Una propuesta para la Hoguera Oficial adulta de 2024 y otra para la infantil. El plazo de presentación de ofertas, que se abrió el 23 de agosto, se ha cerrado este miércoles, 6 de septiembre. Desde el Ayuntamiento de Alicante han confirmado que la Concejalía de Fiestas ha recibido únicamente dos ofertas, una para cada una de las categorías, aunque sin confirmar por ahora la identidad de los artistas. Así, el jurado, que se reunirá el próximo 15 de septiembre, tendrá más que limitada su capacidad de elección. Previamente, las propuestas tendrán que superar la comprobación técnica a nivel administrativo de que cumplen con los requisitos del concurso.

Los artistas que planten las Hogueras de 2024 en Alicante recibirán lo mismo que este año, ya que el Ayuntamiento no ha modificado los presupuestos de cara al año que viene: 143.500 euros es la inversión para las obras que sucedan a "Geoda", de Pedro Espadero (que tuvo rinal para este 2023), y "D'Alacant al món", de Sergio Gómez. La cuantía es la misma que la de este año y un 20% más que en 2022, según se desprende de la convocatoria del concurso de proyectos para la selección y contratación de la construcción, plantà y cremà de los monumentos que se plantarán en junio del año que viene frente al edificio consistorial.

Según el pliego de condiciones, la cuantía de la Hoguera Oficial adulta de 2023 será de 118.500 euros, los mismos que ha percibido Espadero por su obra "Geoda" este año. En cuanto a la obra infantil, la cantidad asignada es nuevamente de 25.000 euros. El artista que plantó su obra infantil el pasado junio en la plaza del Ayuntamiento fue Sergio Gómez, quien repitió tándem junto a Espadero. Ambos precios incluyen el 10% de IVA.

Características: sin cambios

En cuanto a las especificaciones, la hoguera adulta no podrá exceder los 20 metros de altura, y su base no será superior a los 12 por 12 metros, "no pudiendo coincidir ambas dimensiones", según se desprende del pliego. Los materiales principales deberán ser el cartón y la madera, aunque hasta un 15% del volumen y peso del monumento podrá estar compuesto de polímeros, y hasta un 30% de los materiales podrán ser elementos termoplásticos y plásticos celulares.

La licitación también aclara que las cartelas deberán cuidarse "adecuadamente", con letra clara y legible, contenido literario, una correcta redacción de los versos y "correcto uso del bilingüismo" (castellano y valenciano). Además, subraya que la hoguera deberá contener, al menos, 28 ninots originales.

En la hoguera adulta, la altura máxima será de tres metros, la mismas dimensiones máximas que podrá tener la base del monumento. En cuanto a los materiales y las cartelas, la licitación realiza las mismas especificaciones que para la hoguera adulta, si bien para los ninots reduce su cantidad mínima a 18.

En cuanto a la fecha máxima para concluir la plantà, seguirá siendo con las Hogueras ya en marcha. La plantà de la Hoguera Oficial adulta deberá concluir a las 6.00 horas del día 21 de junio, viernes. La infantil tendrá que hacerlo un día antes y a la misma hora.

Los últimos artistas que plantaron en Alicante, Pedro Espadero y Sergio Gómez, llevan al frente de la construcción de las Hogueras Oficiales de Alicante desde 2014, en una racha solo interrumpida por la pandemia. Antes, Espadero realizó también el monumento de la plaza consistorial en 1992, 1997, 1999, 2005, 2006, 2009 y 2010. Gómez, por su parte, plantó la Oficial infantil también en 2007 y 2008, por lo que acumula ya diez cremás en la plaza del Ayuntamiento.