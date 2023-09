Septiembre es sinónimo de vuelta a la rutina y entre los alicantinos cada vez son más los que, tras un merecido descanso, se calzan las zapatillas de deporte y regresan al gimnasio como parte de la vuelta a la normalidad. Lejos de los clásicos propósitos de año nuevo que muchos se hacen en enero, parece que septiembre ha cogido carrerilla y se ha situado para muchos como el mejor mes del año para volver a ponerse en forma tras el parón veraniego.

Salir a correr, aprender yoga o iniciarse en el mundo del gimnasio y el "crossfit" son algunas de las opciones que más barajan los alicantinos durante estas fechas. El portavoz de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID) en Alicante, Enrique Santos, asegura que lo de volver a practicar deporte con el inicio de las clases y la vuelta al trabajo "es muy típico y es algo que nos pasa todos los años, la gente se rearma de buenas voluntades y buscan volver al gimnasio tras una época de excesos".

Durante las primeras semanas del mes es habitual encontrar clases llenas y falta de huecos en los aparcamientos y aplicaciones que limitan el aforo de las clases colectivas. "Es un mes en el que siempre faltan huecos para ir a las clases o que se forman colas para usar una máquina o coger una pesas en concreto", señala Santos.

Tanto es así que para las más de 150 instalaciones deportivas que pertenecen a FNEID en la provincia las inscripciones crecen durante este mes entre un 25% y un 30%, según el centro. Los lunes suelen ser los días más solicitados por los deportistas mientras que conforme va avanzando la semana los centros deportivos se vacían hasta que llega el viernes y el fin de semana, los días en los que menos personas visitan estas instalaciones. "Es curioso como la gente se mueve en función del ocio, tras un fin de semana con más excesos el lunes es el día que más afluencia de usuarios tenemos", explica Santos.

Una de las usuarias que han vuelto al gimnasio tras el parón veraniego es María Torrecillas que, aunque nunca dejó realmente de ir al gimnasio, este septiembre ha decidido añadir a su entrenamiento un poco de dificultad y también se ha iniciado en el "crossfit". "Dejé de ir por el verano y las vacaciones y la vuelta ha sido más dura de lo que esperaba porque he pasado a hacer "crossfit". En cierta parte ha sido para buscar nuevos retos pero también para huir un poco de la masificación que hay en los gimnasios estos meses de septiembre y octubre, volveré cuando pase un poco el mogollón aunque ahora estoy muy bien con el nuevo entrenamiento que estoy haciendo".

En mitad del torbellino que supone la vuelta al trabajo y al gimnasio se encuentra Lucas Gil que como cada septiembre retoma el ejercicio. "He vuelto a apuntarme al gimnasio porque llevaba dos meses sin practicar deporte, de hecho me di de baja durante julio y agosto porque sabía que no iba a poder venir. Ahora en septiembre la vuelta es un agobio porque igual que yo retoma el deporte mucha gente y se nota, pero sabemos que es un poco de agobio este mes y que luego la afluencia vuelve a la normalidad".

Lo que más cuesta para algunos no es solo compartir espacio con mucha gente que está retomando sus buenos hábitos deportivos tras una intensa temporada estival sino también vencer a las agujetas que vuelven con más fuerza que nunca tras una larga temporada de desconexión. "Esta semana he intentado volver poco a poco, he hecho algunas clases de yoga y pilates porque me notaba en muy baja forma después del verano, ahora tengo bastantes agujetas pero hay que seguir yendo para retomar la forma física y tener más energía", explica Clara Forner, una alicantina que ha vuelto al gimnasio este septiembre.

