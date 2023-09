Ha impartido clases en la Universidad de Alicante a miles de estudiantes y en otros lugares del mundo. Catedrático de Historia Contemporánea, dirige el Instituto de Estudios Sociales de América Latina. Es un historiador bueno, humilde. Buen investigador y profesor, lleva toda la vida en el ámbito académico. Sigue la estela de sus dos maestros: Salvador Forner y Glicerio Sánchez.

Roque Moreno Fonseret nació en Ceuta en el verano de 1963. Es el cuarto de los cinco hijos del matrimonio formado por Roque y Maruja, unos padres ejemplares, que, en 1973, se montaron en un «Renault 10» con siete pasajeros a bordo con destino Alicante, donde residían paisanos ceutís. Sin trabajo y sin hogar, pero con vistas al futuro. El protagonista de esta historia tenía 10 años. Recuerda que el viaje fue eterno: tras desembarcar en Algeciras tardaron más de un día en recorrer 630 kilómetros por viejas carreteras y algunos atajos. Era su segundo viaje a la península. Pocos años antes, la decente familia al completo cruzó el Mediterráneo para disfrutar de unas vacaciones en Madrid con un viejo vehículo «Gordini» muy sediento al que había que echar agua al radiador cada pocas curvas en la carretera y en cuestas del desfiladero de Despeñaperros.

Se alojaron durante dos días en la casa de unos conocidos en el barrio de Virgen del Remedio. Luego encontraron refugio durante 20 días en Colonia Requena, en un pisito que estaba justo encima de la iglesia. Después se acomodaron en una sencilla vivienda situada en la Plaza Manila, en el alicantino barrio del Pla. El padre, soldador de profesión, se colocó en la fábrica que la Empresa Nacional del Aluminio (ENDASA) tenía en Alicante desde 1961. Buen sueldo y estabilidad laboral. Los Moreno Fonseret pronto se integraron en la sociedad. Humildes y felices. Pero el infortunio arribó tres años y medio más tarde: el padre falleció de un infarto de miocardio fulminante en febrero de 1977. Muerte inesperada. Tristeza. Roque tenía 13 años y era alumno del Instituto Cultural Hispano Americano. La madre tomó las riendas y se empleó como envasadora y manipuladora de tomates en la empresa «Bonny», dedicada al cultivo y exportación de frutas y verduras, instalada entonces en El Garbinet. También limpiaba casas y locales para conseguir dinero para criar y cuidar de sus cinco hijos. «Mi madre fue ejemplo de todas las bondades del mundo», asegura Roque.

Tras finalizar el Bachillerato en el instituto Jorge Juan, Moreno, avispado estudiante y becado, accedió a la Universidad. Se licenció en Filosofía y Letras, sección Historia, en 1986 y se doctoró en Historia con premio extraordinario en 1992. Imparte docencia en la Universidad de Alicante desde 1987. Lejos del campus académico, Roque Moreno trabajó durante al menos seis veranos como peón albañil en la cuadrilla de uno de sus cuñados, descargó camiones de telas de la firma valenciana Marcol y limpió pistas de tenis del Club Atlético Montemar.

Es catedrático de Historia Contemporánea. Ha realizado estancias en centros docentes de educación superior de Reino Unido, Francia, Italia, Cuba, México, Ecuador; ha impartido cursos de postgrado en las universidades de Alicante, Cádiz, Sevilla, La Rioja y Oviedo. Su principal línea de investigación es la historia del mundo actual, las dictaduras y sus transiciones a la democracia. Es autor de más de 70 publicaciones y de libros como «La crisis económica (1973-1983)», «Intervencionismo estatal y atraso económico», «La autarquía en la España franquista», «Aniquilación de la república», «La aviación fascista y el bombardeo del 25 de mayo en Alicante» y «Memoria y Justicia Transicional en Europa y América Latina».

«Nadie es capaz de hablar más del presente, aunque sea sin darse cuenta de ello, que el investigador del pasado, porque comprende la estrecha y peculiar relación entre el pasado, el presente y, si es el caso, también del futuro», dice. Guarda máxima consideración y respeto a dos de sus maestros: Salvador Forner, su director de tesis, que le aportó criterio y valentía para cambiar de opinión, y a Glicerio Sánchez, su mentor, el profesor que le enseñó el oficio de historiador y que, además, ejerció algo de padre.

