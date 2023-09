Tras un verano marcado por las obras en el centro de Alicante y en la franja litoral, el Ayuntamiento y las asociaciones que representan al sector turístico se han sentado este miércoles para pactar las ayudas para los negocios afectados por estos trabajos. Entre las medidas que se han tratado se encuentra el impulsar campañas como un bono comercio y otro gastronómico antes de final de año, así como integrar a las asociaciones en las decisiones que se adopten que vayan a afectar al sector. El Ayuntamiento estudia también cómo compensar con una bajada del canon a los veladores que acrediten haber sufrido un perjuicio por la ejecución de los trabajos. El Patronato Municipal de Turismo y las asociaciones implicadas celebrarán reuniones periódicas para analizar el grado de cumplimiento de las medidas acordadas.

En la reunión han participado por parte del Ayuntamiento, la concejala de Turismo Ana Poquet; la responsable de Comercio y Hostelería, Lidia López; y el edil de Tráfico, Carlos de Juan; mientras que por parte de las asociaciones han participado la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos de Alicante(APHA), con su presidente Luis Castillo, así como Carlos Bosch y Montse Cárceles; también participaron Daniel Elman por la Asociación de Bloques y Apartamientos de Alicante (Abatur); Gabriela Córdoba de la Asociación de Restaurantes de Alicante (Ara); Mar Valera de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Aphea); y Francisco Javier Galdeano por la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa). Tanto Apha como el Ayuntamiento de Alicante lanzaron comunicados prácticamente idénticos para comunicar las conclusiones de este encuentro.

Esta línea de ayudas estaba ya acordada desde que comenzó la polémica y en la reunión de este jueves se trataba de concretar el cómo y el cuándo se repartían.

Ayudas

De las medidas analizadas, la de mayor repercusión económica es el lanzamiento del bono comercio y el bono gastronómico para incentivar las compras en estos locales. Para el bono comercio se dotarán más de un millón de euros a partir del 25 de septiembre. Todavía no hay fecha concretada para el bono gastronómico y debe de analizarse, ya que estas ayudas tienen que darse antes de que acabe el año y desde la hostelería quieren que la fecha de la campaña sea noviembre y no en diciembre, una fecha señalada en el calendario por coincidir con la campaña de Navidad. En todo caso, el compromiso es que la fecha tiene que concretarse con el sector. Otra de las medidas que se han estudiado es la posibilidad de rebajar el canon a los veladores que acrediten haber sufrido un perjuicio directo por las obras. Tanto aquellos que no hayan podido poner las mesas de la terraza por estar la acera levantada, como aquellos que acrediten que hayan sufrido una reducción en el volumen de negocio por las molestias generadas por los trabajos.

El edil Carlos de Juan les ha informado del calendario de obras previsto de las actuaciones que se están llevando a cabo en estos momentos.

Reforzar la imagen de la ciudad

Otra de las medidas debatidas es la puesta en marcha de campañas de comunicación y marketing para reforzar el destino con la nueva imagen de la ciudad en ferias turísticas y con los touroperadores. Según han destacado los participantes en el encuentro, esto va va a suponer la puesta en marcha de campañas de comunicación y marketing específicas con la nueva imagen de la ciudad para reforzar el destino en ferias internacionales como la World Travel Market de Londres y Fitur, en Madrid. Los implicados se comprometen también a mantener reuniones con touroperadores para trasladarles los cambios y mejoras urbanas en la ciudad. Para el presidente de Alroa, el integrar a las asociaciones en la toma de decisiones "es quizá lo más importante de la reunión, porque supone el compromiso de la Administración de aprovecharse de nuestra labor como técnicos en la materia. "Reconocen que podemos aportar algo", ha señalado Galdeano, que ha recordado que la decisión de acometer las polémicas obras en el centro de la ciudad se adoptó sin consultarles nada.

El Patronato de Turismo y las asociaciones crearán una comisión de trabajo que se reunirá de manera mensual para realizar un seguimiento de las medidas adoptadas y trabajar conjuntamente en favor del turismo en Alicante.