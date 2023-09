De nuevo, Pedro Espadero y Sergio Gómez. No ha habido sorpresas al conocerse la identidad de los artistas. Las dos únicas ofertas recibidas para plantar las Hogueras Oficiales de 2024 son de dos clásicos en la plaza del Ayuntamiento: desde 2014 son los artistas "oficiales". Para Espadero “Leyendas alicantinas” será su decimoséptima Hoguera Oficial consecutiva (1995, 1997, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 y 2024), mientras Gómez, con “Llum d’Alacant”, plantará su undécimo monumento (2007, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 y 2024). Será la novena vez consecutiva en la que coinciden como constructores del monumento de todos los alicantinos.

Este viernes, tal y como estaba previsto, se ha reunido el jurado oficial, aunque sin mucho trabajo, ya que no han tenido donde elegir. Se ha aprobado por “unanimidad” las propuestas, según ha señalado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien al ver a los artistas, que han llegado al Salón Azul tras desvelarse sus nombres, ha dicho un elocuente: "¡Uy, qué sorpresa!".

Los artistas dispondrán del mismo presupuesto que este año, ya que el Ayuntamiento no ha modificado las cuantías de cara al año que viene tras aumenarlas un 20% al curso anterior: 143.500 euros es la inversión para las obras, con 118.500 euros para la adulta y 25.000 euros para la infantil.

Para Espadero, "Leyendas alicantinas" tendrá un remate muy aparatoso, de 15 metros de diámetro, junto a unos caballos blancos que van a "llamar mucho la atención". "La gente se va a quedar impresionada. Queremos causar sensación, y la cremà va a ser impresionante", ha apuntado el artista este viernes, a la vez que ha precisado que su hoguera incluye escenas con alusiones a toda la provincia, como la Cara del Moro, San Nicolás, el Negre Lloma, Lobo Marino (Tabarca), El Cantó (Elche), Sant Jordi (Alcoy), La Encantá (Rojales) y Virgen de Agres.

Por su parte, Para Gómez, "Llum d'Alacant" pondrá en valor la "singularidad de la luz de Alicante, que sirve de inspiración a artistas como cineastas o pintores". El conjunto de las escenas contendrá "simbologías sobre esa luz y serán dos figuras de mujer de colores fríos y cálidos los que rematen el monumento infantil". Uno de los guiños a Alicante que se podrá apreciar será un "arco iris que unirá los castillos de Santa Bárbara y San Fernando".

Tras conocerse oficialmente el fallo del jurado, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha calificado de "muy buenas las propuestas". "Un año más planta este tándem. Las hogueras a brillar en junio del 2024", ha señalado el regidor, quien preguntado por la nula competencia este año ha subrayado que el Ayuntamiento tiene nulo margen de maniobra: "Me gustaría que hubiera más licitadores, pero las bases están sujetas a Ley de Contratos. Me gustaría que los criterios son más flexibles, pero no depende de nosotros". Sobre los plazos, se ha abierto a adelantar el concurso: "No hay inconvenientes, pero el verano es un momento complicado. En la medida de los posible iremos adelantando".

Características: sin cambios

En cuanto a las especificaciones, la hoguera adulta no podrá exceder los veinte metros de altura, y su base no será superior a los doce por doce metros, "no pudiendo coincidir ambas dimensiones", según el pliego. Además, subraya que la hoguera deberá contener, al menos, 28 ninots originales. Los materiales principales serán ser el cartón y la madera, aunque hasta un 15% del volumen y peso del monumento podrá estar compuesto de polímeros, y hasta un 30% de los materiales podrán ser elementos termoplásticos y plásticos celulares.

Las cartelas deberán cuidarse "adecuadamente", con letra clara y legible, contenido literario, una correcta redacción de los versos y "correcto uso del bilingüismo" (castellano y valenciano).

En cuanto a la fecha máxima para concluir la plantà, la Hoguera Oficial adulta deberá concluir a las 6.00 horas del día 21 de junio, viernes. La infantil tendrá que hacerlo un día antes y a la misma hora.