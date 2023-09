Los divorcios han dejado desde hace años de ser un tema tabú para la sociedad. Si antiguamente los matrimonios duraban "para toda la vida", hoy en día aquellos que llegan juntos a la jubilación muchas veces deciden no continuar unidos "hasta que la muerte los separe". De esta forma, las diferentes generaciones se van desprendiendo poco a poco de estigmas más tradicionales que aportan una visión de la vida completamente diferente a la que existía en décadas previas asociadas muchas veces a la vejez.

Buena cuenta de ello la dan los datos más recientes sobre divorcios que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) de los que se desprende que en los últimos diez años se han duplicado el número de disoluciones matrimoniales en mayores de 65 años. El pasado año 2022 fueron 259 hombres y 156 mujeres los que decidieron poner fin a su unión en la provincia de Alicante, un total de 415 personas. Frente a ello, en el año 2013 fueron 203 las personas que recurrieron a esta opción, 67 mujeres y 136 hombres.

Conocidos como "divorcios de plata" por los expertos se trata de una tendencia al alza que comenzará a ser más común conforme la generación "baby boomer" vaya copando esta franja de edad. "No hay una única causa para este fenómeno, tiene mucho que ver con que cuando se aprobó la Ley del Divorcio en 1981 la mayoría de personas mayores de 60 ahora mismo tenían entre 19 y 21 años, que es el momento en el que muchos de ellos tomaban la decisión de casarse, por eso lo ven como algo más normal, porque fue la novedad cuando comenzaron su andadura en el matrimonio", asegura Juan Manuel Sáez, tesorero del Colegio de Politología y Sociología de la Comunidad Valenciana.

Además de la "normalidad" con la que se vive el trámite, para esta generación también ha sido un pilar fundamental la compañía de los hijos. El "síndrome del nido vacío" es otro de los motivos que lleva a los mayores de 65 a pensar en iniciar caminos separados. "La mayoría ya tienen a sus hijos emancipados cuando llegan a los 65 años, se encuentran solos en casa y teniendo en cuenta que han pasado la mayor parte de su vida de casados con sus hijos llega un momento en el que empiezan a valorar otra serie de cosas que también les hace felices", explica Sáez.

Otros factores como la elevada esperanza de vida en España, una de las más grandes del mundo, un buen sistema de salud público y un sistema de pensiones nacional que garantiza que las personas que dejen de trabajar puedan tener una independencia económica sin depender de nadie, conforman esta ecuación. "La mayoría de personas de más de 65 años ya no tiene hipoteca, por lo que la pensión ya es más que suficiente para encarar un futuro sin la pareja".

"Estas personas empiezan a ver que hay vida más allá de la familia y que no todo está en los hijos como eje central de la vida. Ahora lo más importante es qué quiere cada uno de forma individual y empiezan a ver de otra manera circunstancias que si no fuera por los hijos no hubieran aguantado. En estos momentos de la vida muchos piensan que la etapa que les queda quieren vivir a gusto porque se lo pueden permitir al tener la mochila vital muy poco cargada", señala el tesorero del Colegio de Politología y Sociología de la Comunidad Valenciana.

Y es que las 415 personas mayores de 65 años que iniciaron un nuevo camino en el año 2022 en la provincia de Alicante, la mayoría lo hicieron "con previsión de que iban a vivir mucho mejor que hasta ese momento". "Antes cuando la esperanza de vida no era muy amplía la gente no iniciaba los trámites de divorcio porque no les merecía la pena, ahora como saben que tienen por delante muchos años de esperanza de vida piensan que para lo que les queda quien estar solos y vivir su vida, disfrutar de sus aficiones y vivir en paz el máximo de tiempo posible", explica Sáez.

A pesar de ello, no toda la esperanza está perdida, y es que pasar más tiempo con tu pareja cuando ambos inician la jubilación no tiene por qué traer siempre cosas malas. "El hecho de estar más tiempo juntos no siempre puede llevar al divorcio, es importante tener aficiones comunes y saber adaptarte a la edad que tienes compartiendo con tu pareja tus problemas y tus nuevas necesidades".

Separaciones menos conflictivas

De los más de 3.700 divorcios que hubo en la provincia durante el año 2022, solo el 11,6% del total pertenecía a mayores de 65 años, según los datos del INE. Estas cifras reflejan que, en general, es una franja de edad en la que las rupturas son menos habituales.

Pero para los que deciden no continuar unidos en matrimonio también es más frecuente que se trate de procedimientos judiciales menos largos y complicados. Normalmente, ambas partes llegan de mutuo acuerdo a la reunión con los abogados y muchos de ellos ya tienen resuelta la distribución de aquellos bienes materiales que les mantienen ligados.

La aboga de familia Julia Falcó explica que la mayoría "son personas que saben lo que quieren" y que normalmente cuando acuden su despacho "la decisión ya la tienen tomadísima". "Hace unos años era bastante raro que entrara al despacho alguien que tuviera más de 60 años, pero cada vez es más habitual, yo misma he llevado varios casos. Suelen ser personas que tienen una larga historia detrás de pareja rota de hace mucho tiempo y que viven en casa pero ya no hacen vida en común".

"Las personas mayores de 60 años están en el 99% de los casos casados y eso hace que necesiten divorciarse y no les valga con otros procedimientos. Lo normal en estos casos es que sea de mutuo acuerdo y con divorcios rápidos en el juzgado en los que es el letrado y no el juez el que lleva a cabo el procedimiento, aunque claro también los hay contenciosos aunque no es lo común", asegura Falcó.

En temas judiciales también ha tenido mucho que ver en el incremento de divorcios en esta franja de edad el hecho de que para cobrar la pensión de viudedad ya no es necesario estar casado sino que cuenta el tiempo de convivencia con el cónyuge para el cómputo final. "Esta sentencia del supremo animó a muchas mujeres a dar el paso de ponerle fin a su matrimonio, antes se quedaban en el matrimonio porque no se les reconocía y además ahora cada vez más mujeres cuentan con una buena pensión propia que también les permite tener independencia económica", explica la abogada.

Para Falcó, el arraigo y la aceptación que ha tenido el divorcio en España también ha sido fundamental para explicar casos como estos. "Las personas tenemos una cultura del divorcio cada vez mayor lo cual favorece que muchas personas cuando superan los 65 quieran cambiar su situación y ser felices, es más una cuestión cultural porque nuestra sociedad a asimilado el divorcio como algo no sancionable ni castigado por su entorno sino que se vive como algo natural".