Nueva reunión que finaliza sin novedades. La subida salarial para los funcionarios de Alicante sigue sin presupuesto y sin fechas. El último encuentro de los miembros de la comisión técnica de coordinación y desarrollo de la carrera profesional del Ayuntamiento de Alicante se ha celebrado este jueves sin grandes avances, más allá de exhibirse la ruptura sindical. CC OO ni ha acudido y el SEP -sindicato mayoritario- se ha levantado de la reunión ante la falta de realidades respecto a una promesa electoral del alcalde, Luis Barcala, que fue clave en la campaña electoral de 2019. Todos los sindicatos, justo antes de las elecciones municipales, convocaron la primera huelga en el Ayuntamiento de Alicante.

Ahora, meses después, tres de las centrales sindicales permanecieron este jueves en la reunión de principio a fin, a la que también ha acudido por primera el nuevo concejal de Recursos Humanos, Julio Calero. "Destacamos la presentación oficial del nuevo concejal , su compromiso para la siguiente reunión de la asistencia del concejal de Hacienda con la finalidad de aclarar el tema presupuestario y resolver todas las dudas que planteemos de cara a la fijar la cantidades y plazo de ejecución adecuados", han señalado en un comunicado conjunto UGT, CSIF y SPPLB -que llevó sin éxito a los tribunales la impugnación del reglamento de la carrera profesional-, que esperan ser citados "la semana que viene en una subcomisión de trabajo para resolver las alegaciones presentadas para acreditar la formación mínima requerida y poder aprobar el listado definitivo de aquellos empleados públicos que cumplen los requisitos necesarios para encuadrarse en el GDP correspondiente". Además, según han señalado, se ha acordado "la elaboración de los factores 1 y 2 (artículos 32 al 38 del Reglamento de la carrera profesional), a través de las diferentes propuestas de los miembros de la comisión técnica".

Desde CC OO, tras no acudir ni a la reunión, han explicado que ya en mayo manifestaron "su voluntad firme y rotunda de no asistir a las siguientes reuniones de la comisión de trabajo de la carrera profesional mientras no se negocie un acuerdo donde queden reflejadas unas cantidades dignas, que retribuyan de manera justa y proporcionada el esfuerzo y la dedicación que supone la implantación de la carrera profesional en el Ayuntamiento de Alicante".

Ahora, transcurridos meses desde aquella fecha, han recordado que siguen "en el mismo punto que entonces, con una partida presupuestaria de 207.000€, lo que supondria, en caso de un reparto lineal entre todo el personal municipal, percibir 7 euros brutos al mes por persona, mientras insisten en continuar desarrollando los diferentes factores incluidos en el reglamento".

Por su parte, el sindicato mayoritario del Ayuntamiento, el SEP, ha asistido, pero se ha levantado de la mesa al no ver avances. "Hemos acudido como deferencia al nuevo concejal. Esperábamos que el alcalde acudiera y diera respuesta a la propuesta de cuantías económicas y el plazo de ejecución, pero no. Hemos visto que no existe buena fe por parte del Ayuntamiento, al ser un compromiso desde 2019. No queremos hipotecar el futuro de la carrera mientras no sabemos el presupuesto o las fechas. Hay ayuntamientos como València que ya la están cobrando, pese a empezar mucho más tarde", han señalado desde el sindicato.

El Ayuntamiento, por su parte, no ha hecho ninguna valoracion, por el momento, de la reunión.