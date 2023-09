Las ciudades y su planificación urbanística juegan un papel en el día a día de la lucha contra el cambio climático. El laureado catedrático de Ingeniería Ambiental José María Baldasano explica este lunes dentro de la jornada «La comunicación de la movilidad sostenible y el cambio climático» organizada por Vectalia, las principales medidas a abordar por las urbes para reducir las emisiones y cómo afectan al día a día de sus vecinos.

Baldasano apuesta por tomar decisiones «valientes», pese a que puedan generar rechazo inicial y advierte de que «ya hemos alterado el clima que teníamos» pero cree que aún existe «una ventana de oportunidad».

¿De qué trata su conferencia de mañana?

Gira sobre varios elementos de movilidad como la necesidad de reducir emisiones. También aborda la contaminación atmosférica, que afecta a la salud, y el cambio climático, que afecta a las condiciones del planeta. Ya hemos alterado el clima que teníamos, a eso llegamos tarde, pero aún hay una ventana de oportunidad si actuamos pronto.

¿Cómo influye el urbanismo en una ciudad sostenible?

En los años 60, el afortunado que tenía un coche podía ir donde quisiera y aparcar en la puerta. Eso hoy en día es inviable, y que conste que a mí me encanta conducir, pero los vehículos privados se han apoderado del espacio público y ese péndulo hay que recentralizarlo. Alicante, por ejemplo, tiene condicionantes únicos: su estructura urbanística costera, una población algo envejecida y con gran cantidad de población flotante en verano... Eso significa que necesita soluciones específicas.

¿Como las zonas de bajas emisiones?

Por ejemplo. Las zonas de bajas emisiones (ZBE) son un instrumento orientado a mejorar la calidad del aire. ¿Cómo? Eliminando los coches más contaminantes, que son los más antiguos, y disminuyendo la congestión en las zonas con mayor tráfico. Y es algo que se debe completar con una mayor peatonalización.

Su implantación está siendo objeto de debate.

No hay debate, se tienen que implantar sí o sí. Además es que lo dice Europa. La baja calidad del aire provoca cada año 30.000 muertes prematuras en España, esto no se trata de si las ZBE son de derechas o de izquierdas. Se lleva hablando de ellas 30 años, tampoco hemos inventado nada nuevo.

¿Cree que los ayuntamientos temen aplicarlas porque pueden resultar impopulares?

Absolutamente. Pero no solo el de Alicante, sino en todas partes. Las personas tienen un componente que tiende más a ser conservador que innovador: «Si siempre lo he hecho así, ¿por qué ahora no puedo?». Pero eso se resuelve en 3 o 6 meses. En Barcelona la limitación a 80 km/h de las autopistas de entrada a la ciudad se aplicó en enero y en septiembre ya estaba a favor el 80% de los usuarios. Los Ayuntamientos tienen que ser ambiciosos con las ZBE, implantarlas de forma progresiva solo sirve que se generen varios impactos en la población, por lo que la respuesta será más complicada.

¿Qué otras medidas deben aplicarse de forma urgente?

Potenciar el transporte público de forma muy clara: con una mejor frecuencia y conectividad para favorecer el desplazamiento individual. También peatonalizar todos los elementos centrales de la ciudad incluyendo aparcamientos disuasorios en las afueras y zonas verdes. Además, electrificar tanto el transporte público como el privado.

¿Qué ciudades pueden ser ejemplo para Alicante en cuestiones de movilidad sostenible?

Diría que Alicante debe hacer su propio camino. Los instrumentos están ahí, las ideas están ahí... Ahora es un tema de decisión política. Aunque Alicante no debe olvidarse del marco provincial y comunitario, no pensar solamente en la ciudad sino en todo el territorio colindante, en otras localidades como Elche... Las Zonas de Bajas emisiones han demostrado su eficacia en Italia, que es un país con unas condiciones geográficas y de configuración de las ciudades muy similares a España.