Como objetor de conciencia hizo se servicio militar sustitutorio en UGT, sindicato al que está afiliado desde chaval, como sus colegas y amigos en el espacio universitario Pepe Cabezuelo, Salva Palazón, Paco Franco, Juan Antonio Barrio y Juan Rosa, todos ellos precarios becarios de investigación, como tantos. Con los años, fue vicerrector con Salvador Ordóñez, Miguel Louis e Ignacio Jiménez Raneda. De todos aprendió algo, por lo que hicieron y por lo que dejaron de hacer. Con Ordoñez dice que se enseñó a gestionar lo pequeño y lo grande y a priorizar esfuerzos y virtudes.

Pero desde el PSPV-PSOE reclamaron su presencia en el segundo lustro del nuevo milenio. Tenían un buen lío. Entró en política con la convicción de servir a la comunidad y poner paz entre avispas y lagartos. «Creí y creo que desde el partido socialista podía contribuir a mejorar la situación. Me encontré con un partido fracturado pero con una militancia activa, comprometida, solidaria, desinteresada y a las mejores personas con las que me he tropezado nunca. Por eso el PSOE sobrevive a las generaciones. Es verdad que nunca entendieron mi idea de alcanzar acuerdos por encima del ejercicio de una oposición muy estética, pero poco efectiva para los ciudadanos», recuerda tras dejarse la piel por nada a cambio: sólo berrinches.

Pero cometió un error: telefonear a un empresario para que contratara al hijo de un compañero de partido en su empresa concesionaria de la limpieza pública. Solicitó un favor a cambio de nada. Pidió perdón. Y disculpas. Dimitió pese a todo de concejal y diputado provincial, después de cinco años en la secretaría general de la agrupación socialista que consiguió apaciguar; al lado siempre estuvo su amigo Gaspar Hernández y alguno más.

Decidió dejar la política activa cuando entendió que no era parte de la solución, sino del problema. Cree que al político hay que exigirle mucho más que a cualquier ciudadano. «Pensé en mi familia, en mi mujer y en mi hijo; hice lo que creí mejor, sin consultarles siquiera».

Volvió la cátedra. Es un profesor bueno, generoso y pillín. Ha dirigido un buen número de tesis doctorales y disfruta de colegas y discípulos en casi todos los países latinoamericanos: «De todos he aprendido». Es director y fundador desde 2016 del instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina (IUESAL). Coordina los esfuerzos de 80 profesores de veinte áreas de conocimiento y el centro está integrado en redes de investigación y docencia donde hay involucradas decenas de instituciones de educación superior de América Latina para contribuir al desarrollo económico y social. Desde un despachito, el IUESAL colabora en políticas públicas para la paz y en la construcción de una memoria histórica que aspira a la reconciliación, con académicos, ex guerrilleros, estudiantes y gobernantes.

Roque Moreno asegura que España es el único país europeo que no tiene una política pública de memoria. «Es la única democracia del continente surgida de un régimen totalitario que no se funda en un acto solemne de repudio de la dictadura anterior. La democracia española es la única democracia que no se funda sobre su propia condición de anti totalitarismo. Esa anomalía ha impregnado buena parte de las instituciones y de la vida política española».

Al grano. Dos mujeres han marcado su vida: Maruja, su madre, muy grande, y su mujer Mariemi Bermejo, una persona que «tanto sabe sin saberlo, a la que quiero y admiro por ser la mejor en todo lo que se propone hacer». A la pareja le ha salido un hijo matemático, Roque Moreno Bermejo, aunque humilde como sus padres desde sus conocimientos de álgebra y aritmética. Buen chico.

Este es el retrato de un profesor bueno y de parte de su familia y amistades. Todo es posible: nacer en Ceuta, emigrar en un coche cargado de cinco niños con todos los enseres que tenían, establecerse en Alicante, estudiar y trabajar; pero, sobre todo, Roque ha sido capaz de entrar y salir de la política con poco ruido, salvo el sonido que, de repente, se escucha tras un buen portazo.