¿Por qué el Ayuntamiento de Alicante apenas recibe ofertas para construir las Hogueras Oficiales, pese a tratarse de los monumentos, tal vez, más vistos de la ciudad? Para 2024, solo se han presentado dos propuestas dentro del plazo establecido, que finalizó este miércoles: una para la adulta y otra para la infantil. En una semana se confirmará la identidad de los artistas, después de que se reúna un jurado que poco tendrá que decidir. Para este año, casi más de lo mismo: dos alternativas para la adulta y solo una para la infantil. En las anteriores fiestas, una oferta para la adulta y tres para la infantil. ¿Y el motivo?

El maestro mayor del Gremio de Artistas de las Hogueras de Alicante, Joaquín Rubio, admite que es una "polémica que se arrastra hace años". "Hay una ley de contratos que tiene unas exigencias y condiciones, que hay que cumplir y que son más exigentes que para la contratación de una hoguera normal. La gente quiere tener más participación, pero no se puede echar la culpa a las bases del concurso, y son el principal hándicap", explica Rubio, quien admite que a todo artista alicantino le "gustaría plantar en la plaza del Ayuntamiento de Alicante" y a todos los alicantinos "desean una mayor participación, como es normal". Sin embargo, las exigencias técnicas para optar no son mínimas. "Debes presentar un aval bancario y además los pagos se retrasan, por lo que debes tener un buen riñón económico", añade.

Según las bases del concurso, como requisito de solvencia económica y financiera, los licitadores deben contar con un volumen anual de negocios en el ámbito concreto de la creación de monumentos foguerers o análogos, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, por importe igual o superior al valor estimado del lote al que opten, es decir, 75.000 euros para construir la Hoguera Oficial adulta y 15.500 euros, para la infantil.

Entre las opciones que el Ayuntamiento podría estudiar para intentar hacer más atractiva el concurso, Rubio plantea adelantar la fecha de presentación de ofertas, ya que en septiembre, cuando se suele resolver el proceso, las principales hogueras de Alicante ya tienen artista. "No está mal plantear el adelantarlo, es una propuesta que ya hemos lanzado".

Para Federico Molinero, el principal problema son las fechas. "Es muy tarde. En septiembre, las hogueras de Especial y de Primera están cogidas. No puedes esperarte a septiembre para firmar con otros y si no ganas el concurso te quedas en blanco", explica el artista, quien subraya otro problema: "Como los alicantinos hacen menos hogueras, los talleres se resienten. Meterte en ese proyecto es complicado. El Ayuntamiento -añade- exige mínimos para presentarte y, si no tienes grandes proyectos, no puedes presentarte. En Alicante, de treinta artistas, solo se pueden presentar seis como mucho. Y luego está la decepción: te pegas dos o tres meses para hacer el proyecto y luego siempre se lo dan al mismo. Te gastas unos 3.000 euros en presentarte, y nada".

Por su parte, Lorenzo Santana también lamenta la falta de competitividad en el concurso. "Mi meta como artista alicantino es presentarme y construirla. Es mi ciudad, es la hoguera de todos, es una cuestión de orgullo. Pero presentarte te lleva 4.000 euros y es difícil vencer a alguien que lleva muchos años ganando. Se te quitan las ganas. Es una inversión muy grande para saber que seguramente te echan para atrás. Yo creo que en el Ayuntamiento están cómodos con lo que hay, aunque la gente pide cambios", agrega el constructor.

Uno de los que no falla, año tras año, al concurso es Pedro Espadero. De hecho, es el artista de la Oficial desde 2014, aunque previamente también realizó el monumento de la plaza consistorial en 1992, 1997, 1999, 2005, 2006, 2009 y 2010. "Soy el que más ha ganado, pero también el que más ha perdido, porque yo siempre me presento", asegura Espadero, quien admite que la ley de contratos supone un lastre para que los artistas se presenten: "Las cláusulas nos vienen muy mal a los artistas de hogueras porque son tan exigentes como si fuéramos constructores de carreteras. Además, se paga muy tarde. En ocasiones he entregado un aval y aún no había recibido el anterior. Te piden tener un riñón económico costoso para artesanos".

Sobre las fechas, Espadero recuerda que "siempre se ha hablado de adelantar el concurso, que sería interesante, aunque no sé qué fecha sería la idónea".

Silencio municipal

Tras conocerse que solo se había presentado una oferta para cada hoguera, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, se limitó a destacar, a través de un comunicado, que "la importancia del monumento en la Fiesta se refleja en las dos hogueras que se plantan en la Plaza del Ayuntamiento y que promocionan la imagen de la ciudad". Desde el Ayuntamiento guardan silencio tras las preguntas de este diario sobre si valoran cambios en un concurso que el próximo día 15 reunirá a un jurado que no tendrá mucho trabajo. El plazo de presentación de ofertas, que se abrió el 23 de agosto, se cerró este miércoles con únicamente dos ofertas, una para cada una de las categorías. Ahora, las propuestas tendrán que superar la comprobación técnica a nivel administrativo de que cumplen con los requisitos del concurso.

Los artistas que planten las Hogueras de 2024 en Alicante recibirán lo mismo que este año, ya que el Ayuntamiento no ha modificado los presupuestos de cara al año que viene: 143.500 euros es la inversión para las obras que sucedan a "Geoda", de Pedro Espadero, y "D'Alacant al món", de Sergio Gómez. La cuantía es la misma que la de este año y un 20% más que en 2022. Según el pliego de condiciones, la cuantía de la Hoguera Oficial adulta de 2023 será de 118.500 euros, los mismos que ha percibido Espadero por su obra "Geoda" este año. En cuanto a la obra infantil, la cantidad asignada es nuevamente de 25.000 euros.