A pesar de las buenas intenciones de muchos deportistas, y para tranquilidad de los que practican deporte durante todo el año, nada dura para siempre. Tras unos meses al alza de inscripciones, llega noviembre y diciembre y los propósitos se van desvaneciendo hasta que llega el mes de enero, momento de volver a arrancar. "Poco se consigue con estas rutinas pero sí que es vedad que mucha gente no llega a engancharse al 100% al deporte y no logra coger una rutina, a pesar de todo ahora tenemos una buena tendencia porque los usuarios van viendo que el deporte es fundamental para la salud y tras el covid tienen muchas más ganas de venir y mantenerse en forma", indica el presidente de FNEID.

Nuevas modas

En el deporte, como en la ropa o en la alimentación, casi todo va por modas. Tras el boom de los "runners", que llenaron durante años los parques y paseos de muchas ciudades con sus coloridas prendas deportivas, o de las clases dirigidas de actividades como "zumba" o "spinning", que podían encontrarse con aforo completo y largas colas en todos los gimnasios, este año la nueva corriente pasa por la musculación y entrenamientos de fuerza como el "crossfit".

"Hemos notado que hay mucha gente joven haciendo pesas, mucha más que antes que igual estaban más centrados en las actividades colectivas", explica Enrique Santos, presidente de FNEID. "Ahora en las salas de musculación es fácil encontrar tanto a hombres como mujeres al 50% igualados, se debe en parte a una evolución del sector y a que se ha demostrado que son actividades mucho más beneficiosas para nuestro cuerpo".

Todo está relacionado y esta nueva corriente deportiva explica el auge que se vive en muchas ciudades con el aumento de lugares para practicar deportes como el "crossfit". Jose Ángel Pérez es el responsable de uno de estos espacios en Mutxamel y asegura que "en septiembre se nota la subida aunque el ascenso también continúa en octubre".

"En julio y en agosto hay un descenso de los usuarios, aunque los que se quedan llenan horas menos comunes durante el curso, como las de las 11 o las 12h. Con el arranque del curso escolar se nota que muchos aprovechan las horas de antes de ir a trabajar o de dejar a los niños en el colegio y vienen entre las 7.30 horas y las 9.30 horas, algunos después a las 18h y a las 19h cuando han acabado la jornada y están más liberados", señala Pérez.

Son muchos los que ya se han sumado a esta nueva modalidad deportiva que no solo genera bienestar físico sino que también deja entre sus usuarios una sensación de comunidad que les impulsa a continuar yendo y a retomarlo sin esperas. Es el caso de Esther Durán, una alicantina que año tras año después de las vacaciones vuelve a su "box" para seguir entrenando. "Después de dos meses sin hacer casi deporte ha sido muy dura la vuelta al gimnasio, es verdad que hay mucha gente ahora pero merece la pena. Este mes estoy intentando hacer una vuelta progresiva, cada semana voy un día más, aunque intento que sean 2 o 3 días para recuperarme cuanto antes y volver a la normalidad".

Recuperándose para volver cuanto antes y darlo todo en esta modalidad también está Marina Mancebo que señala que "la primera semana es la peor y la más dura" y aseguraque "ya tengo ganas de que mi cuerpo vuelva a coger la rutina y que las clases se me hagan más amenas y, sobre todo, para no tener agujetas porque la verdad es que me encanta el "crossfit" y me gustaría seguir haciéndolo muchos años más".

A pesar de todo, siempre hay quien no cae en las modas y se mantiene fiel a las disciplinas deportivas que le han funcionado toda la vida. Es el caso de Marc Ferrer, un "runner" convencido para el que hacer kilómetros y entrenar su resistencia nunca cae en el olvido. "Salgo a correr unas tres veces por semana, algunas veces cuatro si encuentro un hueco durante los fines de semana y suelo hacer entre 7 y 10 kilómetros diarios dando una vuelta cerca de mi casa. La verdad es que estoy emocionado porque este año es el tercero que correré la Media Maratón Gran Carrera del Mediterráneo que va desde Alicante hasta Santa Pola, son muchos kilómetros pero creo que podré con ello si durante las últimas semanas empiezo a hacer tiradas más largas".