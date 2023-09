Un secuestro. Así ha calificado el nadador afincado en Alicante y activo colaborador de ONGs de ayuda a inmigrantes, Eduardo Blasco, la inmovilización del barco de Open Arms en Lampedusa por parte del gobierno de Giorgia Meloni. Blasco se encontraba en la embarcación participando en labores de rescate cuando se produjo la inmovilización. Tanto a él como algunos de los que les acompañaban les han permitido regresar a España, desde donde tratan de presionar para que les liberen por una respuesta que considera injusta para un grupo que a lo que se dedica es "a salvar vidas".

Desde el pasado 23 de agosto, el gobierno italiano mantiene retenido en el puerto de Lampedusa al barco de la ONG Open Arms por el rescate en el Mediterráneo de 196 inmigrantes que estaban a la deriva. "Habíamos recogido a una embarcación con treinta personas en el Mediterráneo", relata Blasco, pero cuando se dirigían a puerto para desembarcarlo se encontraron con una segunda embarcación con 132 personas a bordo, en su mayoría procedentes de Bangladesh. "Las autoridades italianas nos decían que no hiciéramos nada y que ellos se hacían cargo. Nos instaban a que dejáramos en el puerto de Carrara a los que ya habíamos recogido", asegura Blasco, quien considera que dejarlos allí era el equivalente a dejarlos morir. Los recogieron y en el camino se encontraron con una tercera embarcación con otras cuarenta personas procedentes de Siria. Las autoridades italianas interpretaron la acción del Open Arms como un desafío y decretaron su inmovilización en cuanto llegaron a tierra firme. Así se encuentran desde el 23 de agosto y no hay una fecha clara en el horizonte de por cuánto tiempo se va a prolongar esta situación. "A mi y a otros nos han dejado marchar porque no formábamos parte de la organización, pero yo me hubiera quedado", señaló, pero aseguró que la actitud de las autoridades italianas.

Nacido en San Sebastián, Eduardo Blasco es nadador profesional y ha sido campeón de España y suele pasar largas temporadas en Alicante para sus entrenamientos. Hace unos años que decidió que era más importante usar sus capacidades para salvar vidas y ayudar a quienes más lo necesitan, colaborando activamente en el rescate de personas en el mar. Situaciones que desgraciadamente se viven a diario en el Mediterráneo a causa del drama de la inmigración.

"Se ven situaciones muy dramáticas", aseguró. Con el propósito de salvar vidas se sumó a la tripulación del Open Arms este verano, hasta que el conflicto con las autoridades italianas ha puesto un punto y aparte abrupto a estas tareas humanitarias que ahora se centran en que Italia libere a sus compañeros.

En ese sentido, asegura que la alternativa que el gobierno italiano cuando se encontraron con esa embarcación con más de un centenar de personas a bordo era dejarlos morir. "Eran personas que estaban abandonadas a la deriva. Volvería a hacerlo", recalcó.

De recibir medallas a ser perseguido

E n su opinión, resulta irónico que "el mismo gobierno que me da medallas por competir, ahora me persiga por salvar vidas. Es algo que no entiende nadie". Y por eso considera que en hay que estar del lado de los derechos humanos. De hecho, además de la faceta deportiva, también es jurista y especializado en derecho deportivo.

En su opinión, "hay que regular la inmigración porque es fundamental para poder proteger a la persona que viene. Pero también estos a favor de los derechos humanos y estoy dispuesto a jugarme la vida por ellos".

La relación entre el gobierno italiano y Open Arms parecía haber cambiado. No era la primera vez que se inmovilizaba uno de los barcos de la organización, aunque ahora incluso habían llegado a colaborar en labores de rescate. El incidente ocurrido este pasado agosto ha sido interpretado como un desafío a la autoridad del gobierno italiano, que ha reaccionado decretando la inmovilización del barco.