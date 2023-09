Un hombre solidario. Sencillo. Su abuelo se quedó ciego antes de construir un menudo barco de madera para que el chaval navegara por la bahía alicantina. De hacer copias de planos pasó a ser sindicalista. Ha escrito un libro sobre las travesías de la Escollera, de nadadores y nadadoras entre rompeolas del Postiguet, que, tal vez, no tengan meta alguna. No encuentra editor. Eso es lo de menos. Las palabras existen. Desde siempre anda guardando experiencias y recuerdos de su estancia en un barrio singular, desde donde se otea el mar y la vida.

Óscar Llopis Barragán (Alicante, 1955) nació en el barrio de San Blas, pero su familia se trasladó al Raval Roig semanas más tarde. Ahí creció y ahí reside. El padre, Manuel, nacido en El Cabanyal (Valencia), trabajó como transportista; la madre, Carmen, nativa del Raval, fue costurera, además de la faena que otorga el hogar. El hermano menor de Óscar, Rafael, falleció hace unos años.

Su abuelo paterno fue obrero en un astillero situado en la zona de La Cantera, dedicado a la construcción de barcos, propiedad de «Pepico el Vigilant», pero en un infortunado accidente laboral perdió la visión. Quedó ciego. Y no pudo hacer con sus manos un pequeño barco que ideó para que su nieto Óscar navegara por el mar. Eduardo Barragán, hermano de la madre, teólogo y sacerdote, recorrió con sus sotanas iglesias de Salinas, Sax, Polop, Formentera del Segura y Heredades, antes de ser ecónomo de la Santísima Cruz de Vistahermosa, primero, y, más tarde, capellán del Monasterio de La Santa Faz y del Hospital Clínico de Sant Joan. Su último destino fue la Concatedral de San Nicolás, como vicario, confesor y canónigo.

El primer colegio al que asistió Óscar fue «Don Varó», en Carolinas, escuela por la que han desfilado un sinfín de chiquillos. Se hizo bachiller en Salesianos y, al finalizar, se matriculó en la Escuela Náutico Pesquera para formarse en tripulación de embarcaciones y en navegación. No le convenció. Renunció. Al paro. En busca de trabajo. Estamos en 1972. Una mañana encontró en este periódico, en INFORMACIÓN, el anuncio de la convocatoria para una plaza de botones. Concursó entre decenas de chavales que llenaban la escalera del recinto para acceder al aula de la entrevista. Se trataba de la empresa Hispana de Instalaciones, del grupo Ecisa, presidida por Manuel Peláez Castillo, un empresario que siempre practicó la responsabilidad social. Fue admitido. Y se integró como auxiliar en el equipo de la oficina técnica de la constructora, situada en la calle Virgen del Socorro, a cuatro pasos de su casa. En 1992 asumió retos sindicales, siempre en la Unión General de Trabajadores (UGT).

Casado con Amalia, también sindicalista, tiene un hija que, egresada en Relaciones Laborales, sigue la tradición de sus padres. Óscar Llopis sustituyó a su amigo Javier Cabo Lombana en la secretaria general de UGT. Ahí estuvo 12 primaveras y otros tantos inviernos. Conoció el mundo del trabajo y sus esfuerzos. De las reivindicaciones laborales ha hecho una carrera: «Lo peor que ha pasado es que algunos empresarios se consideren los amos de sus empresas y que no tengan en cuenta que la fuerza del trabajo de las plantillas es lo que hace que la economía funcione», asegura. Fue sustituido en 2016 por Yaissel Sánchez. Se jubiló en 2021. En la fotografía está sonriente, en su barrio, de espaldas al mar. Luce camiseta de jubilado con mensaje incluido: «Hago lo que quiero cuando quiero; se acabaron los problemas». Pero sigue en la brecha. Atento.

A parte de hacer copias de planos con un tubo fluorescente en papeles impregnados de amoníaco y de trabajar en defensa de los derechos del personal empleado, Oscar es un buen alicantino, por los cuatro costados: en lucha social, en las tradiciones, en la cultura y en la solidaridad.

Ya escrita su labor en la lucha social, es presidente de la Federación de las Fiestas Tradicionales de la Ciudad de Alicante, que no incluyen Fogueres ni Semana Santa ni Moros y Cristianos, sino actos que cada año viven vecinos de San Roque, de la isla de Tabarca, San Antón, Santa Cruz, San Gabriel o el Raval Roig. También es un estudioso: pertenece a la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica. Escribe cosas que han ocurrido en su entorno: pendiente de publicar un libro sobre la historia de la vuelta a nado de la Escollera y está a punto de finalizar un interesante tratado sobre su barrio en el que saldrá a la luz apuntes resguardados en libretas desde hace más de cuarenta años. Ha escrito millones de palabras en su ordenador sobre sus vecinos del Raval Roig. Guarda testimonios, voces ya muertas en una grabadora de casi un centenar personas, que relatan la historia de un viejo barrio de pescadores en el extramuro de la ciudad, a pies del monte Benacantil y atalaya del Mediterráneo. En tiempo pasado, que no mejor, fue un balneario fuera de las murallas.

Ahora el barrio debe soportar, que ya no puede restaurar, la fiebre constructora y especulativa de la década de los años sesenta que derribó humildes casas para levantar edificios con vistas a El Postiguet para gente de clase alta y triturar una ermita del siglo XVI para convertir su espacio en un aparcamiento. La leche, vamos! Charlando con Óscar Llopis en la Sociedad Cultural Deportiva Marina, que por sus años es algo más que un club, contó que Alicante no ha progresado como debería. El Plan de Ordenación Urbana (PGOU), tiene su último registro en 1987, de cuando el socialista José Luis Lassaletta fue alcalde de la capital lucentina. Han pasado muchas cosas y demasiadas obras y chapuzas en 35 años. Parece una ciudad abierta al mejor postor, en lo ancho y en lo largo. Una ciudad rendida a la moneda a orillas del mar, a la que acuden, sin escrúpulos, tiburones de tierra firme en busca de dinero: obra pública, construcción, limpieza, saneamiento del agua perdida por los desagües. No existe planificación. Ni desarrollo sostenible. Como dice Óscar: «Vamos a salto de mata».

Queda el aspecto solidario de este buen alicantino felizmente jubilado. Colabora desde 1996, de muchas formas, con el pueblo saharaui, en campamentos de un desierto con más voces y arena que patria, en un mundo pobre y seco: al oeste del océano Atlántico, en dos costados del territorio pegado a Mauritania, con el norte en Marruecos y un poco más allá está Argelia. Coordina la venida y la vuelta de niños y niñas del desierto. Este año han llegado 35 chicos y chicas a la provincia. Óscar piensa, como muchas personas, que la soberanía pertenece a las personas y no a los mandamases.

Ahora tiene faena en el barrio. La próxima semana empiezan otra vez las fiestas del Raval Roig: calderos en tierra, cucañas en el mar y popular «Poalà», en la que vecinos y visitantes se bañan unos a otros con cubos de agua. El barrio de pescadores ha cambiado. Ha crecido. Pero hay personas que mantienen la esencia de lo que años atrás fue: marineros llenos de la resaca del mar, algún tendero, un barbero, una costurera y algún que otro bar, como «Las Chapas», por ejemplo. La especulación, los grandes edificios para clases sociales altas con la mirada puesta en El Postiguet no han acabado con el sentimiento de un barrio en el que sus habitantes huelen el mar y todo lo de arriba. Los de antes y los nuevos vecinos conviven con solvencia.

Y ahí sigue Llopis, algo flojo de caderas, pero con Amalia y con sus sueños.