, lamentando el hecho de que las obras en la franja litoral les han causado una merma en sus ingresos, con una caída de clientela en un verano que aspiraba a ser el de la recuperación. La secretaria de la Asociación de Restaurante de Alicante, Tatiana Gutiérrez, incidió en que el problema no sólo ha afectado a aquellos locales que se encuentran a pie de obra, "ya que ha habido quien ha optado por no venir a la ciudad para evitar las obras. Para esta asociación, las pérdidas de caja pueden situarse en torno al veinte por ciento y Gutiérrez confió en que la próxima vez se acuerden de contar con el sector cuando vayan a acometer un proyecto de esta envergadura.

También lamentaba el efecto de las obras en el sector el presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (ALROA) Francisco Javier Galdeano, que incidió en que los establecimientos de la Explanada, Gadea y el centro son los que más habían acusado la caída de clientes. "En zonas como la Playa de San Juan o en el casco antiguo están contentos y parece que el verano ha sido magnífico, pero las perspectivas que teníamos para este verano se han frustrado con las obras", aseguró.

Operación Retorno

Por su parte la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha la operación especial Retorno del verano 2023, que ha arrancado en la Comunidad desde las 15:00 horas de este jueves, 31 de agosto, hasta las 24:00 horas del domingo, 3 de septiembre. Por ello, la Delegación del Gobierno ha señalado que en estos días se establecerán medidas especiales de regulación y de ordenación del tráfico que afectaran a Alicante, Castellón y Valencia.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, señaló que en esta operación especial se espera, a nivel nacional, un total de 6,8 millones desplazamientos de largo recorrido, de los cuales un 21% -1.432.200- corresponden al ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, de los cuales más de 600.000 corresponderían a la provincia de Alicante. A estos movimientos de retorno por finalización de vacaciones, se unirá una importante afluencia de vehículos que seguirán produciéndose en los principales ejes y pasos fronterizos por la fase retorno de la Operación Paso de Estrecho. La última fase de la OPE (15 de julio al 15 de septiembre) incrementa aún más el número de movimientos de largo recorrido en el Corredor Mediterráneo (A-7 y AP-7).

Pilar Bernabé ha realizado un llamamiento a la prudencia de todos los conductores. Según ha dicho la delegada, “es necesario respetar la velocidad establecida, mantener las distancias de seguridad, apagar el móvil y llevar bien puesto el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil en el caso de menores”. También ha considerado “fundamental” descansar cada dos horas en el caso de trayectos largos.

En lo que llevamos de operación verano, 20 personas han muerto en las carreteras de la Comunidad Valenciana (11 en la provincia de Alicante, 9 en la de Valencia y ninguna en la de Castellón), lo que supone un incremento de un 67% en relación con el mismo periodo del año pasado.

Los días y horas de previsión de mayor circulación son:

Jueves, 31 de agosto de 08 a 14 y de 16 a 21hs

Viernes, 1 de septiembre de 16 a 21hs

Sábado, 2 de septiembre de 16 a 21hs

Domingo, 3 de septiembre de 08 a 14 y de 16 a 21hs

Asimismo, en la provincia de Alicante las carreteras y tramos conflictivos son

A-70: Pk. 0 - 31,2. Accesos y salidas de la circunvalación de Alicante.

N-332: Pk.157 - 159. Acceso a Altea. Pk.95 - 86,5. Accesos a El Altet-Santa Pola y costa. Pk.49 - 55. Accesos a Torrevieja.