La 42 modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación de Alicante (PGMO) estará en exposición pública hasta el próximo 19 de octubre. El documento se centra en la nueva regulación de los usos dotacionales y terciarios, es decir, su adaptación a la normativa autonómica e implica que, finalmente, el área de Urbanismo ha optado por sacar el tema de la concesión de licencias para gasolinera dentro del casco urbano de esta ecuación.

El objetivo central del cambio en el planeamiento se basa en ajustar los textos de 1987 a la actualidad, evitar algunos conflictos legales y «dotar de mayor flexibilidad la regulación» de las dotaciones públicas, entre las que destacan los aparcamientos subterráneos, que no estaban incluidos en el documento municipal. Junto al núcleo central, el texto recoge en su artículo 104.1 apartado b la posibilidad de hacer cambios en el diseño de las obras de Gran Vía y Vía Parque sin pasar el periplo de todo una lenta y tortuosa modificación del Plan General.

La propuesta incorpora como extra que «pudiendo el proyecto de obras o instrumento correspondiente modificarlo de manera justificada sin que ello suponga modificación alguna del planeamiento». El cambio tiene especial relevancia por los reiterados problemas que se han dado en la apertura de la Vía Parque, en el tramo desde Rabasa hasta su conexión con la zona sur de la ciudad.

Los nuevos diseños

El considerado como cinturón urbano de Alicante lleva acumulado un importante retraso y, durante el pasado mandato, fue un arma arrrojadiza entre el bipartito (PP y Ciudadanos) y el tripartido autonómico (PSOE, Compromís y Unides Podem). La frase no resuelve el conflicto entre ambas administraciones, pero abre una vía a Urbanismo, ahora en manos de los populares.

En la actualidad, la Vía Parque más que la Gran Vía, cuenta con una amplia extensión de suelo dotacional en el centro pendiente de desarrollo. El diseño de estos espacios y de los futuros que se abrirían con la finalización del eje se podría realizar con mayor agilidad.

No obstante, uno de los aspecto pseudo nuevo radica en el apartado dedicado a la construcción de aparcamientos públicos soterrados bajo suelo dotacional público. No es que ahora no se pudieran construir un parking bajo parques, colegios y otros, porque la ley autonómica prevalece, pero sin duda, provocaba una ausencia. Uno de los ejemplos pendientes y, sobre el que se llegó a realizar un estudio, es el aparcamiento del Adda. El Auditorio de la Diputación enclavado en el barrio de Campoamor, adolece de un estacionamiento dimensionado para cuando hay eventos. Es uno de las iniciativas que se beneficiaría de este cambio.

Por otra parte, la 42 modificación subraya la distinción entre el suelo dotacional público y el privado. Este segundo pasa a denominarse de «uso terciario especial» e incluye los educativo-cultural, deportivo-recreativo y sanitario asistencial. En este sentido, el artículo 93A permite que los suelos urbanos puedan pasar a ser clasificados con esta nueva tipología y, además, les permite ampliar la edificabilidad «hasta ciertos límites».

Hospitales y centros privados

Como nota, el texto indica que «las edificaciones» de esta tipología «deberán tener carácter singular y ser concebidas con calidad arquitectónica, priorizando su integración en el entorno y el paisaje en el que se ubican con las condiciones estéticas adecuadas y plantación elevada de vegetación y arbolado en la parte libre de la parcela».

En las exigencias, marca que deberán contar con una plaza por cada 100 metros cuadrados útiles y si se trata de hospitales, se preverá «una plaza por cada cinco camas». Para las centros docentes, una plaza de autobús por cada 500 alumnos. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá eximir de esta exigencia si se justifica.

Por otra parte, el artículo 101 introduce apuntes sobre edificaciones permitidas en parques urbanos. Elimina los usos complementarios y limita otros, como el uso deportivo que será de un máximo del 40% de la superficie.

Una de las curiosidades se refleja en el punto 102. Urbanismo propone eliminar la diferenciación entre docente y no docente «por considerar que es absolutamente prescindible» y también borra del listado los edificios religiosos, que dejarán de ser dotacionales.